Ο-καγκελάριος-Μερτς-ζητά-κοινό-ευρωπαϊκό-χρηματιστήριο

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα κοινό χρηματιστήριο, ώστε οι εταιρείες της να μπορούν να ανταγωνίζονται παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ότι διακυβεύεται η μελλοντική ευημερία της ηπείρου.

«Χρειαζόμαστε ένα είδος ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου, ώστε οι επιτυχημένες εταιρείες, για παράδειγμα η BioNTech από τη Γερμανία, να μην χρειάζεται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο Μερτς σε ομιλία του στο κοινοβούλιο στο Βερολίνο.

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί η αξία που δημιουργείται από τη γερμανική και την ευρωπαϊκή έρευνα στην Ευρώπη» συμπλήρωσε.

Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκές εταιρείες συχνά επιλέγουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αντί για τις εγχώριες αγορές, προσελκύοντας τις πολύ μεγαλύτερες και βαθύτερες κεφαλαιαγορές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτό περιλαμβάνει γερμανικές εταιρείες όπως η BioNTech, η οποία ανέπτυξε μαζί με τη Pfizer, το πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού που εγκρίθηκε στη Δύση, αλλά και τον κατασκευαστή σανδαλιών Birkenstock.

Κορυφαίοι πολιτικοί της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προωθούν εδώ και καιρό την ιδέα μιας «ένωσης κεφαλαιαγορών» για την εναρμόνιση της ρύθμισης σε ολόκληρη την Ένωση και τη διευκόλυνση των επενδύσεων πέρα ​​από τα σύνορα.

Αυτό αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την ενσωμάτωση των υποτονικών οικονομιών της Ευρώπης, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν καλύτερα τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στις ΗΠΑ και την Ασία.

«Οι εταιρείες μας χρειάζονται μια κεφαλαιαγορά που να είναι αρκετά μεγάλη και βαθιά για να χρηματοδοτούνται καλύτερα και, πάνω απ’ όλα, πιο γρήγορα», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος. «Οι επόμενες εβδομάδες, μήνες και λίγα χρόνια θα κρίνουν αν η Ευρώπη θα παραμείνει ανεξάρτητη οικονομική δύναμη στην παγκόσμια οικονομία ή αν θα γίνουμε το παιχνίδι των μεγάλων οικονομικών κέντρων στην Αμερική ή την Ασία» είπε.