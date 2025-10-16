Χρυσοχοΐδης-για-Άγνωστο-Στρατιώτη:-Να-σεβαστούμε-ότι-χιλιάδες-πολίτες-πηγαίνουν-να-πενθήσουν

«Κάποιοι επιχειρούν να διαμορφώσουν μία πολιτική κόντρα για κάτι που είναι ιερό και κοινό», δήλωσε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην απόφαση να ανατεθεί η ευθύνη για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Με αφορμή το τραγικό περιστατικό των Τεμπών κάποιοι εδώ και μήνες έχει διαμορφωθεί ένα χώρος στο σημείο όπου χιλιάδες πολίτες πηγαίνουν στο σημείο για να πενθήσουν την απώλεια τόσων ανθρώπων. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα», ανέφερε ο υπουργός.

«Αυτό που θα αλλάξει, γιατί δεν είμαι εγώ ο επικεφαλής του θέματος, είναι ότι θα οριστεί ένας, υποθέτω ο στρατός, ο οποίος θα έχει την ευθύνη διαχείρισης αυτού του χώρου».

Χαρακτήρισε την απόφαση σωστή και ταυτόχρονα μετρημένη με την έννοια ότι αποκαθιστά το εθνικά αυτονόητο.

Αναφερόμενος στα ζητήματα παραβατικότητας, ο υπουργός υπεραμύνθηκε της δημιουργίας του ελληνικού FBI, τονίζοντας ότι στον έναν χρόνο λειτουργίας του, που συμπληρώνεται σε έξι ημέρες από σήμερα, η υπηρεσία συνέλαβε 1.500 άτομα, εκ των οποίων οι 500 είναι ήδη προφυλακισμένοι και οι υπόλοιποι ελεύθεροι υπό όρους.

Σχετικά με τους Ρομά, ο κ. Χρυσχοίδης έκανε λόγο για τεράστια κενά πολιτικής εδώ και χρόνια. «Αφήσαμε κάποιους ανθρώπους έτσι και αναπτύχθηκε ένα πολύ βαρύ κύμα εγκληματικότητας που προέρχεται από αυτούς και ξεπερνάει το 70%», σημείωσε ο υπουργός.

Ανέφερε ότι σε 5 ημέρες στην Περιφέρεια και σε 20 στην Αττική, θα εγκατασταθούν στους οικισμούς των Ρομά, ένοπλοι, συντεταγμένοι και εκπαιδευμένοι αστυνομικοί οι οποίο θα κάνουν πρόληψη με περιπολίες και διάλογο με τους Ρομά αλλά και σύνταξη δικογραφιών εκεί που βεβαιώνονται αδικήματα.

Τόνισε επίσης ότι θα προσληφθούν 50 διαμεσολαβητές που θα είναι μαζί με τους αστυνομικούς και θα έχουν το ρόλο της επαφής με αυτόυς τους ανθρώπους, ώστε πολλά προβλήματα να λύνονται ειρηνικά και χωρίς συγκρούσεις.

Σχετικά με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, ο υπουργός προανήγγειλε ότι μετά τις 26 Οκτωβρίου, θα εγκατασταθούν στην Αθήνα περίπου 180 -200 νέοι τροχονόμοι, οι οποίοι θα πλαισιώσουν κρίσιμες υπηρεσίες.

Εξήγησε ότι η υπηρεσία που οργανώνει τις νύχτες μπλόκα στους δρόμους θα εμπλουτιστεί με 130 άτομα εκ των οποίων τα 100 είναι γυναίκες αστυνομικοί και οι οποίες θα αναλάβουν το έργο της βεβαίωσης παραβάσεων.

