Μητσοτάκης για Μονή Σινά: Υπάρχει συμφωνία με Αίγυπτο – Διασφαλίζεται στο διηνεκές αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα ήρθε σε συμφωνία με την Αίγυπτο σχετικά με το μέλλον της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, η οποία διασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο χαρακτήρας της.

Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα της ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά, που όπως είπε απασχόλησε τη δημόσια συζήτηση κι έγινε δυστυχώς αντικείμενο φθηνής εκμετάλλευσης από κάποιους που αγνοούν και τα στοιχειώδη αλλά και τα πραγματικά δεδομένα. Υπογράμμισε ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων επί της Μονής δεν προέκυψε χθες.

«Αμέσως μετά τις τελευταίες εξελίξεις ξεκίνησαν εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών με στόχο να λυθεί μία εκκρεμότητα αιώνων και σήμερα μπορώ να ανακοινώσω στο Σώμα ότι έχει υπάρξει προκαταρκτική, κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών για το θέμα αυτό. Αυτονόητα τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, που βάσει αυτής της κοινής κατανόησης διασφαλίζεται στο διηνεκές αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της Μονής. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής όπως και των υπόλοιπων λατρευτικών χώρων και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών. Με το σχέδιο αυτό δεν διασφαλίζεται απλώς η συνέχεια της Μονής Σινά αλλά πλέον το Σινά καθίσταται ένα από τα επίκεντρα της ορθοδοξίας με την ελληνική πολιτεία να είναι παρούσα, εμπράκτως παρούσα σε μία περιοχή μεγάλης αξίας για τον απανταχού ελληνισμό», είπε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ανώτερος αξιωματούχος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες.

