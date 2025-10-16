«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» – Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Σηκώνω το βλέμμα από το βιβλίο μου και βλέπω μια εντυπωσιακή γυναίκα με κοντά σκούρα μαλλιά να προχωράει προς το μέρος μου.

Φανταστείτε ένα κορίτσι με μια καθαρή λευκή στολή να κάθεται πίσω από ένα μαρμάρινο γραφείο υποδοχής. Το κορίτσι είναι λεπτό, με το φακιδωτό πρόσωπο ενός παιδιού, και τα μακριά ξανθά μαλλιά της είναι πιασμένα πίσω με μια κορδέλα. Σε αυτό το καυτό απόγευμα, το σπα είναι σχεδόν άδειο, οπότε η κοπέλα βρίσκεται στη ρεσεψιόν και διαβάζει ένα βιβλίο για την ανατομία που δανείστηκε από τη βιβλιοθήκη. Η κοπέλα ελπίζει ότι μελετώντας αυτό το βιβλίο θα βρει κάτι που της λείπει εδώ και πολύ καιρό: έναν σκοπό. Πώς θα ήταν, αναρωτιέται, να ξεχωρίζει σε κάτι;

Ο Αλεζί έκανε ό,τι του είπε και αργότερα έμαθα ότι η Μάξγουελ βγήκε από το αυτοκίνητο και με ακολούθησε. Δεν το ήξερα ακόμα, αλλά με πλησίαζε ένα κορυφαίο «αρπακτικό».

Τότε, μια καυτή μέρα, λίγες εβδομάδες πριν τα 17α γενέθλιά μου, περπατούσα προς το σπα Mar-a-Lago, στο δρόμο για τη δουλειά, όταν ένα αυτοκίνητο επιβράδυνε πίσω μου. Μέσα ήταν μια Βρετανίδα κοσμική, η Γκίσλεϊν Μάξγουελ, και ο οδηγός της, Χουάν Αλεζί, τον οποίο εκείνη επέμενε να αποκαλεί «Τζον». Ο Αλεζί θα κατέθετε αργότερα υπό όρκο ότι εκείνη την ημέρα, όταν η Μάξγουελ με είδε – τα μακριά ξανθά μαλλιά μου, το λεπτό σώμα μου και αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «νεανική» εμφάνισή μου – του έδωσε εντολή από το πίσω κάθισμα: «Σταμάτα, Τζον, σταμάτα!»

Αλλά ήταν η καθημερινή μου δουλειά που μου έδωσε την πρώτη πραγματική εικόνα ενός καλύτερου μέλλοντος. Το σπα, όπως και το ίδιο το θέρετρο, ήταν επιχρυσωμένο, με πολυτελείς τελειώσεις και μια άψογη, λαμπερή διακόσμηση. Υπήρχαν γιγάντιες χρυσές μπανιέρες, σαν αυτές που θα χρησιμοποιούσε ένας θεός. Θαύμαζα το πόσο ήρεμοι φαινόταν να νιώθουν όλοι μέσα σε αυτόν τον χώρο. Τα καθήκοντά μου – να φτιάχνω τσάι, να τακτοποιώ τα μπάνια, να ανανεώνω τις πετσέτες – με κρατούσαν ακριβώς έξω από το εσωτερικό άδυτο των αιθουσών μασάζ, αλλά μπορούσα να δω πόσο χαλαροί φαινόταν οι πελάτες όταν έβγαιναν. Σκεφτόμουν ότι, με την κατάλληλη εκπαίδευση, θα μπορούσα τελικά να βγάλω τα προς το ζην βοηθώντας άλλους να μειώσουν το άγχος τους. Ίσως, σκέφτηκα, η θεραπεία τους θα τροφοδοτούσε τη δική μου.

Μετά από λίγες μέρες, ο μπαμπάς μου είπε ότι ήθελε να με συστήσει στον ίδιο τον κ. Τραμπ. Δεν ήταν ακριβώς φίλοι. Αλλά ο μπαμπάς δούλευε σκληρά και αυτό άρεσε στον Τραμπ – είχα δει φωτογραφίες τους να ποζάρουν μαζί, να δίνουν τα χέρια. Έτσι, μια μέρα ο πατέρας μου με πήγε στο γραφείο του Τραμπ. «Αυτή είναι η κόρη μου», είπε ο μπαμπάς, και η φωνή του ακουγόταν περήφανη. Ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να είναι πιο φιλικός, λέγοντάς μου ότι ήταν φανταστικό που ήμουν εκεί. «Σου αρέσουν τα παιδιά;», με ρώτησε. «Έχεις κάνει ποτέ μπέιμπι σίτινγκ;» Μου εξήγησε ότι είχε πολλά σπίτια δίπλα στο θέρετρο, τα οποία δάνειζε σε φίλους του. Σύντομα άρχισα να βγάζω επιπλέον χρήματα μερικές νύχτες την εβδομάδα, φροντίζοντας τα παιδιά της ελίτ.

Ο πατέρας μου ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των δωματίων του θέρετρου, για να μην αναφέρουμε τα πέντε γήπεδα τένις πρωταθλήματος, οπότε ήξερε καλά τα κατατόπια. Θυμάμαι ότι μου έκανε μια σύντομη ξενάγηση πριν με συστήσει στον υπεύθυνο προσλήψεων, ο οποίος συμφώνησε να με προσλάβει. Την πρώτη μέρα, μου έδωσαν μια στολή – ένα λευκό πόλο μπλουζάκι με το έμβλημα του Mar-a-Lago και μια λευκή κοντή φούστα – και μια ταμπέλα με το όνομα JENNA γραμμένο με κεφαλαία γράμματα. (Αν και με έλεγαν Virginia, όλοι στο σπίτι με φώναζαν Jenna.)

Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που περπάτησα στους περιποιημένους κήπους του Mar-a-Lago. Ήταν νωρίς το πρωί – η βάρδια του πατέρα μου ξεκινούσε στις 7 και είχα πάει μαζί του στη δουλειά. Ο αέρας ήταν ήδη βαρύς και υγρός, και τα 20 στρέμματα προσεκτικά διαμορφωμένων πράσινων εκτάσεων και γκαζόν του κλαμπ φαινόταν να λαμπυρίζουν.

Η Τζιούφρε αφιερώνει, επίσης, ξεχωριστό κεφάλαιο για τον πρίγκιπα Άντριου με τον οποίο, όπως γράφει, έκανε σεξ για πρώτη φορά όταν εκείνη ήταν 17 ετών.

Στα αποσπάσματα αυτά η Τζιουφρέ περιγράφει τη γνωριμία της με το «αρπακτικό» Γκισλέιν Μάξγουελ, την πρώτη συνάντηση και το πρώτο μασάζ στον Τζέφρι Έπσταϊν αλλά και τα ραντεβού με τον «δισεκατομμυριούχο νο1» και έναν «ψυχολόγο».

Νέες φωτιές στο σκάνδαλο Επστάιν και την εμπλοκή σε αυτό του πρίγκιπα Άντριου βάζει το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο, σε ηλικία μόλις 41 ετών.

«Γεια σας», λέει η γυναίκα με ζεστό ύφος. Φαίνεται να είναι στα τέλη της τρίτης δεκαετίας της ζωής της και η βρετανική προφορά της μου θυμίζει τη Μαίρη Πόπινς. Δεν θα μπορούσα να σας πω ποιοι σχεδιαστές έφτιαξαν τα ρούχα που φοράει, αλλά στοιχηματίζω ότι η τσάντα της κοστίζει περισσότερο από το φορτηγό του πατέρα μου. Η γυναίκα μου τείνει το περιποιημένο χέρι της για να μου κάνει χειραψία. «Γκίσλεϊν Μάξγουελ», λέει, προφέροντας το μικρό της όνομα «Γκίσλεϊν». Δείχνω την ταμπέλα με το όνομά μου. «Είμαι η Τζένα», λέω, χαμογελώντας όπως μου έχουν πει να χαμογελάω. Τα μάτια της γυναίκας πέφτουν στο βιβλίο μου, το οποίο έχω γεμίσει με αυτοκόλλητα σημειώματα. «Σας ενδιαφέρει το μασάζ;», ρωτάει. «Τι υπέροχο!»

Θυμούμενη τα καθήκοντά μου, προσφέρω σε αυτή τη γοητευτική γυναίκα ένα ρόφημα και εκείνη επιλέγει ζεστό τσάι. Πάω να το φέρω και επιστρέφω με ένα αχνιστό φλιτζάνι. Περιμένω να τελειώσει εκεί, αλλά η γυναίκα συνεχίζει να μιλάει. Η Μάξγουελ λέει ότι γνωρίζει έναν πλούσιο άντρα – επί χρόνια μέλος του Mar-a-Lago, όπως λέει – που ψάχνει έναν μασέρ για να ταξιδέψει μαζί του. «Έλα να τον γνωρίσεις», λέει. «Έλα απόψε μετά τη δουλειά».

Ακόμα και σήμερα, περισσότερα από 20 χρόνια μετά, θυμάμαι πόσο ενθουσιασμένη ένιωσα. Όπως μου είπε, σημείωσα τον αριθμό τηλεφώνου της και τη διεύθυνση του πλούσιου φίλου της: 358 El Brillo Way. «Ελπίζω να τα πούμε αργότερα», είπε η Μάξγουελ, κουνώντας το δεξί της χέρι και στρίβοντάς το ελαφρώς στον καρπό. Τότε έφυγε.

Λίγες ώρες αργότερα, ο μπαμπάς με πήγε με το αυτοκίνητο στο El Brillo Way. Η διαδρομή διήρκεσε πέντε λεπτά και δεν μιλήσαμε πολύ. Κανείς δεν χρειάστηκε ποτέ να εξηγήσει στον πατέρα μου τη σημασία του να βγάζεις λεφτά.

Όταν φτάσαμε, βρισκόμασταν μπροστά σε μια τεράστια διώροφη έπαυλη με έξι υπνοδωμάτια. Σε αμέτρητα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, αυτό το σπίτι έχει εμφανιστεί βαμμένο σε ένα καλαίσθητο λευκό χρώμα, όπως ήταν χρόνια αργότερα. Αλλά το καλοκαίρι του 2000, το σπίτι στο οποίο σταματήσαμε ήταν βαμμένο σε ένα φανταχτερό ροζ χρώμα.

Πήδηξα από το αυτοκίνητο πριν ο πατέρας μου προλάβει να σβήσει τη μηχανή, περπάτησα μέχρι τη μεγάλη ξύλινη μπροστινή πόρτα και χτύπησα το κουδούνι. Η Μάξγουελ άνοιξε και βγήκε έξω. «Σας ευχαριστώ πολύ που την φέρατε», είπε στον μπαμπά, χαμογελαστή, αλλά, αναλογιζόμενη το τώρα, φαινόταν ανυπόμονη να φύγει.

«Ο Τζέφρι περιμένει να σε γνωρίσει», είπε, ξεκινώντας να ανεβαίνει τις σκάλες. «Έλα».

