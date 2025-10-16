Close Menu
    Thursday, October 16

    Μαξίμου και Τσιάρας διαψεύδουν τα περί παραίτησης από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

    Πολιτική
    «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

    Κώστας Τσιάρας

    Σε άμεση διάψευση του δημοσιεύματος περί παραίτησης προχώρησαν το Μέγαρο Μαξίμου και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

    Ο Κώστας Τσιάρας διέψευσε με ανάρτησή του όλα τα σενάρια που κυκλοφόρησαν, δηλώνοντας ότι ουδέποτε υπέβαλε παραίτηση. Πιο αναλυτικά: 

    «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. Με  επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών.

    Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».

