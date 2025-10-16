Μητσοτάκης live στη Βουλή: Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ – Η Ελλάδα στέκεται πλέον όρθια και περήφανη

Για την εξωτερική πολιτική, με έμφαση τη Γάζα και τα ελληνοτουρκικά, ενημερώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τους βουλευτές, στο πλαίσιο της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που διεξάγεται κατόπιν αιτήματός του.

Αν και η συζήτηση αφορά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, θεωρείται βέβαιο ότι θα επεκταθεί σε όλα τα θέματα που απασχολούν έντονα την επικαιρότητα, όπως οι κυβερνητικές αποφάσεις για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, οι πληρωμές των αγροτών και η έναρξη της δίκης των Τεμπών.

«Προσέρχομαι στη σημερινή συζήτηση με αίσθημα ευθύνης και διάθεση συγκλίσεων, για να διατυπώσω αλήθειες για την εξωτερική πολιτική», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, στην έναρξη της ομιλίας του και σημείωσε ότι τα τελευταία έξι χρόνια, η Ελλάδα υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα.

«Η Ρωσία επιχειρεί να ανακτήσει την επιρροή που κάποτε είχε, ενώ στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική υπάρχουν ζώνες σύγκρουσης. Την ίδια ώρα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις: την κλιματική κρίση, την επισιτιστική κρίση, τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης κ.ά. Αντί να αναζητούνται οικουμενικές λύσεις στα κοινά αυτά ζητήματα, όπως συνέβη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αλήθεια είναι ότι η πολυμέρεια υποχωρεί. Η ισχύς αντικαθιστά συχνά το δίκαιο», είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι γι αυτούς τους λόγους καλωσόρισε το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση, όχι μόνο για το Παλαιστινιακό. «Έστρεψα τη συζήτηση σε εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση για την εξωτερική πολιτική, ώστε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετηθούν για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την πατρίδα μας, με την ελπίδα ότι στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής θα υπάρξει συνεννόηση. Τα θέματα αυτά δεν εξαντλούνται στα καφενεία με ανέξοδες κορώνες και τηλεοπτικά πάνελ. Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με “επαναστατική γυμναστική”.

«Είμαι υπερήφανος, γιατί η πατρίδα μας στέκεται όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της», χωρίς να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά προσπαθώντας να τις συνδιαμορφώσει. «Δεν μπορεί κανείς να μιλά για ισχυρή Ελλάδα, αν η χώρα δεν διαθέτει ισχυρή οικονομία». Τα οικονομικά στοιχεία έχουν αντανάκλαση και στη διεθνή εικόνα της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Η Ελλάδα διαθέτει Rafale, το 2028 περιμένει να λάβει τα πρώτα F-35, στο Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Belharra πριν το τέλος του έτους. Θα προστεθούν άλλες τρεις, ενώ βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την Ιταλία για την αγορά φρεγατών. «Ταυτόχρονα υψώνουμε την “Ασπίδα του Αχιλλέα”», απέναντι σε απειλές.

Η Ελλάδα, ανέφερε, εξελίσσεται σε ενεργειακό πυλώνα. «Πριν από 6 χρόνια εισερχόταν στη χώρα μας ποσότητα φυσικού αερίου που κάλυπτε αποκλειστικά εθνικές ανάγκες. Σήμερα από τη χώρα μας περνούν 17 δις κυβικά φυσικού αερίου και η χώρα μας γίνεται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας των Βαλκανίων και με προοπτική να φτάσει έως την Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικός είναι ο ενεργειακός κόμβος της πατρίδας μας», είπε.

Για τη Γάζα, ανέφερε ότι η Ελλάδα ήθελε κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων από την αρχή.