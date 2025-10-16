Αντιμέτωπη με μία ακόμη σημαντική αγωγή θα βρεθεί η Johnson & Johnson, αφού 3.000 άτομα στην Βρετανία, κατηγορούν την εταιρεία ότι πουλούσε εν γνώσει της παιδική πούδρα μολυσμένη με αμίαντο.

Η αγωγή εστιάζει σε εσωτερικά υπομνήματα και επιστημονικές εκθέσεις, τα οποία έχει δει το BBC.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η J&J γνώριζε ήδη από τη δεκαετία του 1960 ότι το παιδικό ταλκ περιείχε τρεμολίτη και ακτινόλιθο, δύο ορυκτά που συνδέονται με δυνητικά θανατηφόρους καρκίνους.

Τα δικαστικά έγγραφα υποστηρίζουν ότι η εταιρεία, παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι τα ορυκτά περιέχουν αμίαντο, δεν έβαλε ποτέ προειδοποιήσεις στη συσκευασία του ταλκ. Αντ’ αυτού, ξεκίνησε επιθετικές καμπάνιες μάρκετινγκ που απεικόνιζαν την πούδρα ως σύμβολο αγνότητας και ασφάλειας, ισχυρίζεται η αγωγή.

Η J&J αρνείται τον ισχυρισμό, καθώς και τυχόν ισχυρισμούς ότι εν γνώσει της παιδική πούδρα μολυσμένη με αμίαντο.

Σε ανακοίνωση της, η εταιρεία αναφέρει ότι η πούδρα μωρού της «συμμορφωνόταν με όλα τα απαιτούμενα κανονιστικά πρότυπα, δεν περιείχε αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο».

Η πώληση της σταμάτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023.

Η αγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αντίστοιχη με πληθώρα δικαστικών υποθέσεων στις ΗΠΑ, όπου έχουν κατατεθεί πολλαπλές αγωγές και οι ενάγοντες έχουν λάβει δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις. Η εταιρεία έχει ασκήσει επιτυχώς έφεση σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι δικηγόροι των εναγόντων εκτιμούν ότι οι αποζημιώσεις που ζητούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να φτάσουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες και ότι η αξίωση θα μπορούσε να γίνει η μεγαλύτερη υπόθεση αστικής ευθύνης προϊόντος στην βρετανική ιστορία.

Ο ισχυρισμός ισχυρίζεται ότι η J&J είχε εντοπίσει αμίαντο στο προϊόν της ήδη από τη δεκαετία του 1960. Ένα εσωτερικό έγγραφο από το 1973 φέρεται να αναφέρει: «Η παιδική πούδρα μας περιέχει θραύσματα ταλκ που μπορούν να ταξινομηθούν ως ίνες. Περιστασιακά, είναι αναγνωρίσιμες και μικρότερες ποσότητες τρεμολίτη ή ακτινολίτη…»

Η J&J αναφέρει ότι η εν λόγω επιστολή συζητούσε το πώς ίσως αλλάξει η νομοθεσία και θεωρήσει τις ίνες τάλκ ως αμίαντο, κάτι που – σύμφωνα με την εταιρεία – θα ήταν εσφαλμένο.

Την ίδια χρονιά, στελέχη της εταιρείας συζήτησαν την πιθανή αξία μιας πατέντας για μέθοδο απομάκρυνσης ινών αμιάντου από το τάλκ. Στο τέλος της επιστολής φέρεται να προστίθεται: «Ίσως να θέλουμε να κρατήσουμε το όλο θέμα εμπιστευτικό, αντί να το δημοσιεύσουμε σε μορφή πατέντας και να το μάθει όλος ο κόσμος».

Η J&J απαντά ότι οι συζητήσεις αυτές ήταν εμπιστευτικές επειδή η νέα πατέντα θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη – αν η μέθοδος λειτουργούσε. Τελικά, δεν λειτούργησε.

Αντί να αναγραφούν προειδοποιήσεις στη συσκευασία, η αγωγή υποστηρίζει ότι η J&J επέλεξε να αποκρύψει τους κινδύνους για δεκαετίες, με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών.

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η διαφήμιση στις ΗΠΑ στόχευε στη χρήση πούδρας για νεογέννητα μωρά. Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, το marketing στόχευσε κυρίως σε Αφροαμερικανές γυναίκες.

Το 2008, ένα εσωτερικό - – το οποίο έχει δει το BBC – φέρεται να αναφέρει σχετικά με το brand: «Η πραγματικότητα ότι το τάλκ δεν είναι ασφαλές για χρήση σε/κοντά σε μωρά είναι ανησυχητική… Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να το αποκαλούμε παιδική πούδρα και να το κρατάμε στο ράφι για βρέφη».

Η J&J απαντά ότι η συζήτηση αυτή αφορούσε τον κίνδυνο ασφυξίας – έναν σπάνιο αλλά γνωστό τότε κίνδυνο για όλα τα είδη σωματικής πούδρας – ο οποίος δεν σχετιζόταν με καρκίνο ή αμίαντο και αναγραφόταν ήδη στις προειδοποιήσεις της συσκευασίας.