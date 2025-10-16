Σούπερ μάρκετ: Κορυφώνεται η μάχη στο ράφι – Σε ποια προϊόντα μειώνονται οι τιμές

Με μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 κωδικοί. Τι δείχνει η λίστα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Νέες, μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς βασικών καταναλωτικών ειδών αναμένεται να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές τα αμέσως επόμενα 24ωρα, μετά την έναρξη της σχετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Ανάπτυξης περί μείωσης τιμών.

Ωστόσο και προς έκπληξη αρκετών, η νέα δράση περί μείωσης τιμών σε 1.000 κωδικούς περιλαμβάνει τελικά πάνω από…2.000 κωδικούς διαφόρων βασικών ειδών διατροφής και άλλων καταναλωτικών ειδών. Στη σχετική λίστα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, φιλοξενούνται 2.180 κωδικοί με μεσοσταθμική μείωση 8%.

Πάνω από 1.300 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Με την πρώτη δε ανάγνωση της λίστας γίνεται γρήγορα αντιληπτό το πως η συμμετοχή των προϊόντων ξεπέρασε τους 2.000 κωδικούς. Σε σύνολο λοιπόν 2.180, οι 1.356 κωδικοί και δη ποσοστό άνω του 60% αφορούν σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και οι υπόλοιποι 824 κωδικοί αφορούν σε επώνυμα προϊόντα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα σούπερ μάρκετ, μέσω των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ανέλαβαν μεγάλο μερίδιο του «βάρους» ώστε να καταρτιστεί μια λίστα με όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα και όσο το δυνατόν μεγαλύτερες μειώσεις τιμών.

Εξίσου σημαντική ωστόσο ήταν και η συμβολή της βιομηχανίας – προμηθευτών των σούπερ μάρκετ, η οποία μετέχει με περισσότερα από 800 επώνυμα προϊόντα. Όπως μαρτυρά η λίστα, στην πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν δεκάδες εταιρείες, τόσο ελληνικές, όσο και πολυεθνικές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Γιώτης, 3 Άλφα, Ελληνικά Γαλακτοκομεία, ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης, Υφαντής, Νίκας, Creta Farms, Elbisco, Δωδώνη, ΕΨΑ, Νιτσιάκος, Μινέρβα, Καραμολέγκος, καθώς και οι Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, Mars, Mondelez, Colgate-Palmolive, Coca-Cola 3Ε κ.α.

Να σημειωθεί επίσης εδώ ότι στο σύνολο των 2.180 προϊόντων, οι 1.074 κωδικοί αφορούν σε τρόφιμα, ενώ οι υπόλοιποι 1.106 αφορούν σε μη τρόφιμα και δη σε απορρυπαντικά, χαρτικά και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

Οι «πρωταθλητές» στις μειώσεις τιμών

Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 4-5% και φτάνουν έως και το 23%, ενώ στα επώνυμα προϊόντα, οι μειώσεις τιμών φτάνουν ακόμη και το 30-35%.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο αλεύρι οι μειώσεις τιμών κινούνται στο 5-12%, στα αλλαντικά φτάνουν έως και το 30%, στα αναψυκτικά έως 18%, ενώ στα απορρυπαντικά φτάνουν ακόμη και το 30%.

Στα γαλακτοκομικά οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται στο 5-13%, στα γλυκά/σοκολάτες στο 5-17%, στα δημητριακά φτάνουν έως και το 23% και στα ζυμαρικά έως το 13%. Στα κατεψυγμένα τρόφιμα, οι μειώσεις τιμών φτάνουν έως και το 20%, ενώ στον καφέ κυμαίνονται στο 5-8%. Στα τυριά οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 5% και φτάνουν ακόμη και στο 35%.

Το χρονοδιάγραμμα

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η πρωτοβουλία περί μείωσης τιμών να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους και ει δυνατόν να «περάσει» και στο 2026.

«Εγώ ζήτησα η πρωτοβουλία αυτή να επεκταθεί και πέρα από τα Χριστούγεννα, πέρα από τις ημέρες των γιορτών, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι εκεί έχουν οργανώσει αυτό το πλαίσιο στην πρωτοβουλία αυτή (σ.σ. σούπερ μάρκετ και προμηθευτές)», δήλωνε πρόσφατα ο κ. Θεοδωρικάκος.