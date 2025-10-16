Τζιτζικώστας:-ΕΕ-και-ΗΠΑ-δημιουργούν-τη-μεγαλύτερη-ταξιδιωτική-και-τουριστική-αγορά-στον-κόσμο

Την εναρκτήρια ομιλία στη «Διατλαντική Σύνοδο Skift», στη Νέα Υόρκη, έκανε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία φόρουμ για τον τουρισμό παγκοσμίως (Transatlantic Summit), το οποίο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, συγκεντρώνοντας 150 ανώτερα στελέχη του τουρισμού, που εκπροσωπούν όλο το διατλαντικό ταξιδιωτικό οικοσύστημα, για να εξετάσουν την εξελισσόμενη δυναμική των ταξιδιών μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση.

Οι σημαντικότερες αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικοί πράκτορες, επικεφαλής τουριστικών προορισμών και οργανισμών διαχείρισης τουριστικών προορισμών, αλλά και πρωτοπόροι της τεχνολογίας των ταξιδιών, επισήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι ο διατλαντικός διάδρομος παραμένει ο πιο σημαντικός στα ταξίδια παγκοσμίως και διαμορφώνεται από τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των ταξιδιωτών, τις γεωπολιτικές αλλαγές και την επιτάχυνση της ψηφιακής καινοτομίας.

Στη Διατλαντική Σύνοδο οι συμμετέχοντες διερεύνησαν, επίσης, τα περιθώρια ενίσχυσης των συνεργασιών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις μετακινήσεων και να διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο για περισσότερα, καλύτερα και πιο βιώσιμα ταξίδια.

Στην ομιλία του, ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στη σημασία των διατλαντικών ταξιδιωτικών ροών, στη νέα στρατηγική για τον ευρωπαϊκό τουρισμό που καταρτίζει, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των μετακινήσεων, αλλά και στις ευκαιρίες που προκύπτουν από την καινοτομία, τη διαφοροποίηση των τουριστικών συνηθειών, τις βιώσιμες και τις πολυτροπικές μεταφορές. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάδειξη της σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ ως μείζονος σημασίας για τον παγκόσμιο τουρισμό.

«Ο υπερατλαντικός διάδρομος είναι η πιο πολυσύχναστη διαδρομή στον κόσμο», είπε και αμέσως προσέθεσε: «Συνδέει τους ανθρώπους μας, χτίζει γέφυρες και δίνει στις οικονομίες μας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού μια ζωτική οικονομική ώθηση. Πέρυσι, σχεδόν 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ταξίδεψαν στις ΗΠΑ, ενώ οι Αμερικανοί πέρασαν πάνω από 34 εκατομμύρια νύχτες στην Ευρώπη».

«Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι έχουμε μια αμφίδρομη σχέση, βαθιά εμπλουτισμένη, αμοιβαία επωφελή και εξαιρετικά πολύτιμη», συμπλήρωσε ο κ. Τζιτζικώστας, υπογραμμιζοντας ότι «μερικά από αυτά τα ταξίδια είναι για επαγγελματικούς λόγους και άλλα για αναψυχή. Όλα όμως δημιουργούν θέσεις εργασίας, εισόδημα και ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

«Η ποικιλομορφία που προσφέρουμε στους επισκέπτες κάνει τους τουρίστες να επιστρέφουν», συνέχισε. «Για την Ευρώπη, οι ΗΠΑ είναι η πιο σημαντική αγορά μεγάλων αποστάσεων. Οι Αμερικανοί επισκέπτες μένουν περισσότερο και ξοδεύουν περισσότερα από τον μέσο ταξιδιώτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, έχουμε ξεκινήσει εκστρατείες σε όλες τις ΗΠΑ, όχι μόνο για να προωθήσουμε τους πιο εμβληματικούς προορισμούς μας, αλλά και για την ανάδειξη λιγότερο γνωστών περιοχών. Και το κάνουμε αυτό επειδή θέλουμε να κατανείμουμε τα οφέλη πιο ομοιόμορφα, σε όλες τις περιφέρειες και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

«Θα δείτε αυτή την προσέγγιση να αντικατοπτρίζεται και στην επερχόμενη πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική μας για τον τουρισμό, που θα παρουσιάσω εντός του 2026. Θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικές προτεραιότητες: τη μετάβαση των προορισμών σε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά μοντέλα, την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας προς όφελος τόσο των ταξιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων και την εμβάθυνση των διεθνών εταιρικών μας σχέσεων με βασικούς εταίρους, ξεκινώντας από εδώ στις ΗΠΑ, τον στενότερο και πολυτιμότερο σύμμαχό μας. Κάθε μία από αυτές τις προτεραιότητες προσφέρει ευκαιρίες, από την καινοτομία στις ψηφιακές πληρωμές στη διαφοροποίηση και στη δημιουργία ενός παγκόσμιου προτύπου για τη βιωσιμότητα», είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις, ο Επίτροπος τόνισε ότι ΕΕ και ΗΠΑ τις αντιμετωπίζουν με καίριες προσαρμογές. «Η Ευρώπη επενδύει σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας και στην έκδοση εισιτηρίων πολυτροπικών μεταφορών. Οι ΗΠΑ επενδύουν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τα ταξίδια πιο ομαλά, πιο αξιόπιστα και πιο βιώσιμα».

Όπως σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας, «ο τουρισμός είναι κάτι περισσότερο από μια βιομηχανία. Είναι μια “ήπια δύναμη”, την αξία της οποίας δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε. Διότι σημαίνει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, δισεκατομμύρια έσοδα και δεσμούς μεταξύ κοινοτήτων πέρα από τα σύνορα. Από κοινού, η ΕΕ και οι ΗΠΑ, δημιουργούν τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική και τουριστική αγορά στον κόσμο. Οι αναταράξεις μπορεί κατά καιρούς να είναι αναπόφευκτες, αλλά με θεμελιωμένες συνεργασίες και κοινό όραμα, δεν υπάρχει κυριολεκτικά κανένα εμπόδιο που να μην μπορούμε να ξεπεράσουμε».

Στο περιθώριο του φόρουμ, ο Επίτροπος είχε συσκέψεις και συνομιλίες με τουριστικούς φορείς και στελέχη της ΕΕ και των ΗΠΑ, στις οποίες έγινε αναφορά στην ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στην αμερικανική αγορά, απολογισμός των τάσεων και των προκλήσεων και συλλογή στοιχείων, τα οποία θα τροφοδοτήσουν και την νέα ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, που θα παρουσιάσει ο Επίτροπος την επόμενη χρονιά.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη ο κ. Τζιτζικώστας είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον πρέσβη της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη, Σταύρο Λαμπρινίδη, τη γενική πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Ιφιγένεια Καναρά, την πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (Hellenic American Chamber of Commerce – HACC) Ευτυχία Πυλαρινού–Πάιπερ και κορυφαία στελέχη του τουριστικών φορέων των ΗΠΑ.

