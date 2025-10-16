Close Menu
    Μητσοτάκης: Στο 1,10€/λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική – Το 2023 ήταν στο 1,37

    Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εξέλιξη των τιμών αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης τα τελευταία 3 χρόνια.

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως το πετρέλαιο στην Αττική το 2023 ήταν στο 1,37€/λίτρο, ενώ φέτος είναι στο 1,10€/λίτρο, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κανείς να το βρει και λίγο πιο φθηνά.

    Παράλληλα, στην περιφέρεια το 2023 ήταν στο 1,40, ενώ φέτος έχει πέσει στο 1,13€/λίτρο.

    Όπως ανέφερε οι τιμές οριστικοποιήθηκαν σήμερα και η εξέλιξη των τιμών τα τελευταία τρία χρόνια είναι άλλη μία μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας.

    H ανάρτηση του πρωθυπουργού
     

