Υποδομές:-Ποια-κατασκευαστική-εταιρεία-κέρδισε-τη-«μάχη-των-μεσαίων»-για-αρδευτικό-έργο-52-εκατ.-ευρώ

Πώς η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ, γνωστή και από έργα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ή τον Βοτανικό, επικράτησε των AKTOR, ΕΚΤΕΡ, ΙΝΤΕΡΚΑΤ, ΘΕΜΕΛΗ, Μεσόγειος και άλλων σχημάτων στον διαγωνισμό για αρδευτικό έργο τη Μεσσηνία. Ποιο είναι το project, ποια τα οφέλη.

Στα «χέρια» και στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ, της οικογένειας Ζαφειρόπουλου, που ιδρύθηκε το 2002 και έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικά συμβόλαια, όπως τον ποδηλατόδρομο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα (μήκους 12 χλμ., από την Εσπλανάδα της Καλλιθέας έως και τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης), την αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής στον Βοτανικό, γύρω από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού (αλλά και έργα υποδομής σε Σαλαμίνα, Αχαρνές, Σπέτσες, Κεφαλλονιά κ.α.), φαίνεται να καταλήγει ένας σημαντικές διαγωνισμός για κατασκευή αρδευτικού έργου, αρχικού προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος για το έργο «Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας», για το οποίο το - είχε γράψει σχετικά από τις αρχές του έτους. Όπως έχουμε αναφέρει, τα προτεινόμενα έργα κατασκευάζονται στην περιοχή που υπάγεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, περιλαμβάνει το Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχικού και τμήματα των δημοτικών διαμερισμάτων Χαλαζονίου και Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Θεωρείται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που προωθεί και το ην εν λόγω διαδικασία, ως έργο υψηλής σημασίας, κυρίως για την υποστήριξη της δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία, καθώς η έκταση που θα καλύψουν τα αρδευτικά δίκτυα ανέρχεται σε 31.560 στρέμματα.

Η «μάχη» στον διαγωνισμό

Όπως προκύπτει, στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία έδωσαν το παρών σημαντικά και μεγάλα ονόματα του κατασκευαστικού κλάδου, όπως και του τομέα διαχείρισης υδάτων, αν και κατά βάση, πλην της AKTOR Group, η «μάχη» επικεντρώθηκε γύρω από μεσαίου μεγέθους σχήματα, αν και ένα εξ αυτών, η ΕΚΤΕΡ υπό τον κ. Σίψα, είναι σε διαδικασία ανόδου στο κλαμπ των ισχυρών.

Ειδικότερα, συνολικά 13 προσφορές – συμμετοχές (αυτόνομα ή κοινοπραξίες) δόθηκαν από AKTOR, ΕΚΤΕΡ, Μεσόγειος, τη Δομική Κρήτης των Δ. Κούτρα – Συνατσάκη, την ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, αλλά και ονόματα όπως οι Θεμέλη, Thalis, Εργοδυναμική κ.α., Η ΖΙΤΑΚΑΤ είχε δώσει την μεγαλύτερη έκπτωση, με 27,56% επί του αρχικού προϋπολογισμού, ενώ ακολούθησε η Δομική Κρήτης με έκπτωση 25,35%, η Θεμέλη με 24,36% και οι άλλες εταιρείες με χαμηλότερες προσφορές (π.χ. Μεσόγειος με 15,5%, AKTOR με 14,7% κ.α., με τις ΙΝΤΕΡΚΑΤ και ΕΚΤΕΡ να δίνουν τις χαμηλότερες τιμές, με 8,26% και 5,6% αντίστοιχα.). Αρχικά, η επιτροπή διαγωνισμού ζήτησε επιπλέον στοιχεία από τον αρχικό μειοδότη ΖΙΤΑΚΑΤ, ως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς «η προσφορά του οικονομικού φορέα ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά εφόσον εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν». Ωστόσο, βάσει των εξηγήσεων της εταιρείας, η επιτροπή διαγωνισμού έκρινε ότι ήταν επαρκείς και όχι ζημιογόνες για το έργο. Κατά συνέπεια, επικυρώθηκε η σειρά μειοδοσίας υπέρ της ΖΙΤΑΚΑΤ που αναλαμβάνει και τη σχετική σύμβαση. Ειδάλλως, η σειρά θα… πήγαινε στη Δομική Κρήτης που θυμίζουμε έχει αναλάβει τέτοια έργα, καθώς σχετικά πρόσφατα αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για ανάληψη έργου συνολικού ποσού 20,264 εκατ. ευρώ (πρόκειται για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%).

Ποιο είναι το έργο

Το έργο «Αρδευτικά Δίκτυα Αξιοποίησης Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνικούς Πόρους. Όσον αφορά στο αντικείμενο του έργου, με βάση τη μελέτη, τα αρδευτικά δίκτυα τα οποία θα εξυπηρετούν την περιοχή θα υδροδοτούνται από το φράγμα και τον ταμιευτήρα Φιλιατρινού, αλλά και από τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αρδευτικού νερού από το φράγμα. Επίσης, τα έργα του φράγματος θα συμπληρωθούν από τη νέα οδό αποκατάστασης της κυκλοφορίας Φιλιατρά – Χριστιανούπολη, με δεδομένο ότι η υφιστάμενη οδός θα κατακλυστεί από τον ταμιευτήρα.

Ειδικότερα, αντικείμενο της Εργολαβίας είναι η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων Φιλιατρινού και περιλαμβάνει συνοπτικά τα κάτωθι έργα:

Σύνδεση με τα έργα υδροληψίας του φράγματος Φιλιατρινού και κατασκευή έργων προσαρμογής μέχρι την αρδευτική περίμετρο.

Τρεις αναρρυθμιστικές δεξαμενές και τρεις μικρότερες δεξαμενές ελέγχου πίεσης – ροής.

Αρδευτικά σωληνωτά δίκτυα πιέσεως για τη διανομή του νερού στη πεδιάδα.

Έργα αγροτικής οδοποιίας και ασφαλτόδρομων.

Αυτοματισμοί δικτύου.

Τα μεγέθη της ΖΙΤΑΚΑΤ

Για το 2024, ο κύκλος εργασιών της ZITAKAT αυξήθηκε κατά 36% στα 31,522 εκατ. ευρώ από 23,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σχεδόν σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ το 2023.

Ακολούθως τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,47 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων της περασμένης χρονιάς ήταν 934 χιλ. ευρώ από 625 χιλ. ευρώ, που μεταφράζεται σε αύξηση κατά 49%. Τέλος, τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 723,6.χιλ. ευρώ από 486,7 χιλ. ευρώ.