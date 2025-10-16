Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές – Ράλι στη Νότια Κορέα και την Αυστραλία

Σε θετικό έδαφος βρέθηκαν οι ασιατικες αγορές την Πέμπτη (16/10), με το δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να φτάνει σε ιστορικό υψηλό, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για την ανάπτυξη της χώρας το 2025.

Το ΔΝΤ αναβάθμισε, επίσης, τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, σημειώνοντας ότι ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών ήταν «στο χαμηλότερο άκρο του φάσματος».

Σύμφωνα με την έκθεση, η θετική αναθεώρηση οφείλεται σε παράγοντες όπως η ευελιξία του ιδιωτικού τομέα, που πραγματοποίησε εισαγωγές το πρώτο εξάμηνο του έτους και αναδιοργάνωσε γρήγορα τις αλυσίδες εφοδιασμού, οι εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με άλλες χώρες, καθώς και η γενικότερη αυτοσυγκράτηση της διεθνούς κοινότητας που διατήρησε ανοιχτό το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα.

Οι μετοχές της Νότιας Κορέας ενισχύθηκαν επιπλέον έπειτα από τη συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ όπου δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «πρόκειται να ολοκληρώσει» τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Σεούλ.

Τα μεγαλύτερα κέρδη στο δείκτη Kospi κατέγραψαν οι εταιρείες αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και βιομηχανικού εξοπλισμού. Οι μετοχές της Samsung Electronics αυξήθηκαν κατά 2,32%, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό, ενώ η Hyundai Motor σημείωσε άνοδο περίπου 8% και η Kia περίπου 7%.

Συνολικά, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 2,49% και έφτασε τις 3.748,37 μονάδες, ενώ ο δείκτης Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,08% και ανέβηκε στις 865,41 μονάδες.

Νέα ρεκόρ στην Αυστραλία, ενώ αυξάνεται η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές

Οι μετοχές της Αυστραλίας κινήθηκαν, επίσης, ανοδικά, αγγίζοντας νέα υψηλά επίπεδα. Οι επενδυτές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς οι παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις έχουν ενταθεί. Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (VIX), γνωστός ως «δείκτης φόβου» της Wall Street, παρουσίασε ανοδική πορεία την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας πάνω από 21,6 την Παρασκευή — το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαΐου — και κλείνοντας στα 20,6 την Τετάρτη στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας κατέγραψε νέο ρεκόρ, ανεβαίνοντας κατά 0,86% στις 9.068,40 μονάδες, καθώς το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,5% το Σεπτέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, έναντι 4,3% που ανέμεναν οι αναλυτές και 4,2% τον Αύγουστο.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο κατά 1,33% και έκλεισε στις 48.307,00 μονάδες, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,63% στις 3.203,76 μονάδες.

Στην Κίνα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,11% στις 25.820,50 μονάδες, ενώ ο Hang Seng Tech έχασε 1,53%. Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε άνοδο 0,11% στις 4.611,96 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 σημείωσε άνοδο 0,61% στις 25.477,20 μονάδες και ο BSE Sensex ενισχύθηκε κατά 0,53% στις 83.043,81 μονάδες.