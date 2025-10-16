Η Ευρώπη ξυπνά: Το σχέδιο άμυνας των 800 Δισ. μέχρι το 2030 – Εγκρίθηκε και το νέο σύμφωνο για τη Μεσόγειο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε μια νέα εποχή στρατηγικής αυτονομίας. Το Defence Readiness Roadmap 2030, το οποίο εγκρίθηκε κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αποτελεί την πιο φιλόδοξη προσπάθεια ενοποίησης και αναβάθμισης της ευρωπαϊκής άμυνας από τη δημιουργία της PESCO.

Το σχέδιο θέτει σαφείς στόχους και ορόσημα έως το 2030, με στόχο μια Ε.Ε. ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της, να στηρίξει τους συμμάχους της και να διασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στη γειτονιά της.

Η μεγάλη επένδυση: 800 δισ. ευρώ για την άμυνα

Η «δέσμη ετοιμότητας» (Readiness 2030 package) ξεκλειδώνει επενδύσεις έως και 800 δισ. ευρώ, με συμμετοχή τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει:

Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ε.Ε.

Κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων πόρων για την έρευνα και παραγωγή προηγμένων οπλικών συστημάτων

για την έρευνα και παραγωγή προηγμένων οπλικών συστημάτων Απλοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς άμυνας , με κοινές προδιαγραφές και συμβατότητα μεταξύ κρατών-μελών

, με κοινές προδιαγραφές και συμβατότητα μεταξύ κρατών-μελών Δημιουργία ενιαίου χώρου στρατιωτικής κινητικότητας, που θα επιτρέπει ταχύτερη μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού σε περιόδους κρίσης.

Νέα δόγματα και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες

Το Roadmap προβλέπει μια σειρά από “ευρωπαϊκές ναυαρχίδες άμυνας”, που θα λειτουργούν ως κοινοί μηχανισμοί προστασίας:

European Air Shield – ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας

– ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας European Space Shield – προστασία δορυφορικών και διαστημικών υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις και φυσικές απειλές

– προστασία δορυφορικών και διαστημικών υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις και φυσικές απειλές European Drone Defence Initiative – ανάπτυξη κοινών τεχνολογιών ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drones

– ανάπτυξη κοινών τεχνολογιών ανίχνευσης και εξουδετέρωσης drones Eastern Flank Watch – αυξημένη επιτήρηση και ταχεία αντίδραση στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης.

Όλες αυτές οι δράσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαλειτουργικότητας και συλλογικής ασφάλειας, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες δυνάμεις.

Κλείνοντας τα κενά – και τις ψευδαισθήσεις

Η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Άμυνα (White Paper for European Defence) ανέδειξε τις κρίσιμες ελλείψεις ικανοτήτων που τα κράτη-μέλη καλούνται να καλύψουν:

Ελλείψεις σε αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα

Καθυστερήσεις σε drones, κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη

Αδυναμία κοινής παραγωγής πυρομαχικών και ανταλλακτικών

Η απάντηση είναι οι “coalitions of capability”, δηλαδή συνασπισμοί κρατών που αναλαμβάνουν από κοινού την ανάπτυξη και παραγωγή συγκεκριμένων συστημάτων.

Η Ευρώπη στο πλευρό της Ουκρανίας

Η στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει θεμέλιο του σχεδίου. Όπως επισημαίνει το Roadmap, η Ευρώπη «στέκεται ακλόνητα» δίπλα στο Κίεβο, όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και πολιτικά, επενδύοντας στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της ανατολικής της πτέρυγας.

Αλυσίδες εφοδιασμού και καινοτομία: το “άλλο μέτωπο”

Η ετοιμότητα δεν είναι μόνο θέμα στρατευμάτων και πυραύλων.

Το Roadmap δίνει ιδιαίτερη έμφαση:

Στην ασφάλεια των αμυντικών αλυσίδων εφοδιασμού , ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από τρίτες χώρες.

, ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από τρίτες χώρες. Στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής καινοτομίας , με στήριξη start-ups και τεχνολογικών οικοσυστημάτων που αναπτύσσουν λύσεις για άμυνα και κυβερνοασφάλεια.