Περπατώντας πίσω της, προσπάθησα να μην κοιτάζω τους τοίχους, που ήταν γεμάτοι με φωτογραφίες και πίνακες γυμνών γυναικών. Ίσως έτσι διακοσμούσαν τα σπίτια τους οι πλούσιοι με εκλεπτυσμένο γούστο;

Όταν φτάσαμε στο πλατύσκαλο του δεύτερου ορόφου, η Μάξγουελ στράφηκε δεξιά και με οδήγησε σε ένα υπνοδωμάτιο. Κάνουμε μια στροφή 180 μοιρών γύρω από ένα king-size κρεβάτι και μετά μπαίνουμε σε ένα διπλανό δωμάτιο με ένα τραπέζι μασάζ. Ένας γυμνός άντρας είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα πάνω του, με το κεφάλι του να ακουμπά στα διπλωμένα χέρια του, αλλά όταν μας ακούει να μπαίνουμε, σηκώνεται ελαφρώς για να με κοιτάξει. Θυμάμαι τα πυκνά φρύδια του και τις βαθιές ρυτίδες στο πρόσωπό του καθώς χαμογελάει.

«Χαιρέτησε τον κύριο Τζέφρι Έπσταϊν», μου είπε η Μάξγουελ. Αλλά πριν προλάβω να το κάνω, ο άντρας μου είπε: «Μπορείς να με λες Τζέφρι». Ήταν 47 ετών, σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερος από μένα.

Βλέποντας τον γυμνό πισινό του Έπσταϊν κοίταξα την Μάξγουελ για οδηγίες. Δεν είχα κάνει ποτέ μασάζ, πόσο μάλλον να έχω κάνει σε κάποιον άνδρα. Αλλά ακόμα σκεφτόμουν: «Δεν θα έπρεπε να είναι καλυμμένος με ένα σεντόνι;» Η αδιάφορη έκφραση της Μάξγουελ έδειχνε ότι η γυμνότητα ήταν φυσιολογική. «Ηρέμησε», είπα στον εαυτό μου. «Μην χαλάσεις αυτή την ευκαιρία».

Το Παλμ Μπιτς ήταν μόλις 16 μίλια από την πόλη μου αλλά η οικονομική διαφορά το έκανε να φαίνεται πολύ πιο μακριά. Έπρεπε να μάθω πώς λειτουργούν οι πλούσιοι. Εξάλλου, αν και ο άντρας στο τραπέζι ήταν γυμνός, δεν ήμουν μόνη μαζί του. Το γεγονός ότι μια γυναίκα ήταν μαζί μου με έκανε να αναπνέω πιο εύκολα.

Ξεκίνησε το μάθημα. Όταν κάνω μασάζ, είπε, πρέπει να κρατάω πάντα το ένα χέρι πάνω στο δέρμα του πελάτη, για να μην τον τρομάζω. «Η συνέχεια και η ροή είναι το κλειδί», εξήγησε. Ξεκινήσαμε από τις φτέρνες και τις καμάρες των ποδιών του και μετά προχωρήσαμε προς τα πάνω. Όταν φτάσαμε στους γλουτούς του, προσπάθησα να τους προσπεράσω και να φτάσω στην κάτω πλάτη του. Αλλά η Μάξγουελ έβαλε τα χέρια της πάνω από τα δικά μου και τα οδήγησε προς τα πίσω. «Είναι σημαντικό να μην αγνοείς κανένα μέρος του σώματος», είπε. «Αν παραλείψεις κάποια σημεία, το αίμα δεν θα ρέει σωστά».

«Ξέρουμε πού πηγαίνει σχολείο ο αδελφός σου», είπε ο Έπσταϊν. «Δεν πρέπει να πεις σε κανέναν τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι».

Μόνο αργότερα θα καταλάβαινα πώς, βήμα-βήμα, οι δύο τους έσπαγαν τις άμυνές μου. Κάθε φορά που ένιωθα μια αίσθηση δυσφορίας, μια ματιά στη Μάξγουελ μου έλεγε ότι αντιδρούσα υπερβολικά. Και έτσι συνεχίστηκε για περίπου μισή ώρα: ένα φαινομενικά νόμιμο μάθημα μασάζ.

Ο Έπσταϊν μου έκανε ερωτήσεις. «Έχεις αδέλφια;» Δύο αδελφούς, απάντησα. «Πού πηγαίνεις σχολείο;» Του είπα ότι είχα εγκαταλείψει το σχολείο μετά την τρίτη γυμνασίου, αλλά ήμουν μόνο 16 ετών. «Παίρνεις αντισυλληπτικά;» ρώτησε ο Έπσταϊν. Ήταν περίεργη ερώτηση για μια συνέντευξη εργασίας; Ο Έπσταϊν μου είπε ότι ήταν απλώς ο τρόπος του να με γνωρίσει. Εξάλλου, ίσως σύντομα θα ταξίδευα μαζί του. Του είπα ότι έπαιρνα το χάπι.

«Τα πας πολύ καλά», είπε η Μάξγουελ, καθώς συνέχιζα να συγχρονίζω τα χέρια μου με τα δικά της.

«Πες μου για την πρώτη σου φορά», είπε τότε ο Έπσταϊν. Δίστασα. Ποιος είχε ακούσει ποτέ έναν εργοδότη να ρωτάει μια υποψήφια για την απώλεια της παρθενιάς της; Αλλά ήθελα αυτή τη δουλειά, οπότε πήρα μια βαθιά ανάσα και περιέγραψα την δύσκολη παιδική μου ηλικία. Είχα κακοποιηθεί από έναν οικογενειακό φίλο, είπα αόριστα, και πέρασα κάποιο διάστημα στο δρόμο ως φυγάς. Ο Έπσταϊν δεν αποτραβήχτηκε. Αντίθετα, το υποβάθμισε, πειράζοντάς με ότι ήμουν «κακό κορίτσι».

«Καθόλου», είπα αμυντικά. «Είμαι καλό κορίτσι. Απλά πάντα βρισκόμουν σε λάθος μέρη».

Ο Έπσταϊν σήκωσε το κεφάλι του και μου χαμογέλασε ειρωνικά. «Δεν πειράζει», είπε. «Μου αρέσουν τα άτακτα κορίτσια».

