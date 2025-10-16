Κορκίδης:-Η-πρωτοβουλία-μείωσης-τιμών-θα-κριθεί-από-την-ανταπόκριση-των-καταναλωτών

Για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που εφαρμόζεται από χθες, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, τοποθετήθηκε, με δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης.

Ειδικότερα, ο κ. Κορκίδης ανέφερε: «Ως γνωστόν, η πρωτοβουλία για τη νέα τιμολογιακή πολιτική αφορά 2.180 προϊόντα, εκ των οποίων το 62% είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και το υπόλοιπο 38% επώνυμα προϊόντα, από περίπου 70 προμηθευτές που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Όταν κάτι γίνεται στην αγορά με “συμφωνία κυρίων”, και σύμφωνα με τις δυνατότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπάρχει συνήθως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία κρίνεται πάντα εκ του αποτελέσματος, όμως πιστεύω ότι αυτήν τη φορά θα υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση από τους καταναλωτές που θα δούνε αισθητά ικανοποιητικές διαφορές.

Συνεχίζω, πάντως, να πιστεύω ότι η έκρηξη των τιμών που είχαμε στα τρόφιμα τα τελευταία τρία χρόνια συνεχίζει να είναι “εισαγόμενη”. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών Βιομηχανίας της ΕΛΣΤΑΤ για τρόφιμα και πρώτες ύλες δείχνει ετήσια αύξηση 7,2% και η μεσοσταθμική μείωση των τιμών 8% έρχεται κάπως να την ισοσκελίσει.

Θεωρώ ότι η αμοιβαία πρωτοβουλία του υπουργείου και των σούπερ μάρκετ είναι θετική και θα περάσει άμεσα στον τελικό καταναλωτή, όπως θα μπορούσε να περάσει η μετάταξη 2.000 κωδικών σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Αναφορικά με τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και τις περιπτώσεις που υποκρύπτουν αισχροκέρδεια καλό θα είναι να θεσπιστεί το συντομότερο η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασία Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, όχι μόνο για τον έλεγχο των τιμών ούτε των ετεροχρονισμένων προστίμων, αλλά για να αλλάξει ρόλο η εποπτεία και από την καταστολή να ασχοληθεί με τη πρόληψη.

Σαφέστατα δεν χρειάζονται διπλές και τριπλές αντιγραφές τιμών, καθώς αυτό, αφενός δημιουργεί μια γραφειοκρατία άνευ σημασίας και αφετέρου η διαδρομή “από το χωράφι στο ράφι” ενέχει τον κίνδυνο “επιχειρηματικού αυτοματισμού”. Νομίζω ότι το πιο απλό και το πιο κατανοητό για τον καταναλωτή είναι “μια τιμή χαμηλή τιμή” με μια διακριτική σηματοδότηση. Η “βαρύτητα στο καλάθι της νοικοκυράς” για κάθε έναν από τους 1.074 κωδικούς τροφίμων και 1.106 μη τροφίμων είναι αυτή που θα κρίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας. Μακάρι, μάλιστα να επεκταθεί και μετά το τέλος του 2025 και να συνεχιστεί το 2026, γιατί μπορεί ο πληθωρισμός να πέφτει, αλλά η ακρίβεια μένει και θέλει συνεχή παρακολούθηση και αντιμετώπιση».