Μητσοτάκης-στη-Βουλή-για-τα-εθνικά:-Η-διπλωματία-δεν-μπορεί-να-συγχέεται-με-επαναστατική-γυμναστική

«Η Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια έχει υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρωτολογία του.

Σημείωσε, επίσης, ότι είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση των κομμάτων στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής από ότι το Κοινοβούλιο.

Για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είπε, η κυβέρνηση επέλεξε να μην προχωρήσει σε αναγνώριση γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και όχι με τον Νετανιάχου. Σε αυτή τη συγκυρία η αναγνώριση του κράτους όταν οι συνθήκες είναι ανώριμες, δεν θα προωθούσε τα εθνικά συμφέροντα. Αντίθετα η μη αναγνώριση μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές με Παλαιστινίους και Ισραήλ είπε.

«Χαράξαμε οδικό χάρτη με τον κ. Χριστοδουλίδη πως μπορούν να ξεπεραστούν τα θέματα που υπάρχουν και πρέπει πρώτα να επιλυθούν οι όποιες εκκρεμότητες γιατί κάποιοι επιμένουν ότι το έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο», τόνισε.

Αναφερόμενος στο θέμα του καλωδίου, είπε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο πρωτίστως για την Κύπρο και καθοριστικής σημασίας για τον Ελληνισμό, αφού μπορεί να άρει την ενεργειακή απομόνωση στην Κύπρο.

O κ.Μητσοτάκης απαντώντας στον Δημήτρη Κουτσούμπα , ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία, και πως η αποστολή της φρεγάτας Bellhara δεν πρόκειται να είναι στον Ειρηνικό. Αναφορικά με τη Λιβύη και τον καθορισμό των θαλασσίων οικοπέδων είπε ότι η Τρίπολη δεν έχει αμφισβητήσει έμπρακτα μέχρι τώρα την μέση γραμμή κάτι που εκλαμβάνεται ως θετικό.

«Κάνω τη χώρα μου ισχυρή και φροντίζω να μην είναι το ρεντίκολο που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ο πρωθυπουργός για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι αν η Τουρκία θέλει να μπει στο SAFE, θα πρέπει να άρει το casus belli.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία στα εθνικά θέματα. Απαντώντας στους ισχυρισμούς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί της σκηνικής παρουσίας της Ελλάδας – έκανε λόγο για «νεκρά φύση» – στο Σαρμ ελ Σειχ, σημείωσε ότι «αν δεν είχαμε προσκληθεί θα λέγατε «η Ελλάδα περιφρονήθηκε» και τώρα που πήγαμε σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία. Εσείς τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε «go back, κ. Τραμπ;». Θα κάνατε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκαναν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί;»

Ο πρωθυπουργός κλείνοντας τη συζήτηση στη Βουλή μίλησε για διπροσωπία του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το μεσανατολικό, διερωτώμενος γιατί «επί τέσσερα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόλαβε να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος». Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε μάλιστα στον Σωκράτη Φάμελλο επισημαίνοντας πως «υπερασπίζεστε μια πολιτική ενός πρωθυπουργού που σας άφησε στα κρύα του λουτρού και έφυγε από το κόμμα σας»…

Η συζήτηση για τα εθνικά θέματα επικεντρώθηκε όπως ήταν φυσικό στο Μεσανατολικό, τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, τα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό, τη Μονή Σινά, τη Λιβύη και τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα Safe με τους τόνους της αντιπαράθεσης να ανεβαίνουν όπως ήταν αναμενόμενο και για ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πολιτικές κινήσεις Τσίπρα.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος διαμήνυσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική» και ότι «οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ».

«Η Ελλάδα, τα τελευταία έξι χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, στη συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Εκφράζοντας την ελπίδα ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική. Είμαι υπερήφανος γιατί η Ελλάδα σήμερα, η πατρίδα μας σήμερα στέκεται όρθια και υπερήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της».

Ανακοινώσεις έκανε ο πρωθυπουργός για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, λέγοντας ότι «υπάρχει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δυο πλευρών», βάσει της οποίας διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών».

Παράλληλα, για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για σχέσεις που σχετίζονται με τη σταθερότητα της περιοχής, μακριά από τα ηχηρά συνθήματα και τις εντυπώσεις και κάλεσε τους ψευτοπατριώτες που μάχονται στα χαρακώματα του υπολογιστή τους» να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Η Ελλάδα, ανέφερε, ζητά την άρση του casus belli από την Τουρκία και επιμένει στη θέση της ότι η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στην ομιλία του:

«Προσέρχομαι στην συζήτηση με αίσθημα ευθύνης και διάθεση συγκλίσεων. Όχι για να διατυπώσω εύκολα λόγια αλλά αλήθειες για την εξωτερική πολιτική τις οποίες όλοι έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Αυτή είναι η παράδοση της χώρας μας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Αυτή είναι η πυξίδα και της κυβέρνησης. Η Ελλάδα 6 χρόνια έχει υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα» ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός.

Όπως τόνισε «οι αρχές αυτές καθορίζουν την πορεία μας αλλά και τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο που βιώνει σήμερα πρωτοφανή ρευστότητα. Σκεφτείτε ότι η Ευρώπη δοκιμάζεται από γεωπολιτικές πιέσεις στα σύνορα της».

