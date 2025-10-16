Η-«Αρκτική-διαδρομή»-φέρνει-την-Κίνα-μια-«ανάσα»-από-την-Ευρώπη

Κίνα-Ευρώπη δια της θαλάσσης σε μόλις 20 μέρες. Αντί για 40-50 μέρες, που χρειάζονται τα πλοία τα οποία διέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ ή από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Είκοσι μέρες έκανε το κινεζικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Istanbul Bridge», για να φτάσει από το λιμάνι Ζουσάν της Κίνας, στο Φέλιξστοου, το μεγαλύτερο λιμάνι της Βρετανίας.

Το κινεζικό πλοίο που μετέφερε 4.000 εμπορευματοκιβώτια, ολοκλήρωσε ένα ταξίδι 7.500 ναυτικών μιλίων από την Κίνα και χρειάστηκε λιγότερο από το μισό χρόνο, γιατί ακολούθησε την λεγόμενη «Αρκτική διαδρομή». Πέφτοντας μάλιστα και σε καταιγίδα ανοικτά της Νορβηγίας, που προκάλεσε καθυστέρηση δύο ημερών. Μετά τη Βρετανία, το «Istanbul Bridge», θα συνεχίσει το ταξίδι προς τα λιμάνια του Ρότερνταμ, του Αμβούργου και του Γκντανσκ.

Το πλοίο δεν συνοδεύτηκε από παγοθραυστικό και έπλευσε ανεξάρτητα σε ολόκληρη τη διαδρομή. Η Sealegend, η εταιρεία που διαχειρίζεται το «Istanbul Bridge», αποκαλεί τη νέα υπηρεσία «China-Europe Arctic Express ».

«Η Αρκτική Διαδρομή βελτιώνει σημαντικά την ταχύτητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και μειώνει κατά 40% το κόστος για τις εταιρείες», δήλωσε ο Λι Σιαομπίν της Sealegend.

Η εταιρεία έθεσε τα θεμέλια για τη διαδρομή με την απόκτηση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας Ice-1, πέρυσι. Το σκάφος απέπλευσε από το Ζουσάν στις 22 Σεπτεμβρίου και διέσχισε τη Ρωσική Βόρεια Θαλάσσια Οδό σε μόλις πέντε ημέρες με μέση ταχύτητα 17 κόμβων.

Στην ΑΟΖ της Ρωσίας

Η Αρκτική διαδρομή βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ρωσίας. Δεδομένου ότι τα πλοία πρέπει να λαμβάνουν άδειες από τη Ρωσία, το 98% της ροής φορτίου που διέρχεται από αυτήν τη διαδρομή είναι μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, κυρίως εμπορεύματα όπως άνθρακας και πετρέλαιο. Είναι 7.000 μίλια μικρότερη από την τρέχουσα θαλάσσια διαδρομή μέσω της Διώρυγας του Παναμά και θα μπορούσε να μειώσει τους χρόνους αποστολής κατά 35% έως 40%.

«Η νέα Βόρεια Θαλάσσια Οδός, η οποία διασχίζει εξ ολοκλήρου τα ύδατα της Αρκτικής και βρίσκεται εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ρωσίας, είναι πλέον ανοικτή στη ναυσιπλοία, καθώς λειώνουν οι πάγοι, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη».

Τα τελευταία χρόνια, το Πεκίνο έχει εμβαθύνει τη θαλάσσια συνεργασία με τη Ρωσία στα ύδατα της Αρκτικής, καθώς αναζητά μια εναλλακτική ναυτιλιακή οδό για να μειώσει την εξάρτησή της από τα Στενά Μάλακα, στη Νοτιοανατολική Ασία.

«Πέρα από τα εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρει, αυτό το ταξίδι από την Κίνα στη Βρετανία, είχε και μια συμβολική αξία», αναφέρει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων: Την ένωση δύο πολιτισμών που έχουν διαμορφώσει την ιστορία του παγκόσμιου εμπορίου: Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύει την ατμομηχανή, τα εργοστάσια και την ιδέα ότι η ελεύθερη αγορά είναι η μηχανή της προόδου. Η Κίνα, από την άλλη πλευρά, ενσαρκώνει το όραμα των ατελείωτων διαδρομών που συνδέουν λαούς και πολιτισμούς μέσω της ανταλλαγής αγαθών και γνώσης».

Νέες θαλάσσιοι δρόμοι

Η Κίνα διερευνά ταχύτερες θαλάσσιες συνδέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση- την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, καθώς βρίσκεται εν μέσω ενός δαπανηρού εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό ωθεί την ανάγκη του Πεκίνου να διαφοροποιήσει τις εξαγωγικές του αγορές.

Οι κινεζικές εξαγωγές προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων. Στο ίδιο διάστημα, οι εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 27%.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Αρκτική έχει υπερθερμανθεί περίπου τέσσερις φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των πάγων και τη δημιουργία ανοικτών, εποχικά, δρόμων για την ναυτιλία.

«Το Πεκίνο συνεχίζει αναζητά δρόμους και τρόπους για να μεταφέρει γρήγορα τα κινεζικά προϊόντα στον υπόλοιπο κόσμο», λένε παράγοντες της αγοράς και προσθέτουν: «Όσο μικρότεροι είναι οι χρόνοι αποστολής και όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία των διαδρομών, τόσο ευκολότερη και φθηνότερη θα είναι η μεταφορά αγαθών που παράγονται στην Κίνα. Η Αρκτική διαδρομή θα μπορούσε να αποτελέσει μια πραγματική επανάσταση, ειδικά καθώς η κλιματική αλλαγή καθιστά ευκολότερη τη διέλευση μέσω περιοχών όπου ο πάγος περιπλέκει την πλοήγηση για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων».

Η «μάχη» για την Αρκτική

Η Αρκτική αποτελεί ήδη μια «θερμή εστία» στην αντιπαράθεση ΗΠΑ- Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί εδώ και καιρό να αποσπάσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία, επικαλούμενος τον πλούτο των στρατηγικών πόρων της περιοχής και την ανάγκη ενίσχυσης της επιρροής και της ασφάλειας σε μια τοποθεσία όπου η Ρωσία και, ολοένα και περισσότερο, η Κίνα, κερδίζουν σταθερά, έδαφος.

«Τώρα, η Αρκτική είναι θερμότερη από ποτέ. Αλλά δεν πρόκειται για τον πλούτο της Αρκτικής, τουλάχιστον όχι πρωτίστως.Την τελευταία δεκαετία, η Ρωσία και η Κίνα έχουν αυξήσει τη συνεργασία τους στην Αρκτική. Είναι απλά μαθηματικά. Η Ρωσία, αντιμετωπίζοντας δυτικές κυρώσεις, χρειάζεται νέους εμπορικούς εταίρους και η Κίνα θέλει πρόσβαση στην Αρκτική», εξηγούν οι αναλυτές της Danske Bank.