Τότε γύρισε ανάσκελα και ξαφνιάστηκα όταν είδα ότι είχε στύση. Χωρίς να το σκεφτώ, σήκωσα και τα δύο μου χέρια, κρατώντας τα στον αέρα σαν να έλεγα «Σταμάτα». Αλλά όταν κοίταξα τη Μάξγουελ, αυτή παρέμεινε ατάραχη. Αγνοώντας το ερεθισμένο πέος του, έβαλε και τα δύο χέρια της στους δεξιούς θωρακικούς μυς του και άρχισε να τους ζυμώνει. «Έτσι», είπε, συνεχίζοντας σαν να μην συνέβαινε τίποτα. «Θέλεις να απομακρύνεις το αίμα από την καρδιά».

Ο Έπσταϊν της έκλεισε το μάτι και μετά έβαλε το δεξί του χέρι στο καβάλο του. «Δεν σε πειράζει, έτσι;», ρώτησε καθώς άρχισε να χαϊδεύει τον εαυτό του.

Αυτή είναι η στιγμή που κάτι έσπασε μέσα μου. Πώς αλλιώς να εξηγήσω γιατί οι αναμνήσεις μου για το τι συνέβη μετά είναι θραυσμένες σε ακανόνιστα κομμάτια; Η Μάξγουελ να βγάζει τα ρούχα της, με ένα πονηρό βλέμμα στο πρόσωπό της. Η Μάξγουελ πίσω μου, να ανοίγει το φερμουάρ της φούστας μου και να τραβάει το πόλο Mar-a-Lago πάνω από το κεφάλι μου. Ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ να γελάνε με τα εσώρουχά μου, που ήταν διακοσμημένα με μικρές καρδούλες. «Πόσο χαριτωμένο – φοράει ακόμα εσώρουχα μικρών κοριτσιών», είπε ο Έπσταϊν. Πήρε ένα δονητή, τον οποίο έβαλε με το ζόρι ανάμεσα στα μπούτια μου, ενώ η Μάξγουελ μου έδωσε εντολή να τσιμπήσω τις θηλές του Έπσταϊν, καθώς εκείνη έτριβε τα δικά της στήθη και τα δικά μου.

Μια οικεία κενότητα με πλημμύρισε. Πόσες φορές είχα εμπιστευτεί κάποιον, μόνο για να πληγωθώ και να ταπεινωθώ; Ένιωθα το μυαλό μου να αρχίζει να κλείνει. Το σώμα μου δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το δωμάτιο, αλλά το μυαλό μου δεν άντεχε να μείνει, οπότε με έβαλε σε μια κατάσταση αυτόματου πιλότου: υποτακτική και αποφασισμένη να επιβιώσω.

Πολλές νεαρές γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης και εμένα, έχουν επικριθεί επειδή επιστρέψαμε στη φωλιά του Έπσταϊν, ακόμα και αφού γνωρίζαμε τι ήθελε από εμάς. Πώς μπορείς να παραπονιέσαι ότι υπέστης κακοποίηση, ρώτησαν μερικοί, όταν θα μπορούσες τόσο εύκολα να μείνεις μακριά; Αλλά αυτή η στάση αγνοεί όσα πολλές από εμάς είχαμε περάσει πριν συναντήσουμε τον Έπσταϊν, καθώς και το πόσο καλός ήταν στο να εντοπίζει κορίτσια που ήταν ευάλωτα λόγω των τραυμάτων τους. Αρκετές από εμάς είχαμε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ή βιασμό ως παιδιά. Πολλές από εμάς ήμασταν φτωχές ή ακόμα και άστεγες. Ήμασταν κορίτσια για τα οποία κανείς δεν νοιαζόταν, και ο Έπσταϊν προσποιούνταν ότι νοιαζόταν. Ένας μάστερ της χειραγώγησης, έριχνε κάτι που έμοιαζε με σωσίβιο σε κορίτσια που πνίγονταν. Αν ήθελαν να γίνουν χορεύτριες, τους πρόσφερε μαθήματα χορού. Αν ήθελαν να γίνουν ηθοποιοί, τους έλεγε ότι θα τις βοηθούσε να πάρουν ρόλους. Και μετά, τους έκανε το χειρότερο.

Μια μέρα, πιθανώς δύο εβδομάδες μετά τη γνωριμία μου μαζί τους, ο Έπσταϊν ανέβασε τον πήχη. Ήμουν στον επάνω όροφο, καθαρίζοντας μετά από ένα άλλο «μασάζ», όταν ο Έπσταϊν μου είπε να πάω στο γραφείο του. «Τι θα έλεγες να παραιτηθείς από τη δουλειά σου στο Mar-a-Lago», μου είπε, «και να δουλέψεις για μένα πλήρως;» Ήθελε να μου διευκολύνει τα πράγματα, είπε. Αλλά είχε μερικές προϋποθέσεις. Ως υπάλληλός του, θα ήμουν στη διάθεσή του, μέρα και νύχτα. Και κάτι άλλο: δεν θα μπορούσα πλέον να μένω στο τροχόσπιτο των γονιών μου. Το να με βλέπουν να πηγαινοέρχομαι όλη την ώρα θα τους έκανε να υποψιαστούν, είπε. Μου έδωσε ένα μάτσο μετρητά – πιθανώς 2.500 δολάρια. «Χρησιμοποίησέ τα», είπε, «για να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα».

Δεν είχα κρατήσει ποτέ τόσα χρήματα στα χέρια μου. Τον ευχαρίστησα, ακόμα και όταν μια αίσθηση ανησυχίας μπήκε στο μυαλό μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχα δει δεκάδες κορίτσια να πηγαινοέρχονται από το σπίτι του. Πολλές ήρθαν μια φορά και δεν επέστρεψαν ποτέ. Αν τις ξεφορτωνόταν τόσο γρήγορα, θα με πετούσε τελικά και εμένα ο Έπσταϊν; Ο Έπσταϊν πρέπει να ένιωσε τις αμφιβολίες μου, γιατί περπάτησε γύρω από το γραφείο του, πήρε μια φωτογραφία χαμηλής ανάλυσης και μου την έδωσε. Η φωτογραφία είχε τραβηχτεί από κάποια απόσταση, αλλά ήταν αναμφισβήτητα ο μικρός μου αδελφός. Ένιωσα ένα τσίμπημα φόβου.