«Η Ρωσία επιχειρεί να ανακτήσει την επιρροή που κάποτε είχε ενώ η Μέση Ανατολή και η Αφρική έχουν ζώνες σύγκρουσης. Την ίδια ώρα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις κλιματική κρίση, επισιτιστική κρίση, επιπτώσεις τεχνητής νοημοσύνης κ.α. Αντί να αναζητούνται οικουμενικές λύσεις στα κοινά αυτά ζητήματα όπως έγινε μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο η αλήθεια είναι ότι η πολυμέρεια υποχωρεί. Η ισχύς αντικαθιστά συχνά το δίκαιο» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα στέκεται όρθια και υπερήφανη»

«Γι’ αυτούς τους λόγους καλωσόρισα το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη να κάνουμε μια συζήτηση πιο ευρεία, όχι μόνο για το Παλαιστινιακό. Έστρεψα την συζήτηση σε εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση για την εξωτερική πολιτική ώστε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετηθούν για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την πατρίδα μας με την ελπίδα ότι στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής θα υπάρξει συνεννόηση. Τα θέματα αυτά δεν εξαντλούνται στα καφενεία με ανέξοδες κορώνες. Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική. Είμαι υπερήφανος γιατί η Ελλάδα σήμερα, η πατρίδα μας σήμερα στέκεται όρθια και υπερήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Όπως υπογράμμισε για την Ελλάδα «στέκεται πυλώνας σταθερότητας και παράγοντας εξελίξεων και αυτό είναι πλεονέκτημα που κατακτήσαμε» τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει ισχυρή διπλωματία χωρίς ισχυρή οικονομία».

«Μειώνουμε το χρέος μας με μεγαλύτερη ταχύτητα και μπορούμε να δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με μεγαλύτερες χώρες και αυτά έχουν αντανάκλαση στην διεθνή ισχύ της χώρας. Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή Ελλάδα χωρίς η Ελλάδα να διαθέτει ισχυρή οικονομία. Η πηγή της σκληρής ισχύος πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα. Συζητήσαμε για νέο 12ετές αμυντικό πρόγραμμα που ήδη άρχισε να δρομολογείται» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Απαριθμώντας, στη συνέχεια «πού είμασταν το 2019 και πού σήμερα ως προς την αποτρεπτική μας δύναμη» ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι «σήμερα έχουμε 24 υπερσύγχρονα Rafale, 42 αναβαθμισμένα F-16 με προοπτική να φτάσουν τα 83. Το 2028 θα παραλάβουμε τα πρώτα F-35. Στο Πολεμικό Ναυτικό εντός των ελληνικών υδάτων θα καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Bhellara και θα προστεθούν άλλες 3. Ενώ θα προστεθούν και οι φρεγάτες Frem. Το ίδιο ισχύει και για Στρατό Ξηράς. Υψώνουμε παράλληλα την “ασπίδα του Αχιλλέα”. Πρώτη φορά συμμετέχει και η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Οφείλουμε να επενδύσουμε σε συστήματα κυβερνοπολέμου και πλατφόρμες drone».

Αναπτύσσοντας το σχέδιο της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός είπε ότι «σκοπός της πατρίδας μας να διαθέτει ποιοτική υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου μας και για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να πούμε ότι ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται».

«Θα μας κατηγορήσει η αντιπολίτευση για μιλιταρισμό. Διαφωνώ πρόκειται για ρεαλισμό. Η χώρα μας οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την επικράτεια. Επιδιώκουμε την ειρήνη αλλά θα διασφαλιστεί με την ισχύ και όχι την αδυναμία της πατρίδας μας» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η άμυνα πλαισιώνεται από την ενεργή διπλωματία»

Επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι «η άμυνα πλαισιώνεται από την ενεργή διπλωματία» ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα «εξελίσσεται σε ενεργειακό πυλώνα. Πριν από 6 χρόνια εισερχόταν στην χώρα μας ποσότητα φυσικού αερίου που κάλυπτε αποκλειστικά εθνικές ανάγκες. Σήμερα από τη χώρα μας παίρνουν 17 δισ. κυβικά φυσικού αερίου και η χώρα μας γίνεται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας των Βαλκανίων και με προοπτική να φτάσει έως την Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικός είναι ο ενεργειακός κόμβος της πατρίδας μας».

