Η-προσφορά-εξαγοράς-της-sabadell-από-την-bbva-απέτυχε

Αποτυχημένη ήταν προσφορά εξαγοράς της μικρότερης ανταγωνίστριας τράπεζας Sabadell από τον ισπανικό τραπεζικό γίγαντα BBVA, όπως ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη η ισπανική ρυθμιστική αρχή του χρηματιστηρίου

Με αυτόν τον τρόπο τερματίζεται η προοπτική δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού τραπεζικού κολοσσού.

Η προσφορά έγινε δεκτή από το 25,33% των μετόχων της Sabadell, ποσοστό που υπολειπόταν σχετικά αρκετά από το θεσπισμένο ελάχιστο όριο του 30% όσων έχουν δικαίωμα ψήφου, ανέφερε η Ισπανική ρυθμιστική αρχή σε ανακοίνωσή της.