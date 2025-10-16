Μερτς: Ζητά ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο – Να δοθεί τέλος στην εξάρτηση από τη Wall Street

«Χρειαζόμαστε κάτι σαν ένα European Stock Exchange, ώστε επιτυχημένες εταιρείες όπως η Biontech από τη Γερμανία να μην χρειάζεται να απευθύνονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο Μερτς την Πέμπτη (16/10) κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην ομοσπονδιακή Βουλή. Έτσι, η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από την ευρωπαϊκή έρευνα θα μπορούσε να παραμένει και στην Ευρώπη.

Ο Μερτς αναφέρθηκε επίσης στην Ένωση Κεφαλαιαγορών, που προωθείται σε επίπεδο ΕΕ:

«Οι επιχειρήσεις μας χρειάζονται μια κεφαλαιαγορά επαρκώς πλατιά και βαθιά, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούνται καλύτερα και, κυρίως, ταχύτερα», τόνισε ο Μερτς. «Μόνο έτσι μπορεί η ευημερία της κοινωνίας μας να διευρύνεται μέσω της κεφαλαιαγοράς και στη χώρα μας».

Η λεγόμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί εδώ και χρόνια κεντρική οικονομική-πολιτική επιδίωξη: Στόχος είναι η εναρμόνιση των κανόνων για τις κεφαλαιαγορές στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ και η διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών και επενδύσεων.