«Προχωρήσαμε σε καθορισμό δύο νέων θαλασσίων πάρκων προστατεύοντας το περιβάλλον επιβεβαιώνοντας όμως την στην πράξη την δικαιοδοσία της πατρίδας μας στις Θαλάσσιες ζώνες. Και βέβαια οι ανακοινώσεις έγιναν σε συνέχεια της ρύθμισης μιας εκκρεμότητας από το παρελθόν αναφέρομαι στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που αποτυπώνει τα ανώτατα όρια της υφαλοκρηπίδας και ο χάρτης αυτός θα αναρτηθεί πολύ σύντομα στην ΕΕ. Η χώρα μας και ξέρει και μπορεί να διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Με αφορμή, μάλιστα, την παρουσία της Ελλάδας στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα ανέφερε ότι «αυτή η θέση της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε και με την συμμετοχή μας στην διάσκεψη ειρήνης στην Αίγυπτο. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμεινε στην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός. Ως πρώτο βήμα για την ειρήνη στην περιοχή. Ήταν η πρώτη προϋπόθεση ώστε η ειρήνη να γίνει εφαλτήριο επίλυσης του παλαιστινιακού. Η Ελλάδα ήταν δρώσα στην πρώτη γραμμή με τη συμμετοχή μας στην Σύνοδο να εδράζεται στο αναγνωρισμένο κύρος μας ως χώρα που εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια. Μόλις χθες η υπουργός Εξωτερικών της παλαιστινιακής αρχής βρέθηκε στη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι σε θέση θα διεκδικήσει και θα πετύχει την συμμετοχή της σε όλα όσα ακολουθήσουν στην επόμενες φάσεις της Γάζας. Η Ελλάδα αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Παλαιστίνης καθώς δεν δικαιολογείται θάνατος και εκτοπισμός αμάχων. Στείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια περιθάλψαμε στα νοσοκομεία μας παιδιά από τη Γάζα και επιμείναμε στην θέση μας για ίδρυση παλαιστινιακού κράτους».

«Όμως αυτό δεν είναι για παιχνίδια εντυπώσεων. Για την Ελλάδα η αναγνώριση κράτους θα έρθει στο τέλος της διαδικασίας με την απόφαση του ΟΗΕ. Εμείς βλέπουμε το Ισραήλ ως χώρα στρατηγικό εταίρο άσχετα με το ποιος κυβερνά Επιδιώκουμε την σχέση με όλες τις αραβικές χώρες» ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά λέγοντας ότι «έγινε αντικείμενο φθηνής εκμετάλλευσης. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς ότι το ζήτημα επί των δικαιωμάτων της Μονής δεν προέκυψε χθες αλλά ανατρέχει επί τους αιώνες. Τονίζω ότι αμέσως μετά τις εξελίξεις ξεκίνησαν εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών για να λύσουμε εκκρεμότητα αιώνων».

Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι «υπάρχει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δυο πλευρών» και πρόσθεσε ότι «αυτονόητα τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η Ιερά Σιναϊτική Κοινότητα». «Διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Λιβύη

Αναφερόμενος, στη συνέχεια στις σχέσεις της χώρας μας με τη Λιβυή, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «παρά την παρφιλολογία η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει αποκαταστήσει τους διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές ενώ εκκίνησε η διαδικασία ΑΟΖ στην βάση δικαίου θάλασσας».

«Οι συζητήσεις για ΑΟΖ είχαν ξεκινήσει από την δεκαετία 2000 δεν ολοκληρώθηκαν τότε ωστόσο είναι δεδομένο ότι υπάρχει καρπός νομικών κειμένων που επιβεβαιώνει ότι ο φυσικός συνομιλητής της Λιβύης για ΑΟΖ είναι η Ελλάδα και όχι κάποια άλλη χώρα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την επιλογή της Chevron να συνομιλήσει με την Ελλάδα και όχι κάποιον άλλο για τα θαλάσσια κοιτάσματα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Όπως τόνισε «επιδιώκουμε και την συνεργασία για μεταναστευτικές ροές. Καλύτερη συνεργασία ειδικά με την Ανατολική Λιβύη ώστε οι βάρκες που οργανώνουν οι άθλιοι δουλέμποροι να μην ξεκινούν καν ή να αποτρέπονται εντός των δικών τους θαλάσσιων συνόρων».

Συρία

Για τη Συρία ο πρωθυπουργός είπε ότι «ανοίξαμε διαύλους επικοινωνίας με νέα ηγεσία. Μετέφερα στον Αχμέντ Αλ Σάρα ότι προκειμένου η χώρα του να ενταχθεί στην διεθνή κοινότητα και να οικοδομήσει στέρεες σχέσεις με ΕΕ έχει χρέος να προστατεύσει την πολυμορφία της με αιχμή τους χριστιανικούς πληθυσμούς και να οικοδομήσει σχέσεις με γείτονες στην βάση διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας».

Ελληνοτουρκικά

Το επόμενο κεφάλαιο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη αφορούσε τα ελληνοτουρκικά κάνοντας λόγο για «σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας οι οποίες δεν μπορούν να κινούνται σε επίπεδο ηχηρών συνθημάτων και εντυπώσεων καθώς σχετίζονται με σταθερότητα στην περιοχή. Από τον Σεπτέμβριο 2023 η Ελλάδα έκανε την ξεκάθαρη επιλογή να εντάξουμε τις διμερείς σχέσεις σε δομημένο διάλογο τριών πυλώνων».

«Μέσω αυτού του δρόμου αποκαταστήσαμε πλαίσιο επαφών και ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας παρά τις μεγάλες διαφορές μας. Το αποτέλεσμα οι παραβιάσεις εναέριου χώρου μας μειώθηκαν καθέτως. Πέρυσι ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με την ειδική βίζα. Ο συντονισμός των δύο ακτοφυλακών για το μεταναστευτικό έχει και αυτός σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:

«Αναρωτιέμαι: γιατί και πώς κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα αυτή την πολιτική των ηρεμών νερών; Τι θέλουμε, ταραγμένα νερά φουρτούνες, αστάθεια και εντάσεις; Θα συνιστούσα αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που μάχονται στα χαρακώματα του υπολογιστή τους. Εμείς κινούμαστε με γνώμονα εθνικό συμφέρον και διεθνές δίκαιο. Ενεργούμε με πράξεις και όχι λόγια».

Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε ότι «η Ελλάδα ζητά να αρθεί η απειλή πολέμου από την γείτονα επιμένοντας ότι η μοναδική διαφορά είναι οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε να έχουμε ουσιαστική συζήτηση για την εκκρεμότητα αυτή η πατρίδα μας κινείται με σχέδιο και ευθύνη».

«Ανέφερα τις εξελίξεις με τη Chevron, επισήμανα τις εξελίξεις με τα θαλάσσια πάρκα. Πρόκεται για κινήσεις που επιβεβαιώνουν ότι δεν επιδιώκουμε διπλωματία αδράνειας αλλά δράσης» συμπλήρωσε.

Κύπρος

Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε αρχικά ότι «ΜΜΕ και στις δύο χώρες ανακαλύπτουν και ανατροφοδοτούν αφάνταστα σενάρια. Έχω εξαιρετική σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και απόλυτης εντιμότητας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα συνιστούσα σε όσα ΜΜΕ ανακαλύπτουν προβλήματα και τριβές να κρατήσουν πιο χαμηλά την μπάλα είναι ζητήματα που αφορούν την ενότητα του ελληνισμού».

Ουκρανία

«Θα ήθελα να σχολιάσω όμως και μια άλλη περίπτωση εισβολής και παράνομης κατοχής. Την Ουκρανία όπου μαίνεται η πιο καταστροφική σύρραξη. Η Ελλάδα καταδίκασε την παράνομη προσπάθεια Ρωσίας να αλλάξει σύνορα με την ισχύ των όπλων. Ας αναλογιστούν όσοι ασκούν κριτική τι θα σήμαινε μια βολική ουδετερότητα όπως κάποιοι προτείνουν και εντός αυτής της αίθουσας. Τι θα σήμαινε για ασφάλεια Κύπρου και πατρίδας μας; Αν η Ευρώπη έχει ένα λόγο να το κάνει εμείς έχουμε δύο λόγους. Δεν μπορούμε ποτέ να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Με αφορμή αυτό σημείωσε ότι «η εισήγηση μας για την δημιουργία τοίχους αεράμυνας βρίσκει συμπαραστάτες. Θυμίζω ότι με τον κ. Τούσκ σε κοινή επιστολή είχαμε ζητήσει την δημιουργία αυτής της κοινής άμυνας με πόρους ευρωπαϊκούς ώστε η ΕΕ να δείξει ότι παίρνει σοβαρά την ασφάλεια της. Πάγια θέση μας είναι στρατηγική αυτονομία ΕΕ μπορεί να προωθηθεί υπό μια προϋπόθεση, να αποκλειστεί συνεργασία με χώρες που αντιστρατεύοπνται συμφέροντα κρατών μελών. Γι’ αυτό στο πρόγραμμα SAFE τέθηκαν όροι με δική μας πρωτοβουλία. Ο σημαντικότερος: για να συμμετέχει η Τουρκία θα πρέπει να συνάψει διμερή συμφωνία που απαιτεί ομοφωνία».

«Αναρωτιέμαι κ Ανδρουλάκη όταν λέγατε ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής με την Τουρκία για το Safe δεν το γνωρίζατε αυτό; Ήταν άγνοια ή κάτι χειρότερο; Θα σας ακούσω. Επαναλαμβάνω ότι για την Ελλάδα δεν τίθεται ζήτημα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα safe αν δεν αντιμετωπιστούν πάγια ελληνικά ζητήματα όπως η άρση του casus belli και το καθεστώς γκρίζων ζωνών».

Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της εξωτερικής μας πολιτικής. Καλύπτει όλο το πολιτικό φάσμα στις ΗΠΑ βρίσκοντας ερείσματα και στους Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους. Είμαστε ένας από τους σημαντικούς πελάτες της αμυντικής βιομηχανίας. Έχουμε συνεργασία σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εκτείνονται σε ενέργεια και ναυτιλία».

Απευθυνόμενος, μάλιστα, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είπε «βλέπω μεγάλη νευρικότητα κ. Φάμελλε. Νευρικότητα στον χώρο σας. Μάλλον οφείλεται στους απόντες και όχι στους παρόντες».

Επιστρέφοντας στην ομιλία του ο πρωθυπουργός ανέφερε, ακόμα, ότι «η Ελλάδα σταθερά από την διακήρυξη της Θεσσαλονίκης υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών Δυτικών Βαλκανίων με τήρηση των προϋποθέσεων».

Ειδικά, δε, για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «στην πιο ταραγμένη εποχή από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο» σημείωσε ότι «είναι εξέλιξη που επιβεβαιώνει διεθνές κύρος πατρίδας μας. Στέκομαι μόνο στην ενεργή συμμετοχή στις διαβουλεύσεις για προάσπιση ειρήνης Ουκρανία και Γάζα και σε όλα τα σημεία του κόσμου (Σουδάν, Μιανμάρ κ.α,)».