, με στήριξη start-ups και τεχνολογικών οικοσυστημάτων που αναπτύσσουν λύσεις για άμυνα και κυβερνοασφάλεια. Στην παρακολούθηση της βιομηχανικής ικανότητας της Ένωσης, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό αδυναμιών.

Από την ειρήνη στην αποτροπή

Η φιλοσοφία του σχεδίου συνοψίζεται σε μία φράση: «Preserving Peace through Readiness» – διατήρηση της ειρήνης μέσω ετοιμότητας.

Η Ευρώπη, μετά από δεκαετίες στρατηγικής αδράνειας, συνειδητοποιεί πως η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη.

Η Defence Readiness Roadmap 2030 σηματοδοτεί το τέλος της αυταπάτης και την αρχή μιας πιο ρεαλιστικής, συντονισμένης και αυτόνομης Ευρωπαϊκής Άμυνας.

Εν κατακλείδι

Η Ε.Ε. επιχειρεί να οικοδομήσει μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας, όχι μόνο για να προστατεύσει τα σύνορά της, αλλά για να επιβεβαιώσει τον γεωπολιτικό της ρόλο σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα.

Αν καταφέρει να μετατρέψει τη «χαρτογράφηση ετοιμότητας» σε πραγματική στρατιωτική ικανότητα, τότε το 2030 μπορεί να σημάνει την αυγή μιας Ευρώπης που δεν εξαρτάται, αλλά αποτρέπει.

«Pact for the Mediterranean»: Το νέο στοίχημα της Ευρώπης στη Μεσόγειο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει μια από τις πιο φιλόδοξες – και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενες – πρωτοβουλίες της δεκαετίας: το «Νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο» (Pact for the Mediterranean). Μια πολιτικο-οικονομική στρατηγική που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τη σχέση της Ευρώπης με τις χώρες του Νότου και της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός για επιρροή στην περιοχή έχει πάρει γεωπολιτικές διαστάσεις.

Από τη συνεργασία στην “συν-ιδιοκτησία”

Ο στόχος του Συμφώνου είναι ξεκάθαρος: να μετατρέψει τη σχέση ΕΕ-Μεσογείου από απλή συνεργασία σε ισότιμη σύμπραξη.

Η φιλοσοφία του βασίζεται στην έννοια της co-ownership — δηλαδή, ότι οι ίδιες οι μεσογειακές χώρες θα συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών, χωρίς να τους επιβάλλονται αποφάσεις “από τις Βρυξέλλες”.

Στο χαρτοφυλάκιο του νέου σχεδίου περιλαμβάνονται:

Βιώσιμη επένδυση και ανάπτυξη , με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση , με έργα για καθαρές μορφές ενέργειας, ανακύκλωση, διαχείριση νερού και τεχνολογική συνδεσιμότητα.

, με έργα για καθαρές μορφές ενέργειας, ανακύκλωση, διαχείριση νερού και τεχνολογική συνδεσιμότητα. Εκπαίδευση, κινητικότητα και νέες δεξιότητες , για να κρατηθούν οι νέοι της περιοχής κοντά στις πατρίδες τους και να αποφευχθεί το “brain drain”.

, για να κρατηθούν οι νέοι της περιοχής κοντά στις πατρίδες τους και να αποφευχθεί το “brain drain”. Ασφάλεια και μεταναστευτική διαχείριση, με έμφαση στην πρόληψη κρίσεων, τη συνεργασία σε θέματα συνόρων και την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τι αλλάζει θεσμικά

Για πρώτη φορά, η ΕΕ δημιουργεί ξεχωριστή Γενική Διεύθυνση (DG MENA), αποσπώντας τη σχέση Ευρώπης-Μεσογείου από το γενικότερο πλαίσιο της “γειτονικής πολιτικής”.

Στόχος: ένας μόνιμος μηχανισμός συντονισμού πολιτικών, επενδύσεων και ασφάλειας, με αρμοδιότητες που θα θυμίζουν περισσότερο “μίνι υπουργείο Μεσογείου” εντός των Βρυξελλών.