«Ξέρουμε πού πηγαίνει σχολείο ο αδελφός σου», είπε ο Έπσταϊν. Άφησε την πληροφορία να αφομοιωθεί για μια στιγμή και μετά μπήκε στο ψητό: «Δεν πρέπει να πεις σε κανέναν τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι». Χαμογελούσε, αλλά η απειλή του ήταν σαφής. «Και έχω υπό τον έλεγχό μου το αστυνομικό τμήμα του Παλμ Μπιτς», είπε, «οπότε δεν θα κάνουν τίποτα γι’ αυτό».

Από την αρχή, ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ με έκαναν να υποσχεθώ ότι θα ήμουν διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Μερικές μέρες, το τηλεφώνημα ερχόταν το πρωί. Εμφανιζόμουν, έκανα ό,τι σεξουαλικές πράξεις ήθελε ο Έπσταϊν και μετά καθόμουν δίπλα στην τεράστια πισίνα του, ενώ εκείνος δούλευε. Αν η Μάξγουελ ήταν εκεί, συχνά μου ζητούσαν να την ικανοποιήσω σεξουαλικά. Είχε ένα καλάθι με δονητές και σεξουαλικά παιχνίδια για αυτές τις συνεδρίες. Αλλά ποτέ δεν μου ζήτησε σεξ μόνοι μας – μόνο όταν ήμασταν με τον Έπσταϊν. Μερικές φορές υπήρχαν και άλλα κορίτσια εκεί, και κατέληγα να μένω στο El Brillo Way όλη την ημέρα.

Τον Οκτώβριο του 2000, η Μάξγουελ πέταξε για τη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τον παλιό της φίλο, τον πρίγκιπα Άντριου, τον δεύτερο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ Την ημέρα του Halloween, μαζί με άλλους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ και η μελλοντική σύζυγός του Μελάνια Κνάους, η Μάξγουελ και ο πρίγκιπας Άντριου παρευρέθηκαν σε ένα πάρτι που διοργάνωσε το σούπερ μοντέλο Χάιντι Κλουμ στο The Hudson, ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Η Μάξγουελ ήταν περήφανη για τις φιλίες της με διάσημους ανθρώπους, ειδικά άντρες. Της άρεσε να μιλάει για το πόσο εύκολα μπορούσε να πάρει τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον στο τηλέφωνο. Αυτή και ο Επστάιν είχαν επισκεφτεί μαζί τον Λευκό Οίκο

Αν και συνήθως κοιμόντουσαν σε ξεχωριστά υπνοδωμάτια και σπάνια φιλιόντουσαν ή κρατούσαν τα χέρια, μου φαινόταν ότι η Μάξγουελ και ο Έπσταϊν ζούσαν σε απόλυτη συμβίωση. Ο Έπσταϊν, που περιέγραφε τη Μάξγουελ ως την καλύτερή του φίλη, εκτιμούσε την ικανότητά της να τον φέρνει σε επαφή με ισχυρούς ανθρώπους. Η Μάξγουελ, με τη σειρά της, εκτιμούσε το γεγονός ότι ο Έπσταϊν είχε τους πόρους να χρηματοδοτήσει την πολυτελή ζωή που θεωρούσε ότι της άξιζε, αλλά δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά μετά το θάνατο του πατέρα της, του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρόμπερτ Μάξγουελ.

Σε κοινωνικές εκδηλώσεις, η Μάξγουελ εμφανιζόταν συχνά ζωηρή, η ψυχή του πάρτι. Αλλά στο σπίτι του Έπσταϊν, λειτουργούσε περισσότερο ως διοργανώτρια πάρτι: προγραμματίζοντας και οργανώνοντας την ατελείωτη παρέλαση κοριτσιών που προσλάμβανε για να κάνουν σεξ μαζί του. Με την πάροδο του χρόνου, άρχισα να βλέπω τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ λιγότερο ως ζευγάρι και περισσότερο ως δύο μισά ενός κακού συνόλου.

Όταν σκέφτομαι αυτή την περίοδο, δεν είμαι περήφανη για τον εαυτό μου. Παρόλο που η ενήλικη εγώ γνωρίζει ότι η παιδική εγώ αγωνιζόταν απλώς για να επιβιώσει, με πονάει το πόσο παθητική είχα γίνει. Έπαιρνα όλο και περισσότερο Xanax και άλλα φάρμακα, τα οποία μου συνταγογραφούσαν γιατροί στους οποίους με έστελνε η Μάξγουελ. Μερικές φορές, όταν πραγματικά δυσκολευόμουν, έπαιρνα έως και οκτώ Xanax την ημέρα.

Ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ άρχισαν να με δανείζουν στους φίλους τους. Την πρώτη φορά, το παρουσίασε σαν να με έβαζε σε μια συναρπαστική νέα φάση της «εκπαίδευσης μασάζ» μου. Οι νέοι «πελάτες» μου, όπως τους περιέγραψε ο Έπσταϊν, ήταν ένας άντρας και η έγκυος σύζυγός του. Και οι δύο χρειάζονταν μασάζ, είπε ο Έπσταϊν. Έμεναν στο The Breakers, ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Παλμ Μπιτς, όχι μακριά από το El Brillo Way, και ο Έπσταϊν είχε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς έπρεπε να τους φροντίσω. «Κάνε την να νιώσει άνετα. Αλλά κράτα το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας σου για αυτόν». Όταν ο Έπσταϊν είπε αυτό, τον κοίταξα. Εννοούσε αυτό που νόμιζα ότι εννοούσε; «Δώσ’ του ό,τι θέλει», επιβεβαίωσε ο Έπσταϊν. «Όπως κάνεις για μένα».