Μέση Ανατολή

«Το τελευταίο σχόλιο μου αφορά αντίληψη μας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Τα ζητήματα από την παράνομη μετανάστευση ως την παράνομη αλιεία απαιτούν συνεργασία και συνεννόηση με όλους τους γείτονες με πυξίδα το δίκαιο της θάλασσας. Θα καλέσουμε το επόμενο διάστημα όλα τα παράκτια κράτη για να εξετάσουμε από κοινού όλα τα κράτη όσα μας απασχολούν. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με οποιονδήποτε στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Η εποχή της αδράνειας έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Έχουμε περάσει σε εποχή μεγαλύτερης εθνικής αυτοπεποίθησης. Σε αυτό το πνεύμα η Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες. Επέκταση χωρικών υδάτων Ιόνιο, ρύθμιση ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο. Προσηλωμένη σε αυτή την κατεύθυνση προχωράμε».

«Η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν επιδιώκει μόνο επιδοκιμασία. Συγκροτεί γραμμή πλεύσης κυρίαρχου κράτους που το οδηγεί σταθερά στον προορισμό του. Η πολιτική υπερβαίνει εκλογικούς κύκλους και απαιτεί στήριξη όλων όσοι βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Οι διαφωνίες γύρω από θέματα εξωτερικής επικαιρότητας είναι θεμιτές. Όταν μιλούμε για ασφάλεια να μιλούμε με μία φωνή. Να θυμίσω ότι ο ΥΠΕΞ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ενημερώνει κόμματα για όλα τα ζητήματα . Όταν ζητώ από τον ίδιο ενημέρωση για το τι γίνεται σε αυτές τις συναντήσεις μου λέει κάτι ενδιαφέρον. Ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες όταν δεν υπάρχουν κάμερες η συμφωνία επιτυγχάνεται χωρίς δυσκολία. Όταν βγαίνουν από τις κλειστές πόρτες και μπροστά στις κάμερες λένε τα ανάποδα. Είμαστε με τον πατριωτισμό της ευθύνη και την ενεργή διπλωματία του αποτελέσματος» κατέληξε ο πρωθυπουργός

Ανδρουλάκης: Η Τουρκία δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στο SAFE

Να επιστρέψει το γάντι στον πρωθυπουργό για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής επιχείρησε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα έχει καταστεί «ντεκόρ νεκράς φύσης» σε όλα τα διεθνή φόρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με την απαίτηση της Ελλάδας να αρθεί το casus belli και το καθεστώς των γκρίζων ζωνών προκειμένου η Τουρκία να συμμετάσχει στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

«Η Τουρκία δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον σχεδιασμό της αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης υπό καμία προϋπόθεση. Ακόμα και αν άρει το casus belli. Η τουρκική εθνοσυνέλευση μπορεί να συνεδριάσει για να το άρει και να συνεδριάσει για να το επαναφέρει» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης βέτο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δεν ήταν ο ίδιος που αμφισβήτησε τη συγκεκριμένη επιλογή αλλά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Νεκρά φύση, αυτή είναι η μόνη φράση που περιγράφει την εικόνα όσων έγιναν στη Διάσκεψη για την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα. Ευρωπαίοι ηγέτες ντεκόρ για τον κ. Τραμπ που επέλεγε κατά το δοθούν ποιον θέλει και ποιον όχι. Η εικόνα δεν είναι μεμονωμένο στιγμιότυπο. Είναι η εικόνα ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία και σε αυτές τις αλλαγές ο ρόλος της Ελλάδας είναι ρόλος ντεκόρ» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Φάμελλος: Δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό, σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα

«Έλειμμα εξωτερικής πολιτικής» αλλά και «υποχωρήσεις» καταλόγισε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος που ανέφερε στον πρωθυπουργό: «Δεν σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό. Σας κατηγορούμε για ανεπάρκεια και ανικανότητα».

Επικαλούμενος το τουρκολιβυκό μνημόνιο και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «μια εξωτερική πολιτική που άφησε χώρο στην αναθεωρητική ατζέντα της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας».

Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν τολμάει να ζητήσει, όπως άλλες χώρες, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ούτε να χαρακτηρίσει γενοκτονία, όπως κάνει ο ΟΗΕ, το έγκλημα στη Γάζα, αποκαλώντας μάλιστα «μέρος του σκηνικού» την παρουσία του πρωθυπουργού στο Σαρμ ελ Σέιχ και κάνοντας λόγο για εξωτερική πολιτική με όρους «επικοινωνίας και όχι ουσίας». Την ίδια ώρα, η Τουρκία ενισχύεται, υποστήριξε, καθώς καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο και στη συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Χαρακτήρισε, μάλιστα, «ντροπιαστική» και εναντίον της εθνικής γραμμής την υποστήριξη του Νετανιάχου από την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε δριμεία κριτική και στην ΕΕ, η οποία όπως είπε, αντί λαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, έχει μείνει να «ακολουθεί» και να «σύρεται» πίσω από τις πολιτικές των ΗΠΑ. «Αντί για τη στρατηγική αυτονομία και μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, επιλέγει την στρατιωτικοποίηση και την οικονομία του πολέμου, στοχοποιώντας μονομερώς τη Ρωσία», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, δεν υπάρχει πλέον στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη με Τουρκία και ότι συνολικά με την πολιτική της, η κυβέρνηση δίνει «συγχωροχάρτι» στην Τουρκία. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στην συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, τονίζοντας πως «εξοπλίζεται κανονικά από χώρες του ΝΑΤΟ και μετέχει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία».

