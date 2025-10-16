Στη-Βουλή-η-αντιπαράθεση-κυβέρνησης-αντιπολίτευσης-για-την-εξωτερική-πολιτική

Της -

Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, με επίκεντρο την εξωτερική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός, που θα μιλήσει περίπου στις 11 π.μ., αποφάσισε να διευρύνει τη συζήτηση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το Παλαιστινιακό, σε μια συνολική συζήτηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει όλη τη λογική των ελληνικών χειρισμών στα εξωτερικά θέματα και να δώσει την ευκαιρία στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να τοποθετηθούν για όλα τα μέτωπα.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα εξηγήσει τη στάση της Ελλάδας και τα οφέλη που έχουν προκύψει για τη χώρα από τη στάση αυτή σε όλα τα μέτωπα: ευρωπαϊκό, αμερικανικό, ελληνοτουρκικό, μεσανατολικό, ενώ θα σταθεί ιδιαίτερα στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων που φέρνει η ενεργητική διπλωματία σε αντίθεση με τη διπλωματία της αδράνειας και της παρακολούθησης των γεγονότων.

Αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση από το 2019 και αναβαθμίζει την κοινωνικοπολιτική θέση της χώρας, της επιτρέπει να θωρακίζεται αμυντικά. Και η άμυνα να αποτελεί τη μια όψη της ασπίδας, ενώ η άλλη όψη της είναι η διπλωματία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο Παλαιστινιακό ζήτημα, επισημαίνοντας την παρουσία του στη Διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα, τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά και την επίσκεψη στην Αθήνα, την επομένη της Διάσκεψης, της Παλαιστίνιας ΥΠΕΞ Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν. Δεδομένα που επιτρέπουν στην Ελλάδα να διεκδικεί ρόλο την επόμενη μέρα στη Γάζα είτε στο ανθρωπιστικό κομμάτι είτε στον τομέα της ανοικοδόμησης.

Τέλος, για τα ελληνοτουρκικά, αναμένεται να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών, υπενθυμίζοντας τις θετικές συνέπειες που έχει και τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει η βασική διαφορά με την Τουρκία (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) και πως ούτε εμποδίζει τη χώρα μας να προχωρά τον εθνικό της σχεδιασμό, ο οποίος αποδίδει και αυτό φαίνεται από:

Την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια

Τη συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Ιταλία και την Αίγυπτο

Τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Τους διαγωνισμούς για αναζήτηση υδρογονανθράκων σε υποθαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, με συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron

Τη δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες.

Γεγονότα, τα οποία όπως αναμένεται να πει, συνιστούν ότι η Ελλάδα ασκεί επί του πεδίου τα κυριαρχικά της δικαιώματα και όχι σε επίπεδο συνθημάτων και φωνασκιών.

