Ρεν-(ΕΚΤ):-Διττοί-κίνδυνοι-για-τις-προοπτικές-του-πληθωρισμού-στην-Ευρώπη

Η ευρωζώνη αντιμετωπίζει κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού και προς τις δύο κατευθύνσεις, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Όλι Ρεν, τονίζοντας ότι η ΕΚΤ διατηρεί πλήρη ευελιξία στα επιτόκια.

Η ευρωζώνη αντιμετωπίζει κινδύνους για τις προοπτικές του πληθωρισμού και προς τις δύο κατευθύνσεις, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Όλι Ρεν, τονίζοντας ότι η ΕΚΤ διατηρεί πλήρη ευελιξία στα επιτόκια.

Μεσοπρόθεσμα, η ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τις τιμές καταναλωτή, ενώ το χαμηλότερο κόστος ενέργειας, ένα ισχυρότερο ευρώ και οι συγκρατημένες αυξήσεις μισθών θα μπορούσαν να τις επηρεάσουν, δήλωσε ο Φινλανδός αξιωματούχος στο - TV.

«Έχουμε κινδύνους που είναι αμφίπλευροι», δήλωσε ο Ρεν στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ. «Είναι σημαντικό στο τρέχον πλαίσιο, όπου έχουμε διάχυτη αβεβαιότητα λόγω εμπορικών πολέμων και γεωπολιτικών εντάσεων, να διατηρήσουμε πλήρη ελευθερία δράσης, να διατηρήσουμε την επιλογή στη νομισματική πολιτική», τόνισε.

Μετά από οκτώ διαδοχικές μειώσεις κατά 25%, η ΕΚΤ έχει διατηρήσει το κόστος δανεισμού αμετάβλητο από τον Ιούνιο και αναμένεται ευρέως να πράξει το ίδιο αυτόν τον μήνα. Ενώ οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποδηλώνουν ότι πιθανότατα έχουν τελειώσει με την χαλάρωση, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν περαιτέρω βήματα.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2% και προβλέπεται να παραμείνει εκεί μεσοπρόθεσμα, με την οικονομία να αποκτά κάποια δυναμική τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, πιο «dovish» αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να αποδειχθεί ασθενέστερη από την αναμενόμενη, μειώνοντας την αύξηση των τιμών καταναλωτή.

Ο Ρεν, θεωρείται ισχυρός υποψήφιος για τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ όταν λήξει η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος τον Μάιο του 2026. Αυτό θα ξεκινήσει μια διετή αναδιάρθρωση που θα αντικαταστήσει τα δύο τρίτα της κορυφαίας ηγεσίας του ιδρύματος – συμπεριλαμβανομένης της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο Ρεν δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη αποφάσεις για το μέλλον του, προσθέτοντας ότι δεν έχει «κλείσει κανένα φορτηγό μετακόμισης».