Εκείνο το βράδυ πήρα ένα ταξί για το The Breakers. Ο άντρας – θα τον ονομάσω Δισεκατομμυριούχος Νούμερο Ένα – και η σύζυγός του έμεναν σε ένα διαμέρισμα στην κατοικημένη περιοχή της τεράστιας ιδιοκτησίας. Όταν έφτασα, με οδήγησαν στο κύριο υπνοδωμάτιο, όπου θα δούλευα πρώτα με τη γυναίκα. Για πλάκα, η Μάξγουελ με είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσα να προκαλέσω πρόωρο τοκετό αν έκανα μασάζ στους αστραγάλους της γυναίκας «με λάθος τρόπο». Δεν ήξερα τίποτα για το μασάζ κατά την εγκυμοσύνη, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα, αποφεύγοντας εντελώς τους αστραγάλους της. Μετά από περίπου 45 λεπτά, η γυναίκα είπε ότι θα πήγαινε για ύπνο.

Το διαμέρισμα ήταν σκοτεινό και έπρεπε να περπατήσω λίγο στις μύτες των ποδιών μου πριν βρω τον Δισεκατομμυριούχο Νούμερο Ένα στο καθιστικό, να βγάζει τα ρούχα του. Ήλπιζα παράλογα ότι αυτό που περίμενε αυτός ο άγνωστος ήταν μόνο ένα μασάζ. Του έκανα μασάζ στους μυς όταν κοίταξε προς τα πάνω, γκρίνιαξε και με ρώτησε: «Δεν θα ήταν πιο άνετο για σένα να δουλεύεις γυμνή;» Ήμουν απογοητευμένη, αλλά δεν εξεπλάγην. Κάναμε σεξ στο πάτωμα και μετά μου έδωσε 100 δολάρια φιλοδώρημα. Όταν έφυγα εκείνο το βράδυ, ένιωσα εκείνο το γνωστό αίσθημα κενότητας.

Ο δεύτερος άνθρωπος στον οποίο με δάνεισαν ήταν ένας καθηγητής ψυχολογίας, την έρευνα του οποίου χρηματοδοτούσε ο Έπσταϊν. Ήταν ένας ιδιόρρυθμος μικρός άντρας με φαλακρό κεφάλι και λευκά μαλλιά, και από τη νευρική συμπεριφορά του φαινόταν ότι δεν ήταν συνηθισμένος να βρίσκεται με γυναίκες. Ο άντρας δεν ζήτησε ποτέ άμεσα σεξ, αλλά ο Έπσταϊν είχε ξεκαθαρίσει ότι αυτό ήταν που περίμενε. «Κράτα τον ευχαριστημένο, όπως έκανες με τον πρώτο σου πελάτη», είχε πει ο Έπσταϊν. Έτσι, όταν ο καθηγητής ζήτησε κάποια στιγμή «ένα από τα διάσημα μασάζ σου, για τα οποία μου έχει μιλήσει τόσο πολύ ο Τζέφρι», συμμορφώθηκα. Ωστόσο, κάναμε σεξ μόνο μία φορά. Την επόμενη νύχτα, ο άντρας μου είπε ότι ήθελε να δει ταινίες. Ήμουν χαρούμενη, αλλά θυμάμαι ότι ανησύχησα μήπως απογοήτευσα τον καθηγητή με κάποιο τρόπο και θα το μοιραζόταν με τον Έπσταϊν.

Ο ψυχολόγος ήταν μόνο ο πρώτος από πολλούς ακαδημαϊκούς από διάσημα πανεπιστήμια που αναγκάστηκα να εξυπηρετήσω σεξουαλικά. Δεν το ήξερα τότε, αλλά ο Έπσταϊν είχε περάσει χρόνια προσπαθώντας να συναναστραφεί με τους μεγαλύτερους στοχαστές του κόσμου. Ο Έπσταϊν είχε πείσει τον εαυτό του ότι αυτός – ένας που είχε εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο – ήταν στο ίδιο επίπεδο με τους καινοτόμους και τους θεωρητικούς που είχαν πτυχία, και επειδή χρηματοδοτούσε πολλά από τα ερευνητικά τους προγράμματα και τους μετέφερε με τα ιδιωτικά του τζετ, ήταν σε μεγάλο βαθμό ευπρόσδεκτος στην παρέα τους.

Οι επιστήμονες δεν ήταν οι μόνοι άνθρωποι στους οποίους ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε τους τεράστιους πόρους του για να αποκτήσει πρόσβαση – και έτσι κατέληξα να γίνω θύμα εμπορίας ανθρώπων από πολλούς ισχυρούς άνδρες. Μεταξύ αυτών ήταν ένας υποψήφιος κυβερνήτης που σύντομα κέρδισε τις εκλογές σε μια δυτική πολιτεία και ένας πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι ο Έπσταϊν συνήθως παραλείπετε να με συστήσει σε αυτούς τους άνδρες με το όνομά τους, έμαθα ποιοι ήταν μερικοί από αυτούς μόνο χρόνια αργότερα, όταν μελέτησα φωτογραφίες των συνεργατών του Έπσταϊν και αναγνώρισα τα πρόσωπά τους.

