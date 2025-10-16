Ευάγγελος Βενιζέλος: «Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη» – Τι είπε για Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ και Τέμπη

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την εγχώρια πολιτική σκηνή, παραχώρησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Η μεγάλη εικόνα είναι η ρευστοποίηση των στερεοτύπων μας, αυτά που ξέραμε δεν υπάρχουν, ο κόσμος δεν είναι ο μονοπολικός με μια υπερδύναμη, τις ΗΠΑ, όπως είχε διαμορφωθεί μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, του υπαρκτού σοσιαλισμού. Δεν λειτουργούν πια οι διεθνείς θεσμοί και το διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχουν τα αυτονόητα», σχολίασε αρχικά ο κ. Βενιζέλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκφράζοντας την άποψη ότι «στη Γάζα εμφανίζεται μια διευθέτηση ως οριστική, αλλά είναι προσωρινή».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναδέχεται την ηγεσία της Δύσης παρά μόνο αν τα κράτη-μέλη της Δύσης αποδεχτούν τους όρους του», συνέχισε ο κ. Βενιζέλος εκτιμώντας ότι «η Δύση ως στρατηγική οντότητα δοκιμάζεται σκληρά» και πως «αυτό σημαίνει ότι κλονίζεται το σύστημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας».

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τον ίδιο, «η δήλωση “πιστεύω στο διεθνές δίκαιο, το σέβομαι και ζητώ την εφαρμογή του” δεν συνιστά μια ολοκληρωμένη αποτελεσματική εθνική στρατηγική. Ούτε η σκέψη “είμαι στην Ε.Ε. και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μού αρκεί ως θώρακας”».

«Δεν θα ήταν προτεραιότητα για την Τουρκία μια κρίση με την Ελλάδα»

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, εκτίμησε ότι «δεν θα ήταν προτεραιότητα για την Τουρκία» να δημιουργήσει μια κρίση με την Ελλάδα. «Από όλες τις μεθόδους προσέγγισης, ο απευθείας διάλογος με την Τουρκία είναι η καλύτερη μέθοδος, η πιο ασφαλής», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Αναφερόμενος στην επόμενη εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών», ο κ. Βενιζέλος σημείωσε «οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο: η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί, εκφράζει μια δυσαρέσκεια για το επίπεδο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, του Κοινοβουλίου και των Ανεξαρτήτων Αρχών, καταγράφεται κρίση πολιτικής συμμετοχής και αντιπροσώπευσης, δεν υπάρχει διάθεση συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι, δεν αναγνωρίζεται ότι είναι σοβαρός και παραγωγικός ο ρόλος των κομμάτων και του πολιτικού συστήματος».

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Βενιζέλος απάντησε λέγοντας ότι «ο καθένας έχει τη δυνατότητα σε μια δημοκρατία να φιλοδοξεί, να διεκδικεί, να ελπίζει, ενδεχομένως και να φαντασιώνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χώρα θα καταστεί κυβερνήσιμη και θα υπερβεί τα αδιέξοδά της με τον τρόπο αυτό. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη».

Όσον αφορά το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη, σχολίασε ότι «δεν υπάρχει Ελληνας και Ελληνίδα που να μην θέλει τον σεβασμό του μνημείου, που να μην ενοχλείται όταν τα εθνικά σύμβολα αμφισβητούνται».

«Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εντός του προαυλίου της Βουλής θα επιβάλεις έλεγχο από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή ότι θα θέσεις ένα μέρος της κεντρικής πλατείας της χώρας υπό στρατιωτικό έλεγχο», συμπλήρωσε.

Σκιαγραφώντας ευρύτερα το πολιτικό σκηνικό, ο ίδιος παρατήρησε ότι «είμαστε σε ένα κλίμα καχυποψίας και αμφισβήτησης, ενώ από το 2019 βρισκόμαστε σε κανονικότητα».

«Δικαίως το ΠΑΣΟΚ στην αξιωματική αντιπολίτευση»

Ερωτηθείς για την κατάσταση στην αντιπολίτευση, σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ιστορικά δικαίως στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα και ένα προνόμιο θεσμικό. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη τρυφερότητα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ για το βάρος που έχει σηκώσει και για τον τρόπο που χειρίζεται τα πράγματα με όσο γίνεται μεγαλύτερη σοβαρότητα […] Πρέπει όλα αυτά τα συλλογικά υποκείμενα να επιβιώνουν, να υπάρχουν. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κατ’ εξοχήν χρήσιμο συλλογικό υποκείμενο που έχει ανάγκη η χώρα».

«Πρόταση κυβέρνησης δεν έχει κανείς. Έχουμε προοπτική εκλογών για καταγραφή δυνάμεων. Επομένως, θεμιτά το ΠΑΣΟΚ λέει ότι σε αυτές τις εκλογές θέλει να καταγραφεί καλύτερα», εξήγησε.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις φήμες ότι θα τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βενιζέλος αναρωτήθηκε ρητορικά «εσείς τι λέτε;», διαβεβαιώνοντας ότι ισχύουν όλα όσα έχει πει για το πέρασμά του στη «μεταπολιτική». «Δεν μπορεί κανείς να σκέφτεται ότι εγώ θα αποδεχτώ μια μείωση της δυνατότητάς μου να παρεμβαίνω προσπαθώντας να βοηθήσω τον τόπο, με μια ευρεία οπτική γωνία», συμπλήρωσε.

Τέλος, για το ζήτημα των Τεμπών, σημείωσε: «Δυστυχώς απομειώθηκε το θεσμικό κύρος της Δικαιοσύνης, γι’ αυτό φταίει πρωτίστως η κυβέρνηση, η οποία παίρνει ενεργό μέρος στη δημόσια συζήτηση σαν να είναι αντίδικο μέρος ή σαν να είναι εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης, ενώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, και θα έπρεπε να σιωπά και να κινείται θεσμικά. Και από την άλλη μεριά, λυπάμαι που το λέω, αλλά η Δικαιοσύνη σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο έδωσε την εντύπωση ότι διατυπώνει μια γνώμη που εναρμονίζεται με την αρχική βούληση της κυβέρνησης και, όταν διαγράφεται η γνωστή καμπύλη και η βούληση της κυβέρνησης αλλάζει ριζικά, τότε και η Δικαιοσύνη προσαρμόζεται με κάποιον τρόπο».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.