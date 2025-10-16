Οι-ισραηλινές-μυστικές-υπηρεσίες-λένε-ότι-η-Χαμάς-έχει-πρόσβαση-σε-περισσότερες-σορούς-ομήρων-από-ό,τι-ισχυρίζεται

H Χαμάς είχε πρόσβαση σε περισσότερα πτώματα ομήρων από όσα ισχυρίζεται, ενημέρωσαν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Axios.

Επικαλούμενο δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει πει στις ΗΠΑ ότι η Χαμάς δεν κάνει αρκετά για να ανακτήσει τις σορούς των νεκρών ομήρων και ότι η συμφωνία για τη Γάζα δεν μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση μέχρι να αλλάξει αυτό.

«Δεν βλέπουμε τη Χαμάς να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια σχετικά με τις σορούς», ανέφερε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος λέει στο Axios ότι η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι η Χαμάς θα επιστρέψει τελικά όλα τα πτώματα, «αλλά θα χρειαστεί χρόνος».

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να καταρρεύσει η συμφωνία», τονίζει ο αξιωματούχος.

Μετά και την παράδοση των δύο το βράδυ της Τετάρτης, απομένουν άλλες 19, αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τέσσερις σορούς τη Δευτέρα και τρεις την Τρίτη (μία τέταρτη ανήκε σε Παλαιστίνιο) και δύο χθες.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δήλωσε πως απαιτείται μεγάλη προσπάθεια με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των λειψάνων των υπολοίπων ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ ανέφεραν πως παρέδωσαν όλους τους εν ζωή ομήρους, καθώς και τα λείψανα που έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής, συμπληρώνοντας πως συνεχίζουν τις προσπάθειες με στόχο να κλείσουν την υπόθεση.

Από το Ισραήλ δηλώνουν σε όλο και πιο έντονους τόνους ότι η υπομονή τους με τις τακτικές της Χαμάς έχει αρχίσει να εξαντλείται.

Η Χαμάς γνωρίζει πολύ καλά πού βρίσκονται τα λείψανα -μέρους τουλάχιστον- από τους ομήρους που δεν έχουν επιστραφεί, δήλωσε την Τετάρτη Ισραηλινός αξιωματούχος στην Jerusalem Post.

Οι μεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για να εντοπίσει η Χαμάς τα πτώματα όλων των ομήρων, λόγω του βαθμού καταστροφής σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Θα συσταθεί μια κοινή διεθνής ομάδα εργασίας για τον εντοπισμό των αγνοουμένων πτωμάτων, ενώ μια αιγυπτιακή ομάδα ήδη δραστηριοποιείται στη Λωρίδα για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των νεκρών ομήρων.

