Η-επανεμφάνιση-Καραμανλή-Σαμαρά-στην-ίδια-εκδήλωση,-τα-μηνύματα-και-η-απάντηση-του-Μαξίμου

Ενώ ο Κώστας Καραμανλής είχε ανέβει στο βήμα της Παλιάς Βουλής, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, ο Αντώνης Σαμαράς κατέβηκε αιφνιδιαστικά από το αυτοκίνητο του επί της οδού Σταδίου. Συνοδευόμενος από τον στενό φίλο του και βουλευτή της ΝΔ στη Μεσσηνία Μίλτο Χρυσόμαλλη, ο κ. Σαμαράς έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την κηδεία και το μνημόσυνο για την κόρη του Λένα. Και μπαίνοντας στην αίθουσα, απέσπασε ένα θερμό χειροκρότημα, ενώ από βήματος τον καλωσόρισε ο έτερος πρώην πρωθυπουργός.

Η επανεμφάνιση του «ντουέτου» των πρώην πρωθυπουργών έγινε πράξη, ενώ ο κ. Καραμανλής άφηνε σαφείς αιχμές εναντίον της κυβέρνησης και χτυπούσε καμπανάκια για το κράτος δικαίου και το αίσθημα δικαιοσύνης στη χώρα.

Μετά από αρκετούς μήνες, οι κ. Καραμανλής και Σαμαράς βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και είχαν μια σύντομη επαφή στα όρθια και μπροστά στις κάμερες, σε πλήρη αντίστιξη με την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη προ εβδομάδος, όπου ο κ. Σαμαράς επέλεξε να μην δώσει το παρών και να μην βρεθεί στον ίδιο χώρο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολλώ δε μάλλον ως ακροατής της παρέμβασής του. Σημειωτέον, χθες ο κ. Μητσοτάκης απουσίαζε από το ακροατήριο, αν και είχε προσκληθεί και αντ’ αυτού στην πρώτη σειρά βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Χθες ο κ. Σαμαράς μπορεί να μην μίλησε, όμως η παρουσία του έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι εφεξής θα είναι παρών, καθώς ο κύκλος του πένθους δίνει ξανά τη θέση του στον κύκλο της δράσης. Από την άλλη, ο κ. Καραμανλής μίλησε και δεν άφησε πολλές αμφιβολίες με όσα είπε.

«Η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

Και αναφερόμενος στην κρίση απαξίωσης των θεσμών, υπογράμμισε ότι «Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους». Το μήνυμα ήταν σαφές.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Με και ενδιαφέρουσα αλλαγή στάσης, η κυβέρνηση δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα είπε ο κ. Καραμανλής, επιχειρώντας να «δώσει γραμμή». «Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες», ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη.

Ήθελαν κατ’ αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι ο κ. Καραμανλής λέει πράγματα που απηχούν τις θέσεις της παράταξης, αλλά και ότι το Μέγαρο Μαξίμου συμμερίζεται τον προβληματισμό, έστω και από άλλη αφετηρία. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ήθελε να δώσει και «γραμμή» στα στελέχη της και να μην αφήσει τα υπό του κ. Καραμανλή ειρηθέντα ανοιχτά σε ερμηνείες πάσης φύσεως.

«Γαλάζιο» τραπέζι