Παράλληλα, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει σε αποτυχία όλες τις προσπάθειες τριμερών συνεργασιών, αντίθετα με την Τουρκία που παίρνει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ο Σ. Φάμελλος δήλωσε πως βλέπει «ανησυχητικές εξελίξεις» και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, χαρακτηρίζοντας «τεράστιο διπλωματικό λάθος» του πρωθυπουργού ότι παραδέχτηκε πως η Ελλάδα είναι «καλός και δεδομένος πελάτης» των ΗΠΑ και υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα που έχει δείξει ο Τραμπ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έκανε λόγο για «εμμονική εμπλοκή» της χώρας μας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατάφερε να «διαρρήξει πλήρως τις σχέσεις μας με τη Ρωσία», με επιπτώσεις στο Κυπριακό αλλά και στην άμυνα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, μετά την αποστολή εξοπλισμού.

«Η παρακαταθήκη σας στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι μία παρακαταθήκη ηττών, υποχωρήσεων, λανθασμένων και πρόχειρων επιλογών και μείωσης του διπλωματικού κεφαλαίου της χώρας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «κάθε έλλειμμα της διπλωματικής πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη μας κοστίζει διπλά και τριπλά». «Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η χώρα χρειάζεται ισχυρότερη εξωτερική πολιτική και εσείς φέρνετε πιο αδύναμη εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το συμπέρασμα της μέρας. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση και είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε, με πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες, για να φύγει το συντομότερο», κατέληξε.

Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε «go back»;

Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε, κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back, κύριε Τραμπ”;», ρώτησε ο κ. Μητσοτάκης τον κ. Ανδρουλάκη, απαντώντας στις αιχμές που άφησε για την παρουσία του στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο.

«Μιλήσατε, κύριε Ανδρουλάκη, για “νεκρή φύση”. Αναρωτιέμαι: αν δεν είχαμε προσκληθεί, τι θα λέγατε; Σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία; Αν ήσασταν εσείς στη θέση μου, τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back, κύριε Τραμπ”;» ανέφερε είπε ο πρωθυπουργός.

Για το Μεσανατολικό

Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη στάση της Ελλάδας στο παλαιστινιακό, σημειώνοντας ότι η χώρα στηρίζει σταθερά τη λύση δύο κρατών, «με το παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχει ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ».

«Μου έκανε εντύπωση ότι κανείς σας δεν αναφέρθηκε στην απάνθρωπη επίθεση εναντίον νέων Ισραηλινών, που αποτέλεσε την αφορμή για την κλιμάκωση της κρίσης. Έχω πει ξεκάθαρα ότι η αντίδραση του Ισραήλ ξεπέρασε κάθε όριο, δεν δικαιολογείται η επίθεση σε αμάχους και παιδιά. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά από εμένα; Τώρα τα ακούτε πρώτη φορά;» σημείωσε, απαντώντας και σε αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Για το θέμα των παιδιών από τη Γάζα που φιλοξενούνται στην Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Ξέρετε με τι δυσκολία φέραμε αυτά τα παιδιά από τη Γάζα; Δεν το κάναμε για σόου ή για επικοινωνιακούς λόγους. Το κάναμε γιατί ανησυχούμε και ενδιαφερόμαστε. Και θα το ξανακάνουμε, εάν χρειαστεί».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, καθώς όπως είπε, δεν έκανε διαφορά και κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να είναι προσεκτικός όταν αναφέρεται στον Αμερικανό πρόεδρο. «Μπορεί το ύφος του κ. Τραμπ να ξενίζει, αλλά είναι εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και στρατηγικός εταίρος της πατρίδας μας», είπε.

Απαντώντας στις αντιδράσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Όχι, κύριε Ανδρουλάκη, είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας και φροντίζω η χώρα μου να είναι ισχυρή κι όχι το ρεντίκολο που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω αλήθειες που δεν σας αρέσουν».

Μηνύματα προς την Τουρκία

Στο σκέλος της ομιλίας του που αφορούσε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις τελευταίες εξελίξεις και στην επιλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ακυρώσει τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους, αν ήταν πραγματικοί ή προσχηματικοί. Ίσως η Τουρκία ενοχλήθηκε επειδή η Ελλάδα έφερε τη Chevron, προχώρησε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και αυτή να ήταν η αντίδρασή της. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω ότι για τρία χρόνια, όταν δίναμε τη μάχη στα σύνορα του Έβρου, ο Ερντογάν έλεγε “Μητσοτάκης γιοκ”. Θα ξανασυναντηθώ μαζί του και θα αναλάβω όσα λέω δημόσια», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η επιθυμία της Άγκυρας να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά κονδύλια του προγράμματος SAFE «περνά μέσα από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας». Ωστόσο, όπως είπε, αυτό δεν ήταν εύκολο, καθώς «απαιτείται ομοφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας».

«Ας αφήσουμε, λοιπόν, τις κορώνες πατριωτισμού και ας σκεφτούμε ότι η δυνατότητα που έχουμε σήμερα μας δίνει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό όπλο. Ο σκοπός μας δεν είναι να έρθουμε σε τροχιά ρήξης, αλλά να επιβεβαιώσουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δείχνουν ότι η πορεία της Τουρκίας περνά μέσα από τον σεβασμό της Ελλάδας και της Κύπρου».

