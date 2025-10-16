Πανευρωπαϊκό-«χάλκινο»-στην-σπατάλη-τροφίμων-για-την-Ελλάδα

Από τα σπίτια κατέληξαν στα σκουπίδια 926.509 τόνοι τροφίμων, δηλαδή το 44,3% του συνόλου.

Την τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη όσον αφορά την σπατάλη τροφίμων (food waste) κατέγραψε η Ελλάδα το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, οι πολίτες της χώρας μας σπατάλησαν συνολικά 2.091.442 τόνους τροφίμων, με σηματωρό τα ελληνικά νοικοκυριά. Από τα σπίτια κατέληξαν στα σκουπίδια 926.509 τόνοι τροφίμων, δηλαδή το 44,3% του συνόλου.

Το υπόλοιπο 56% κατανέμεται στους υπόλοιπους κλάδους, ήτοι την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, το εμπόριο και την εστίαση.

Κάθε Έλληνας σπατάλησε σχεδόν 201 κιλά τροφίμων ετησίως, με την Κύπρο να κατακτά την πρωτιά και τη Δανία το «ασημένιο».

Το 2023, περίπου 130 κιλά τροφίμων ανά άτομο σπαταλήθηκαν στην ΕΕ. Συνολικά, η ΕΕ παρήγαγε 58,2 εκατ. τόνους σε food waste, με βρώσιμα και μη είδη, που ισοδυναμεί με μικρή αύξηση 0,7% σε σύγκριση με το 2022 (57,8 εκατ. τόνοι).

Τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ (53%), που ισοδυναμεί με 69 κιλά ανά κάτοικο.

Το υπόλοιπο 47% δημιουργήθηκε από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: 19% από την παραγωγή τροφίμων και ποτών (24 κιλά ανά κάτοικο), 11% από εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης (14 κιλά ανά κάτοικο), 10% στην πρωτογενή παραγωγή (12 κιλά ανά κάτοικο) και 8% στο λιανικό εμπόριο και σε άλλες μορφές διανομής τροφίμων (10 κιλά ανά κάτοικο).