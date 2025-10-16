Σφοδρή κόντρα Βελόπουλου – Καιρίδη στη Βουλή με απαράδεκτες εκφράσεις: «Το ήξερα ότι είσαι κακιά…»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Μία άγρια προσωπική αντιπαράθεση με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και του Δημήτρη Καιρίδη εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για «δήθεν πατριωτισμού», προκαλώντας την ενόχληση του κ. Καιρίδη που του φώναξε από τη θέση του να φέρει τα χρήματα που έχει από τη Γερμανία στην Ελλάδα για να αποδείξει τον πατριωτισμό του.

«Άκου λίγο κύριε, τα λεφτά είναι φορολογημένα. Είναι της συζύγου μου. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι τούρκοι δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς», είπε αρχικώς ο Κυριάκος Βελόπουλος, με τον κ. Καιρίδη να αντιδρά σφοδρά από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας.

«Ρε καημένο παιδί. Δεν θα ξαναγίνεις υπουργός, ούτε βουλευτής. Καλέ, μην φωνάζεις, σε ακούω. Όταν αντιμαχείς με ανόητα, απαντάς ανόητα. Αυτός ο άνθρωπος πληρώνεται από το δημόσιο, πήγαινε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα», συνέχισε ο κ. Βελόπουλος με τον παρακάτω διάλογο να είναι χαρακτηριστικός της έντασης:

Κ. Βελόπουλος: Ήξερα ότι είσαι κακιά, εεε… κακός είσαι αλλά όχι τόσο…

Όλγα Γεροβασίλη: Να σταθούμε στο ύψος της συζήτησης!

Κ. Βελόπουλος: Το παίρνω ως κακία δεν θα το πάρω ως κακιά…

Βουλευτής ΝΔ: Τι κακιά τι εννοείτε;

Κ. Βελόπουλος: Κακιά άποψη, κακιά αντίληψη, πειράζει;

Μιλώντας λίγο αργότερα στο περιστύλιο της Βουλής ο Δημήτρης Καιρίδης καταλόγισε υποκρισία στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για τα χρήματα στις γερμανικές τράπεζες, ενημερώνοντας πως θα ζητήσει να δει τα πρακτικά του επεισοδίου. «Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι το υβρεολόγιο και το χυδαιολόγιο. Έχασε την ψυχραιμία του και εκτόξευσε ύβρεις», κατήγγειλε ο Δημήτρης Καιρίδης.