Στις 10 Μαρτίου 2001 βρισκόμασταν στο Λονδίνο, μένοντας στο pied-à-terre της Μάξγουελ – ένα λευκό σπίτι σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το Hyde Park. Η Μάξγουελ με ξύπνησε εκείνο το πρωί ανακοινώνοντας με μελωδική φωνή: «Σήκω από το κρεβάτι, υπναρού!» Θα ήταν μια ξεχωριστή μέρα, είπε. Όπως η Σταχτοπούτα, θα συναντούσα έναν όμορφο πρίγκιπα! Ο παλίος της φίλος, ο πρίγκιπας Άντριου, θα δειπνούσε μαζί μας εκείνο το βράδυ, είπε, και είχαμε πολλά να κάνουμε για να με ετοιμάσουμε.

Η Μάξγουελ και εγώ περάσαμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ψωνίζοντας. Μου αγόρασε ένα ακριβό πορτοφόλι από την Burberry και τρία διαφορετικά ρούχα. Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι της, τα έβαλα στο κρεβάτι. Υπήρχαν δύο σέξι, κομψά φορέματα που είχε διαλέξει και μια τρίτη επιλογή που είχα επιβάλει εγώ: ένα ροζ μπλουζάκι με V λαιμόκοψη, χωρίς μανίκια και ένα λαμπερό, πολύχρωμο τζιν με κεντημένο μοτίβο αλόγων που αλληλοσυνδέονταν. Αφού έκανα ντους και στέγνωσα τα μαλλιά μου, φόρεσα το τζιν και το μπλουζάκι, που άφηνε εκτεθειμένη μια λωρίδα της κοιλιάς μου. Η Μάξγουελ δεν ενθουσιάστηκε, αλλά όπως οι περισσότερες έφηβες εκείνη την εποχή, εγώ θαύμαζα τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα, και το τρίτο ρούχο ήταν κάτι που φανταζόμουν ότι θα φορούσαν οι δύο τους.

Όταν ο πρίγκιπας Άντριου έφτασε στο σπίτι εκείνο το βράδυ, η Μάξγουελ ήταν πιο κοκέτα από το συνηθισμένο. «Μάντεψε την ηλικία της Τζένα», προέτρεψε τον πρίγκιπα, αφού με σύστησε. Ο Δούκας του Γιορκ, που ήταν τότε 41 ετών, μάντεψε σωστά: 17. «Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα», μου είπε, εξηγώντας την ακρίβειά του. Ως συνήθως, η Μάξγουελ ήταν γρήγορη με ένα αστείο: «Υποθέτω ότι θα πρέπει να την ανταλλάξουμε σύντομα».

Σε αντίθεση με την σημερινή του εμφάνιση – παχύς, με άσπρα μαλλιά και διπλοσάγονο – ο πρίγκιπας Άντριου ήταν τότε σχετικά σε καλή φυσική κατάσταση, με κοντά καστανά μαλλιά και νεανικά μάτια. Ήταν από καιρό γνωστός ως ο πλέιμποϊ της βασιλικής οικογένειας. Όταν παρατήρησα ότι ο Έπσταϊν αποκαλούσε τον πρίγκιπα «Άντι», άρχισα να τον αποκαλώ έτσι και εγώ.

Καθώς κουβεντιάζαμε στην είσοδο του σπιτιού της Μάξγουελ, ξαφνικά σκέφτηκα κάτι: η μαμά μου δεν θα με συγχωρούσε ποτέ αν συναντούσα κάποιον τόσο διάσημο όσο ο πρίγκιπας Άντριου και δεν ποζάριζα για μια φωτογραφία. Έτρεξα να πάρω μια Kodak FunSaver από το δωμάτιό μου, μετά επέστρεψα και την έδωσα στον Έπσταϊν. Θυμάμαι τον πρίγκιπα να βάζει το χέρι του γύρω από τη μέση μου, ενώ η Μάξγουελ χαμογελούσε δίπλα μου. Ο Έπσταϊν τράβηξε τη φωτογραφία.

Μετά από λίγη ακόμα κουβεντούλα, οι τέσσερίς μας βγήκαμε έξω στον κρύο αέρα της άνοιξης. Πήγαμε σε ένα εστιατόριο για δείπνο και μετά σε ένα αποκλειστικό νυχτερινό κλαμπ που λεγόταν Tramp. Ο πρίγκιπας πήγε στο μπαρ και επέστρεψε με ένα κοκτέιλ για μένα. Μετά με προσκάλεσε να χορέψουμε. Ήταν κάπως αδέξιος χορευτής και θυμάμαι ότι ίδρωνε πολύ. Στο δρόμο της επιστροφής, η Μάξγουελ μου είπε: «Όταν φτάσουμε στο σπίτι, θα κάνεις για αυτόν ό,τι κάνεις για τον Τζέφρι».

Πίσω στο σπίτι, η Μάξγουελ και ο Έπσταϊν μας καληνυχτίσαν και ανέβηκαν επάνω, υποδηλώνοντας ότι ήρθε η ώρα να φροντίσω τον πρίγκιπα. Στα χρόνια που πέρασαν, σκέφτηκα πολύ για το πώς συμπεριφέρθηκε. Ήταν αρκετά φιλικός, αλλά και αλαζονικός – σαν να πίστευε ότι το σεξ μαζί μου ήταν δικαίωμά του εξαιτίας της καταγωγής του. Του ετοίμασα ένα ζεστό μπάνιο. Γδυθήκαμε και μπήκαμε στην μπανιέρα, αλλά δεν μείναμε εκεί για πολύ, γιατί ο πρίγκιπας ήθελε να πάει στο κρεβάτι.

Ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός με τα πόδια μου, χαϊδεύοντας τα δάχτυλά μου και γλείφοντας τις παλάμες μου. Ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβαινε κάτι τέτοιο και με γαργαλούσε. Ήμουν νευρική μήπως ήθελε να κάνω το ίδιο και σε αυτόν. Αλλά δεν χρειαζόταν να ανησυχώ. Φαινόταν να βιάζεται να κάνει σεξ. Μετά, μου είπε ευχαριστώ με την κοφτή βρετανική προφορά του. Από ό,τι θυμάμαι, το όλο πράγμα διήρκεσε λιγότερο από μισή ώρα.