«Αν η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει στο SAFE θα πρέπει να απαλλαγεί από το casus belli»

Παράλληλα, ανέφερε ότι «για να έρθει η Τουρκία πιο κοντά στην Ευρώπη, θα πρέπει να αποκαταστήσει σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ ήταν μια ιστορική επιτυχία. Ωστόσο, ανέφερε ότι «το καθεστώς των γκρίζων ζωνών παγιώθηκε στα Ίμια, επί Σημίτη», «Αν η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει στο SAFE, θα πρέπει να απαλλαγεί από την απειλή πολέμου και να άρει το καθεστώς των γκρίζων ζωνών», διαμήνυσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους Ευρωπαίους εταίρους, λέγοντας ότι θα πρέπει να βλέπουν τον κίνδυνο από χώρες που επιλέγουν τον ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου.

Αιχμές για ΣΥΡΙΖΑ και Κωνσταντοπούλου

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και όταν αναφέρθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την πρόσφατη έναρξη δίκης στη Λάρισα. «Με καλέσατε να πάρω θέση για κατηγορουμένους. Μας έχετε μπερδέψει. Το δικό σας κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε στήσει παραμάγαζο. Εσείς κάνατε ό,τι μπορούσατε για να μη ξεκινήσει η δίκη, η οποία όμως θα ξεκινήσει και εκεί θα αποδοθεί η Δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Δικαιοσύνη αποδίδεται στα δικαστήρια και από δικαστές, όχι στα τηλεοπτικά πάνελ ή στα πολιτικά βήματα», ανέφερε. Παράλληλα, επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του στο εργασιακό νομοσχέδιο, λέγοντας ότι «ενώ 47 άρθρα, πάνω από τα μισά, έλαβαν περισσότερες από 180 θετικές ψήφους, ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε για να κρύψει τη διγλωσσία και την υποκρισία του».

Κριτική για τον χρόνο των ομιλιών

Ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική και για τις υπερβάσεις του χρόνου ομιλίας από τους πολιτικούς αρχηγούς.

«Έχουμε πει πολλές φορές να επιβάλουμε στους εαυτούς μας ένα πλαίσιο αυτοδέσμευσης· αν θέλουμε να κάνουμε συζητήσεις που μπορούν να παρακολουθούν οι πολίτες, πρέπει να τηρούμε τους χρόνους. Θεωρώ προσβολή και προς εμένα και προς τη Βουλή το γεγονός ότι όλοι οι αρχηγοί, ενώ είχαν 20 λεπτά, μίλησαν σχεδόν τον διπλάσιο χρόνο. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», τόνισε.

«Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται την ανάγκη κοινής άμυνας»

Εκτενή αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης και στην ευρωπαϊκή άμυνα. «Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι πρέπει να δει τα ζητήματα της άμυνας συνολικά, και η Ελλάδα έχει διαδραματίσει σε αυτό σημαντικό ρόλο», είπε.

«Ήμουν ο πρώτος που μίλησα για τη δημοσιονομική διαφυγή υπέρ των αμυντικών δαπανών. Ναι, ξοδεύουμε 3% του ΑΕΠ για την άμυνα και πολύ καλά κάνουμε. Κι όμως, την ίδια στιγμή, έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα», υπογράμμισε.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση έκανε λόγο για «ωραίες θεωρίες της Αριστεράς». «Ο κ. Φάμελλος είπε ότι η άμυνα μιας χώρας ξεκινά από τη διπλωματία. Αλήθεια; Να γίνουμε Κόστα Ρίκα που δεν έχει καθόλου στρατό; Η άμυνα της χώρας ξεκινά από την εθνική μας άμυνα».

Στη συνέχεια, συνέδεσε το προσφυγικό – μεταναστευτικό με την εθνική ασφάλεια, λέγοντας ότι «μια σωστή μεταναστευτική πολιτική ξεκινά από τη φύλαξη των συνόρων», κάτι που όπως είπε «κάναμε πράξη και σήμερα αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική».

Την ίδια ώρα, η ΕΕ διαθέτει έναν θετικό οδικό χάρτη για την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας», κυρίως στα ανατολικά σύνορα, όπου «αναγνωρίζεται η ανάγκη επενδύσεων στην άμυνα όλων των κρατών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή».

«Η Ελλάδα δεν είναι επαίτης, είναι δύναμη αξιοπιστίας»

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε εκ νέου στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας του να ανακαλέσει την αναφορά ότι «μεγαλύτερη εθνική επιτυχία ήταν η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ».

«Λάθος. Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Εκτός αν η ανάγκη σας να επικοινωνείτε με τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι τόσο έντονη που σας θυμίζει το “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”. Ο Παπανδρέου τότε καταψήφισε την είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ. Η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έργο αποκλειστικά του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που πολεμήθηκε λυσσαλέα», είπε.

«Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει ουσιαστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλεια της ευρύτερης Μεσογείου. Πατάμε γερά στα πόδια μας, η φωνή μας ακούγεται στην Ευρώπη. Δεν είμαστε χώρα επαίτης, αλλά χώρα με στρατηγικές συμμαχίες και σεβασμό διεθνώς. Δεν είμαστε υπερδύναμη, είμαστε ένα κράτος μεσαίου μεγέθους που ασκεί εξωτερική πολιτική με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων», πρόσθεσε.

«Λυπάμαι πραγματικά για ορισμένα πράγματα που ακούστηκαν σήμερα στην αίθουσα. Ελπίζω, όμως, οι πολίτες που μας άκουσαν να κατάλαβαν ποιοι μπορούν να κρατήσουν σταθερά το τιμόνι της χώρας», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπερασπίζεστε την πολιτική του Τσίπρα που σας εγκατέλειψε

Με παρεμβάσεις σε όλα τα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε εκ νέου στη Βουλή, κατά την τριτολογία του στη συζήτηση για τα εθνικά θέματα.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη Λιβύη, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, στο Παλαιστινιακό, αλλά και στη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, απαντώντας ταυτόχρονα σε αιχμηρές τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης. Αντίστοιχα, απαντώντας στις αιτιάσεις, ο κ. Μητσοτάκης, κάλεσε την αντιπολίτευση να διερωτηθεί, ποια κυβέρνηση έκανε ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ποια κυβέρνηση επέκτεινε την τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ. στο δυτικό μέτωπο.

Αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση

Στην αντιπαράθεση που ακολούθησε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος τον ρώτησε γιατί δεν καλεί στην Εξεταστική Επιτροπή τους εμπλεκόμενους που έχουν ακουστεί στις υποθέσεις διαφθοράς. «Θα έρθει στην Εξεταστική όποιος θέλετε – και ο Φραπές, και ο Χασάπης, και ο Μυλωνάκης, και όποιος θέλετε», απάντησε ο πρωθυπουργός.

Απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που τον διέκοπτε φωνάζοντας «εσείς θα έρθετε;», ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε: «Μην γκαρίζετε. Από τις εργασίες της Εξεταστικής φαίνεται ότι η υπόθεση έχει διαχρονικά χαρακτηριστικά. Πιστεύετε ότι αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία; Και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη δεν είχαν ανάμιξη; Ας έρθουν όλοι στην Εξεταστική· η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο σε κανέναν».

Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. «Υπερασπίζεστε μια πολιτική ενός πρωθυπουργού που σας εγκατέλειψε. Θα πάτε στον Τσίπρα; Θα σας πάρει τους βουλευτές;» σχολίασε, προσθέτοντας ότι «είναι θέμα προς συζήτηση όταν ο τέως πρωθυπουργός σας εγκαταλείπει και εσείς επικροτείτε την πολιτική του», ενώ όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή.

Δείτε την τριτολογία

Λιβύη και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τη Λιβύη, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η Λιβύη έμπρακτα δεν έχει αμφισβητήσει τη μέση γραμμή καθορισμού οριοθέτησης και ίσως είναι η βάση για την οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη». Πρόσθεσε ότι «το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο και παράνομο», επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ελλάδας για την ακυρότητα της συμφωνίας που υπέγραψε η Άγκυρα με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο «σημαντικό πρωτίστως για την Κύπρο», καθώς, όπως είπε, «θα άρει την ενεργειακή της απομόνωση». Αναγνώρισε ότι «έχουν τεθεί από κυπριακής πλευράς ζητήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου», προσθέτοντας ότι «σε απόλυτη συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου έχουμε χαράξει σχέδιο για το πώς θα ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα». Υπενθύμισε ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι εισηγμένη εταιρεία και ότι πρέπει να επιλυθούν τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα πριν προχωρήσουν τα επόμενα βήματα.

Για το Παλαιστινιακό

Αναφερόμενος στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. «Κάποιες χώρες προχώρησαν στην αναγνώριση, άλλες όπως και εμείς επιλέξαμε να μην προχωρήσουμε», είπε, εξηγώντας ότι η Ελλάδα διατηρεί «στρατηγική σχέση με το κράτος του Ισραήλ, όχι με την κυβέρνηση Νετανιάχου».

«Έχω κάνει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Κρίνω ότι σε αυτή τη συγκυρία, τώρα που οι συνθήκες είναι ανώριμες, δεν θα προωθούσε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα η αναγνώριση. Αντίθετα, η μη αναγνώριση μας καθιστά αξιόπιστους συνομιλητές και με τις δύο πλευρές», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι εποικισμοί είναι παράνομοι και καταδικαστέοι» και ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταδικάζει τις παράνομες ενέργειες στο έδαφος της Παλαιστίνης.

Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, επισημαίνοντας τη διάσταση μεταξύ του δημόσιου λόγου και των τοποθετήσεων πίσω από κλειστές πόρτες. «Πίσω από κλειστές πόρτες είναι διαφορετική η χροιά σε σχέση με τους τόνους που χρησιμοποιούνται εδώ. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε περισσότερες συγκλίσεις», ανέφερε, υπονοώντας ότι η αντιπολίτευση υιοθετεί πιο συναινετικό ύφος στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

«Ποιος επέκτεινε τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο; Ποιος έκανε ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο; Ποιος αγόρασε τα Βelharra και τα Rafale;» ρώτησε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της εθνικής ασφάλειας.