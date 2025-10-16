Ο νέος πονοκέφαλος της Ευρώπης: Η καθυστέρηση στην ποσόστωση και η ανυπακοή της Πολωνίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τον ίδιο εφιάλτη που στοιχειώνει κάθε συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση: την απουσία κοινής γραμμής και την εθνική αδιαλλαξία. Ενώ το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης υποτίθεται ότι θα αποτελούσε το βήμα προς μια δίκαιη και λειτουργική διαχείριση των ροών, η πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο. Η καθυστέρηση στην απόφαση για την ποσοστώση των αιτούντων άσυλο και η επίμονη άρνηση της Πολωνίας να δεχθεί μετεγκαταστάσεις μεταναστών αποκαλύπτουν την εσωτερική διάλυση μιας ΕΕ που αδυνατεί να συνεννοηθεί ακόμη και στα στοιχειώδη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέβαλε για ακόμη μία φορά την απόφαση σχετικά με το πώς θα διαμοιράζονται οι αιτούντες άσυλο στα κράτη-μέλη. Το επιχείρημα; Χρειάζεται “περισσότερος χρόνος” για να αξιολογηθεί το νέο σύστημα. Στην πραγματικότητα όμως, η αναβολή δεν είναι τεχνική αλλά πολιτική.

Ο πυρήνας της διαφωνίας παραμένει ο ίδιος: χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, αρνούνται να δεχτούν υποχρεωτικές ποσοστώσεις, επικαλούμενες ζητήματα “εθνικής κυριαρχίας” και “δημογραφικής αλλοίωσης”. Η καθυστέρηση μετατρέπεται έτσι σε εργαλείο αποφυγής πολιτικού κόστους – ιδίως σε κυβερνήσεις που φοβούνται την αντίδραση των εκλογικών τους σωμάτων.

Και ενώ η Ευρώπη προσπαθεί να δείξει ενότητα απέναντι σε εξωτερικές προκλήσεις –από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή–, η εσωτερική της συνοχή διαλύεται εκ των έσω. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι απλό: κάθε χώρα για τον εαυτό της.

Η Πολωνία κηρύσσει “ανυπακοή”

Η δήλωση της πολωνικής κυβέρνησης ότι δεν θα συμμετάσχει στην ανακατανομή μεταναστών, παρά τις ρήτρες του νέου συμφώνου, ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην αυταπάτη της “ευρωπαϊκής ομοφωνίας”. Η Βαρσοβία επικαλείται “ιδιαιτερότητες” που την εξαιρούν, ισχυριζόμενη ότι η Πολωνία έχει ήδη δεχτεί εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία και δεν μπορεί να επωμιστεί νέα βάρη.

Ωστόσο, πίσω από τη ρητορική περί “ανθρωπιστικής κόπωσης”, κρύβεται μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή: η επίδειξη δύναμης απέναντι στις Βρυξέλλες. Η νέα δεξιά κυβέρνηση επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει το αντι-μεταναστευτικό συναίσθημα στο εσωτερικό, στέλνοντας μήνυμα στους ψηφοφόρους ότι “δεν θα υπακούσει στα κελεύσματα των ευρωγραφειοκρατών”.

Το αποτέλεσμα είναι η υπονόμευση της ίδιας της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Κάθε εξαίρεση ανοίγει μια χαραμάδα, και κάθε χαραμάδα μετατρέπεται σε ρήγμα. Αν η Πολωνία καταφέρει να επιβάλει την “εξαίρεσή” της, θα δημιουργηθεί ντόμινο αποσυντονισμού: κι άλλες χώρες θα διεκδικήσουν παρόμοια προνόμια, αδειάζοντας στην πράξη το Σύμφωνο από περιεχόμενο.

Η αρχική φιλοσοφία του Συμφώνου ήταν απλή: κοινή ευθύνη, ίσο μοίρασμα, ενιαίες διαδικασίες. Όμως η πραγματικότητα δείχνει ότι το μόνο κοινό στοιχείο μεταξύ των κρατών-μελών είναι ο φόβος ανάληψης ευθύνης. Ο Νότος συνεχίζει να πιέζει για ανακατανομή, ο Βορράς θέλει οικονομική συνεισφορά αντί για φιλοξενία, και η Ανατολή απλώς σηκώνει τοίχους.

Στο μεταξύ, το σύστημα εισόδου-εξόδου (EES) εφαρμόζεται, τα σύνορα αυστηροποιούνται, αλλά η ουσία παραμένει άλυτη: ποιος θα δεχθεί ποιον; Μέχρι να υπάρξει απάντηση, η Ευρώπη θα συνεχίσει να “αγοράζει χρόνο” με τεχνικές αναβολές και επικοινωνιακές κορώνες περί “ανθρωπιστικής διαχείρισης”.

Η πολιτική απειλή για το μέλλον

Η καθυστέρηση αυτή δεν είναι γραφειοκρατικό πρόβλημα – είναι πολιτικό ρήγμα. Η Πολωνία, σε ρόλο “αντάρτη” του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δοκιμάζει τα όρια ανοχής της Κομισιόν. Αν δεν υπάρξει αυστηρή απάντηση ή κυρώσεις, η Ένωση κινδυνεύει να μετατραπεί σε κοινή αγορά χωρίς κοινές αξίες.

Για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες πρώτης γραμμής, η κατάσταση αυτή σημαίνει ένα πράγμα: μόνες τους απέναντι στο πρόβλημα. Μεταναστευτικές ροές αυξανόμενες, διαδικασίες ασύλου που ασφυκτιούν και μια Ευρώπη που “κατανοεί”, αλλά δεν βοηθά.

Η Ευρώπη του 2025 μοιάζει περισσότερο με ένωση εθνικών εγωισμών παρά με κοινότητα αλληλεγγύης. Και όσο η ποσοστώση μένει στα συρτάρια και η Πολωνία υψώνει τοίχους, το Σύμφωνο Μετανάστευσης κινδυνεύει να καταγραφεί όχι ως τομή, αλλά ως μια ακόμη αποτυχημένη απόπειρα μιας Ευρώπης που φοβάται να κοιταχτεί στον καθρέφτη.