Το επόμενο πρωί, η Μάξγουελ μου είπε: «Τα πήγες καλά. Ο πρίγκιπας διασκέδασε». Ο Έπσταϊν μου έδωσε 15.000 δολάρια για τις υπηρεσίες που πρόσφερα στον άντρα που οι ταμπλόιντ αποκαλούσαν «Ράντι Άντι».

Η δεύτερη συνάντησή μου με τον πρίγκιπα Άντριου έλαβε χώρα περίπου ένα μήνα αργότερα, στο αρχοντικό του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη. Ο Έπσταϊν υποδέχτηκε τον Άντριου και τον οδήγησε στο σαλόνι, όπου καθόμασταν η Μάξγουελ και εγώ. Λίγο αργότερα έφτασε και μια άλλη από τα θύματά τους, η Γιόχαννα Σιόμπεργκ. Η Μάξγουελ ανακοίνωσε τότε στον πρίγκιπα ότι του είχε αγοράσει ένα αστείο δώρο, μια κούκλα που του έμοιαζε. Πρότεινε να ποζάρουμε για μια φωτογραφία μαζί της. Ο πρίγκιπας και εγώ καθίσαμε δίπλα-δίπλα στον καναπέ και η Μάξγουελ έβαλε την κούκλα στην αγκαλιά μου, τοποθετώντας το ένα της χέρι στο στήθος μου. Στη συνέχεια, έβαλε τη Σιόμπεργκ στην αγκαλιά του πρίγκιπα και ο πρίγκιπας έβαλε το χέρι του στο στήθος της. Ο συμβολισμός ήταν αδύνατο να αγνοηθεί. Η Τζοάνα και εγώ ήμασταν οι μαριονέτες της Μάξγουελ και του Έπσταϊν, και αυτοί τραβούσαν τα νήματα.

Δεν ξέρω ακριβώς πότε έκανα σεξ με τον πρίγκιπα Άντριου για τρίτη φορά, αλλά ξέρω το μέρος: ένα νησί 72 στρεμμάτων που ανήκε στον Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Το ιδιωτικό καταφύγιο, ακριβώς δίπλα στο νησί Saint Thomas, ονομαζόταν Little Saint James, αλλά ο Έπσταϊν προτιμούσε να το αποκαλεί «Little Saint Jeff’s». Ξέρω επίσης ότι αυτή τη φορά δεν ήμασταν μόνο οι δυο μας, ήταν μια όργια. «Ήμουν περίπου 18 ετών», δήλωσα σε ένορκη κατάθεση το 2015. «Ο Έπσταϊν, ο Άντι, περίπου οκτώ άλλες νεαρές κοπέλες και εγώ κάναμε σεξ μαζί. Οι άλλες κοπέλες φαινόταν να είναι όλες κάτω των 18 ετών και δεν μιλούσαν αγγλικά. Ο Έπσταϊν γέλασε με το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, λέγοντας ότι ήταν οι πιο εύκολα συντροφικές κοπέλες».

Από τότε που έδωσα αυτή την κατάθεση, ο πιλότος του Επστάιν δήλωσε σε ένορκη κατάθεση ότι μια κωδικοποιημένη σημείωση («AP») που έγραψε στο ημερολόγιο πτήσεων του για τις 4 Ιουλίου 2001, αναφερόταν στον πρίγκιπα Άντριου. Είπε ότι ο Έπσταϊν, ο πρίγκιπας, μια άλλη γυναίκα και εγώ πετάξαμε από το Saint Thomas εκείνη την ημέρα πίσω στο Palm Beach. Υποθέτω ότι είναι πιθανό η όργια που θυμάμαι να συνέβη τις ημέρες πριν από εκείνη την πτήση, πράγμα που σημαίνει ότι ήμουν ακόμα 17 ετών. Πιθανότατα δεν θα μάθω ποτέ με βεβαιότητα την ημερομηνία. Αυτό που ξέρω, επειδή μου το είπε ο Έπσταϊν, είναι ότι ο Ζαν Λουκ Μπρουνέλ, ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων που ήταν επίσης παρών, έφερε τις άλλες κοπέλες που συμμετείχαν.

Παρά όλα όσα έχουν συμβεί για να αποκαλυφθούν τα εγκλήματα του Έπσταϊν και της Μάξουελ, χρειάζονται περισσότερες ενέργειες. Επειδή μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Έπσταϊν ήταν μια ανωμαλία, μια εξαίρεση. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν λάθος. Αν και ο τεράστιος αριθμός των θυμάτων που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν μπορεί να τον τοποθετεί σε μια κατηγορία από μόνος του, δεν ήταν εξαίρεση. Ο τρόπος με τον οποίο έβλεπε τις γυναίκες και τα κορίτσια – ως παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να απορριφθούν – δεν είναι ασυνήθιστος μεταξύ ορισμένων ισχυρών ανδρών που πιστεύουν ότι είναι υπεράνω του νόμου. Και πολλοί από αυτούς τους άνδρες συνεχίζουν να ζουν την καθημερινότητά τους, απολαμβάνοντας τα οφέλη της εξουσίας τους.

Μην ξεγελιέστε από όσους ανήκουν στον κύκλο του Έπσταϊν και λένε ότι δεν γνώριζαν τι έκανε. Ο Έπσταϊν όχι μόνο δεν έκρυψε αυτό που συνέβαινε, αλλά και έβρισκε μια κάποια ευχαρίστηση στο να κάνει τους άλλους να το παρακολουθούν. Και οι άλλοι το παρακολουθούσαν – επιστήμονες, έρανοι από το Ivy League και άλλα φημισμένα ιδρύματα, τιτάνες της βιομηχανίας. Το παρακολουθούσαν και δεν τους ένοιαζε.