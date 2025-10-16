Πηγές Metlen: Σταθερά στο τιμόνι ο Ευ. Μυτιληναίος – Ανεβαίνει η μετοχή

Με κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδουν στελέχη του ομίλου της Metlen τις φήμες που κυκλοφόρησαν για αποχώρηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο οποίος είναι απόλυτα προσηλωμένος στα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρείας.

Η σχετική φημολογία αναπτύχθηκε με βάση την παρατεταμένη διολίσθηση της μετοχής τους τελευταίους δύο περίπου μήνες, σε συνδυασμό με τις θέσεις short που έχουν αναπτύξει funds στην Metlen.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ήταν, είναι και θα είναι ο πρωτεργάτης του ομίλου, που αφού πέτυχε το στόχο της ένταξης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και της άμεσης αναβάθμισης της μετοχής στον δείκτη FTSE-100, προχωρά στην υλοποίηση των επόμενων στόχων της εταιρείας.

Στόχοι, που φυσικά έχουν πάντα το βλέμμα προς την κορυφή με έδρα την Ελλάδα, αλλά διεθνές αποτύπωμα.

Στελέχη της εταιρείας υπενθυμίζουν ακόμα πως ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έχει συνδέσει το μέλλον του με την εταιρεία μέσω της σύμβασης που υπέγραψε τον περασμένο Ιούνιο και η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Μάλιστα, η αμοιβή του εξαρτάται πλέον από τη μακροπρόθεσμη απόδοση της εταιρείας, μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα επιβράβευσης που βασίζεται στην αύξηση της κεφαλαιοποίησης και όχι σε παραδοσιακά bonus ή σταθερές αποδοχές.

Η διάψευση των φημών περί αποχώρησης βάζει τέλος στα κακοπροαίρετα “παιχνίδια” και η επίδραση στη μετοχή της MTLN ήταν άμεση, καθώς από το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) κινείται ανοδικά.