Ο Μητσοτάκης ενημερώνει τη Βουλή για την εξωτερική πολιτική – Τι θα πει για την ενεργητική διπλωματία, το Παλαιστινιακό και την Τουρκία

Σφοδρή και εφ’ όλης της ύλης αναμένεται να είναι η σύγκρουση που θα διεξαχθεί σήμερα στις 11 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του πρωθυπουργού και των αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Η τυπική θεματολογία της πρώτης μάχης μεταξύ πολιτικών αρχηγών στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα, τα ελληνοτουρκικά και συνολικά τα κρίσιμα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Θεωρείται ωστόσο σχεδόν σίγουρο πως η συζήτηση θα επεκταθεί σε όλα τα θέματα που απασχολούν έντονα την επικαιρότητα όπως οι κυβερνητικές αποφάσεις για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, οι πληρωμές των αγροτών και η έναρξη της δίκης των Τεμπών.

Να σημειωθεί ότι η σημερινή διαδικασία διεξάγεται μετά από αίτημα του πρωθυπουργού προκειμένου να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για όλα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Είχε προηγηθεί πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη η οποία ωστόσο περιόριζε την συζήτηση αποκλειστικά στα ζητήματα της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση θα παρουσιάσει το σύνολο των ενεργειών σε όλους τους κρίσιμους τομείς (ΗΠΑ, ΕΕ, Ελληνοτουρκικά, μεσανατολικό) αλλά και τα απτά αποτελέσματα που αποφέρει η ενεργητική διπλωματία. Είναι δε πιθανό να επαναλάβει την κριτική προς όσους υπερασπίζονται την «διπλωματία της αδράνειας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι η οικονομική πολιτική που ακολουθείται από το 2019 έχει αναβαθμίσει την θέση της χώρας και έχει επιτρέψει την σημαντική θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, θα αναφερθεί στο Παλαιστινιακό τονίζοντας την παρουσία της Ελλάδας στην Διάσκεψη της Ειρήνης για την Γάζα, τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ αλλά και την πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα της Παλαιστίνιας Υπουργού Εξωτερικών Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να πει ότι η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο για την επόμενη ημέρα στην Γάζα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανοικοδόμησης. Πέραν αυτών, ο πρωθυπουργός θα υποστηρίξει την πολιτική «των ήρεμων νερών» για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη τακτική δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα οπισθοχωρεί από την στρατηγική περαιτέρω ενίσχυσης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Η Ελλάδα ασκεί επι του πεδίου τα κυριαρχικά της δικαιώματα και όχι σε επίπεδο συνθημάτων και φωνασκιών» αναμένεται να τονίζει ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα θα επαναλάβει ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα παραμένει στο τραπέζι ενώ θα σημειώσει πως η χώρα προχωρά στον εθνικό σχεδιασμό που ήδη έχει αποδώσει:

-Επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια

-Συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο

-Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

-Διαγωνισμοί για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron

-Δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες.