Μητσοτάκης: Στο 1,10€/λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική – Το 2023 ήταν στο 1,37

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εξέλιξη των τιμών αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης τα τελευταία 3 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως το πετρέλαιο στην Αττική το 2023 ήταν στο 1,37€/λίτρο, ενώ φέτος είναι στο 1,10€/λίτρο, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κανείς να το βρει και λίγο πιο φθηνά.

Παράλληλα, στην περιφέρεια το 2023 ήταν στο 1,40, ενώ φέτος έχει πέσει στο 1,13€/λίτρο.

Όπως ανέφερε οι τιμές οριστικοποιήθηκαν σήμερα και η εξέλιξη των τιμών τα τελευταία τρία χρόνια είναι άλλη μία μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας.

H ανάρτηση του πρωθυπουργού