Παράλληλα, προβλέπεται η θεσμοθέτηση “flagship projects”, δηλαδή μεγάλων, συμβολικών έργων συνεργασίας:

το T-MED (Trans-Mediterranean Renewable Energy & Clean Tech) για τις ΑΠΕ και την καθαρή τεχνολογία, και το StartUp4Med, ένα δίκτυο στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων ιδεών σε όλη τη Μεσόγειο.

Οι οικονομικές πηγές: λίγα χρήματα, πολλές προσδοκίες

Σε αντίθεση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ταμεία του παρελθόντος, το Pact for the Mediterranean δεν θα συνοδεύεται από “βαρύ” χρηματοδοτικό πακέτο.

Η χρηματοδότηση θα βασιστεί κυρίως σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και στην προσέλκυση επενδυτών μέσω ειδικών κινήτρων.

Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία του Συμφώνου θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στις αγορές.

Αν δεν υπάρξει ξεκάθαρη “εγγύηση” ρίσκου, πολλά έργα κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά.

Οι διαβουλεύσεις και το χρονοδιάγραμμα

Από το 2024 ξεκίνησαν περιφερειακές διαβουλεύσεις υπό την αιγίδα του Euromesco και του IEMed. Συμμετείχαν κυβερνήσεις, φορείς, πανεπιστήμια και οργανώσεις πολιτών από 17 μεσογειακές χώρες.

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα του 2025, ώστε το τελικό κείμενο του Συμφώνου να παρουσιαστεί επίσημα το φθινόπωρο του 2025, πιθανότατα στη Βαρκελώνη — εκεί όπου πριν 30 χρόνια γεννήθηκε η ιδέα της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης.

Οι αντιρρήσεις και οι “γκρίζες ζώνες”

Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, πολλοί αναλυτές είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί.

1. Οικονομική αδυναμία

Η απουσία ενός ενιαίου χρηματοδοτικού ταμείου κάνει πολλούς να μιλούν για “σχέδιο χωρίς καύσιμα”. Αν οι επενδυτές δεν δουν ουσιαστικές εγγυήσεις ή σαφή απόδοση, η συμμετοχή τους θα είναι περιορισμένη.

2. Euroκεντρισμός και ανισορροπία ισχύος

Παρά την ιδέα της “συν-ιδιοκτησίας”, πολλοί θεωρούν πως το σχέδιο θα είναι ουσιαστικά EΕ-driven: θα εξυπηρετεί κυρίως ευρωπαϊκές προτεραιότητες (ενέργεια, μετανάστευση, ασφάλεια) παρά τις ανάγκες των νοτίων εταίρων.

Η έννοια “Νότια Γειτονία” συγκεντρώνει πολύ διαφορετικά κράτη — από τη σταθερή Τυνησία μέχρι την εμπόλεμη Λιβύη — κάτι που δυσκολεύει τη χάραξη κοινής πολιτικής.

3. Γεωπολιτικός ανταγωνισμός

Η Ευρώπη δεν είναι πια μόνη της στη Μεσόγειο. Η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία και τα κράτη του Κόλπου έχουν βαθιές οικονομικές και στρατιωτικές σχέσεις με πολλές χώρες της περιοχής.

Αν η ΕΕ δεν κινηθεί γρήγορα και ρεαλιστικά, κινδυνεύει να μείνει πίσω σε έναν αγώνα που ήδη διεξάγεται.

4. Έλλειψη αξιοπιστίας

Η στάση της Ευρώπης σε ζητήματα όπως το Παλαιστινιακό ή οι συγκρούσεις στη Λιβύη έχει φθείρει την εικόνα της. Πολλοί στη Νότια Μεσόγειο θεωρούν ότι η ΕΕ “μιλάει πολύ αλλά πράττει λίγο”.

Χωρίς χειροπιαστές ενέργειες, το Σύμφωνο κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως “ένα ακόμη ευρωπαϊκό έγγραφο προθέσεων”.

5. Μετανάστευση και αλληλεγγύη

Η ΕΕ δείχνει να επιμένει σε μια αμυντική λογική: περιορισμός ροών, συμφωνίες επαναπροώθησης, εξωτερικοποίηση των συνόρων.

Αν αυτό επαναληφθεί και στο Pact for the Mediterranean, τότε μιλάμε για επανεμφάνιση του ίδιου προβλήματος με νέο περιτύλιγμα.

