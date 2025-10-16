ΟΠΕΚΕΠΕ:-Η-«υποσχετική»-με-τις-πρώτες-πληρωμές-και-η-κλιμακούμενη-ανησυχία-των-γαλάζιων-βουλευτών

Όταν μια κομματική σύσκεψη διαρκεί παραπάνω από τέσσερις ώρες, τότε είναι δεδομένο ότι η συζήτηση δεν είναι εύκολη. Αυτό συνέβη χθες το μεσημέρι, στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Πειραιώς, όπου πάνω από 40 βουλευτές έδωσαν το παρών στην ενημέρωση που είχε προγραμματιστεί από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Λίγη ώρα πριν την εκκίνηση της σύσκεψης, πάντως, η κυβέρνηση θέλησε να δώσει μια υποσχετική για ομαλοποίηση της κατάστασης στον πρωτογενή τομέα, με τις πρώτες πληρωμές και μια σειρά ρυθμίσεων υπέρ των παραγωγών. Εν προκειμένω, πάνω από 157.000 παραγωγοί έλαβαν χθες κάτι παραπάνω από 61 εκατ. ευρώ, ενώ προωθείται η αναστολή και ρύθμιση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για πληγέντες κτηνοτρόφους από τις ζωονόσους και η επανένταξη παραγωγών σε μια ευνοϊκή ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα. Παράλληλα, ως το τέλος Οκτωβρίου θα πληρωθούν άλλα 58 εκατ., δηλαδή αποζημιώσεις για φερτά υλικά από τον Daniel και η ενίσχυση για ζωοτροφές.

«Αν η κυβέρνηση δεν είχε κάνει πληρωμές χθες, το κλίμα θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο», ομολογούσε στο thetimes|-.gr κυβερνητικό στέλεχος, αναγνωρίζοντας και τη δύσκολη θέση των βουλευτών της ΝΔ. Κυβερνητικές πηγές πάντως είναι της άποψης ότι δεν γίνεται να βρεθεί λύση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν. Και αυτό κατέστησε σαφές και ο κ. Τσιάρας εντός της σύσκεψης, διαβάζοντας στους γαλάζιους βουλευτές την αλληλογραφία με τις ευρωπαϊκές αρχές.

«Έχουμε πολιτικό πρόβλημα»

Από τη μεριά των γαλάζιων βουλευτών, άπαντες εξέπεμψαν σε υψηλούς τόνους για την κατάσταση που καταγράφουν στους νομούς τους, αποφεύγοντας όμως προσωπικές επιθέσεις στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από πολλούς βουλευτές, όμως, επισημάνθηκε σαφώς ότι πλέον η ΝΔ έχει πολιτικό πρόβλημα με μια κοινωνική τάξη που έδωσε στο κόμμα 48% στις εκλογές του 2023. «Δεν μπορούν μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά«, έλεγε στο thetimes|-.gr βουλευτής από θεσσαλικό νομό, ενώ βουλευτής της βορείου Ελλάδος υπερθεμάτιζε λέγοντας ότι «βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας».

Οι γαλάζιοι βουλευτές άκουσαν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να εκτιμά ότι η προκαταβολή για τη βασική ενίσχυση θα πληρωθεί στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκό πράσινο φως για το ελληνικό σχέδια διασταυρώσεων και πληρωμών, ενώ ως το τέλος του χρόνου θα γίνονται πληρωμές. Επίσης, αρκετοί βουλευτές εμφανίζονται προβληματισμένοι για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, λέγοντας ότι πέρα από το σκέλος των αποζημιώσεων υπάρχει και αυτό των πιστοποιήσεων, για το οποίο η Αρχή είναι αναρμόδια.

Πάντως, στις τάξεις της γαλάζιας Κ.Ο. υπάρχει δυσφορία και για τη μη εκπλήρωση δεσμεύσεων, όπως π.χ. για τις αποζημιώσεις των ζωοτροφών για όσους πλήττονται από την ευλογιά, μέτρο που έχει εξαγγελθεί από το τέλος της άνοιξης. Για την ευλογιά εν γενεί αρκετοί υποστήριξαν επίσης ότι η αντιμετώπιση της υπήρξε νωθρή και ως εκ τούτου το πρόβλημα διογκώθηκε. Δεν είναι δε μυστικό ότι πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές που λειτουργούν ως «σάκοι του μποξ» στις τοπικές κοινωνίες ανησυχούν για αγροτικές κινητοποιήσεις τις επόμενες εβδομάδες, αλλά και για το κλίμα στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.