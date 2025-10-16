Close Menu
    Thursday, October 16

    Η προσφορά εξαγοράς της Sabadell από την BBVA απέτυχε

    Αποτυχημένη ήταν προσφορά εξαγοράς της μικρότερης ανταγωνίστριας τράπεζας Sabadell από τον ισπανικό τραπεζικό γίγαντα BBVA, όπως ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη η ισπανική ρυθμιστική αρχή του χρηματιστηρίου

    Με αυτόν τον τρόπο τερματίζεται η προοπτική δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού τραπεζικού κολοσσού.

    Η προσφορά έγινε δεκτή από το 25,33% των μετόχων της Sabadell, ποσοστό που υπολειπόταν σχετικά αρκετά από το θεσπισμένο ελάχιστο όριο του 30% όσων έχουν δικαίωμα ψήφου, ανέφερε η Ισπανική ρυθμιστική αρχή σε ανακοίνωσή της.