6. Πολιτικές αστάθειες και θεσμική αδυναμία

Πολλές χώρες της Νότιας Μεσογείου πάσχουν από εσωτερική ανασφάλεια, αυταρχισμό και διαφθορά. Οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ελέγχου δύσκολα μπορούν να λειτουργήσουν εκεί με διαφάνεια.

Ένα “κοινό σχέδιο” δεν μπορεί να πετύχει αν οι συμμετέχοντες δεν έχουν κοινή βάση κανόνων.

Ποιοι κερδίζουν – ποιοι χάνουν

Οι κερδισμένοι

Ο ιδιωτικός τομέας : Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πράσινη ενέργεια, στις υποδομές ή στις τηλεπικοινωνίες θα βρουν νέο πεδίο δράσης, ειδικά αν ενεργοποιηθούν τα “flagship projects”.

: Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πράσινη ενέργεια, στις υποδομές ή στις τηλεπικοινωνίες θα βρουν νέο πεδίο δράσης, ειδικά αν ενεργοποιηθούν τα “flagship projects”. Οι πιο ώριμες οικονομίες της περιοχής : Μαρόκο, Τυνησία και – με πιο προσεκτικά βήματα – η Αίγυπτος, έχουν την ικανότητα να απορροφήσουν επενδύσεις και να προσελκύσουν εταιρικές συνεργασίες.

: Μαρόκο, Τυνησία και – με πιο προσεκτικά βήματα – η Αίγυπτος, έχουν την ικανότητα να απορροφήσουν επενδύσεις και να προσελκύσουν εταιρικές συνεργασίες. Οι νέοι και η κοινωνία των πολιτών , αν πράγματι υλοποιηθούν προγράμματα κινητικότητας, ανταλλαγών και εκπαίδευσης.

, αν πράγματι υλοποιηθούν προγράμματα κινητικότητας, ανταλλαγών και εκπαίδευσης. Η ίδια η ΕΕ, αν καταφέρει να αποκαταστήσει μέρος της επιρροής της στη Μεσόγειο, αντισταθμίζοντας την απώλεια εδάφους προς τρίτες δυνάμεις.

Οι χαμένοι

Τα πιο αδύναμα κράτη της περιοχής, που δεν διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς απορρόφησης κονδυλίων.

της περιοχής, που δεν διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς απορρόφησης κονδυλίων. Η κοινωνία των πολιτών , αν αποκλειστεί από τη διαδικασία και το Σύμφωνο μείνει στα χέρια κυβερνήσεων ή ελίτ.

, αν αποκλειστεί από τη διαδικασία και το Σύμφωνο μείνει στα χέρια κυβερνήσεων ή ελίτ. Η ίδια η Ευρώπη , αν η πρωτοβουλία μετατραπεί σε “διακήρυξη χωρίς εφαρμογή”, υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της.

, αν η πρωτοβουλία μετατραπεί σε “διακήρυξη χωρίς εφαρμογή”, υπονομεύοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της. Οι ανταγωνιστές της ΕΕ, που βλέπουν το Pact ως προσπάθεια “επανακατάληψης εδάφους” — γεγονός που μπορεί να οξύνει τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό στην περιοχή.

Ένα στοίχημα ισορροπίας

Το Pact for the Mediterranean δεν είναι απλώς ένα ακόμη ευρωπαϊκό σχέδιο περιφερειακής συνεργασίας.

Είναι το τεστ ωριμότητας της ΕΕ: αν μπορεί να επανεφεύρει τον ρόλο της ως σταθεροποιητική δύναμη στην ευρύτερη Μεσόγειο — ή αν θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι η Ευρώπη αδυνατεί να δράσει ενιαία, αποφασιστικά και με όραμα.

Το αν θα αποδειχθεί “μεγάλο άλμα” ή “χαμένο στοίχημα” θα κριθεί όχι στα συνέδρια των Βρυξελλών, αλλά στις παραλίες της Βεγγάζης, στα εργοστάσια της Αλεξάνδρειας και στα πανεπιστήμια του Μαρακές.

Εκεί όπου η Ευρώπη δοκιμάζει αν έχει ακόμη κάτι να πει — ή αν θα μείνει θεατής στη νέα γεωπολιτική σκακιέρα της Μεσογείου.