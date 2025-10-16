Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη – «Μπορούμε να δώσουμε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ολοκληρώθηκε έπειτα από δύο και πλέον ώρες η τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη.

Ο Τραμπ κάνει λόγο για μια «πολύ παραγωγική συνομιλία» κατά την οποία ο Ρώσος ομόλογός του τον ευχαρίστησε για τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία απασχόλησε έντονα τους δύο ηγέτες που συμφώνησαν να συναντηθούν στην Ουγγαρία σε χρόνο που ακόμη δεν έχει οριστεί. Αλλά τους απασχόλησε και η επόμενη ημέρα, με το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών όταν θα τελειώσει ο «άδοξος πόλεμος» Ρωσίας και Ουκρανίας.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συνάντηση κλιμακίων των ΗΠΑ και της Ρωσίας με τους υπουργούς Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβροφ, οι οποίοι θα συναντηθούν για δεύτερη φορά μετά τη Ντόχα. Σε αυτή τη συνάντηση, σε τόπο που δεν έχει οριστεί, θα τεθεί η ατζέντα της δεύτερης μέσα σε μερικούς μήνες συνάντησης Πούτιν και Τραμπ.

Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:

Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, η οποία ήταν πολύ παραγωγική. Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μεγάλο Επίτευγμα της Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ονειρευόταν εδώ και αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η Επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για την επίτευξη τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για την εμπλοκή της με τα παιδιά. Ήταν πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί.

Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο μιλώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία. Στο τέλος της τηλεφωνικής επικοινωνίας, συμφωνήσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Συμβούλων Υψηλού Επιπέδου την επόμενη εβδομάδα.

Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα, που θα οριστούν. Η τοποθεσία της συνάντησης πρόκειται να καθοριστεί.

Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον «άδοξο» πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα συναντηθούμε αύριο, στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν και πολλά άλλα. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία.Σε δηλώσεις της μετά τη συνομιλία, η εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ Καρολάιν Λίβιτ είπε ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο, ωστόσο η Μόσχα δεν έχει δώσει σαφή απάντηση.

Από το Κρεμλίνο έγινε γνωστό ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πως η παράδοση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, παρότι δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, θα αποτελούσε πλήγμα τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία όσο και για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.