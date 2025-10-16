bofa:-Η-Ελλάδα-παραμένει-η-κορυφαία-επιλογή-για-τα-διεθνή-κεφάλαια-στις-αναδυόμενες-αγορές

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με τις ελληνικές μετοχές να προσελκύουν ισχυρές τοποθετήσεις από τα διεθνή κεφάλαια, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Bank of America (BofA).

Η τράπεζα επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει η «top overweight» θέση ανάμεσα στις χώρες της περιοχής EEMEA (Emerging Europe, Middle East & Africa) για τους διαχειριστές των αναδυόμενων αγορών (GEM funds).

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται ανάμεσα στις πλέον «βαριά κατεχόμενες» μετοχές των χαρτοφυλακίων GEM funds, με θετική απόκλιση έναντι του δείκτη MSCI Emerging Markets. Πιο αναλυτικά:

Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει overweight συμμετοχή στο 40,9% των GEM funds,

Η Τράπεζα Πειραιώς στο 36,4%

Η Alpha Bank στο 31,8%

Ο ΟΠΑΠ διατηρεί υπερέκθεση 23,5 μονάδων βάσης με συμμετοχή σχεδόν στο 46% των χαρτοφυλακίων,

Η Jumbo παρουσιάζει υποχώρηση κατά 23,9 μονάδες βάσης, με συμμετοχή περίπου στο 23%.

Παρά τη θετική αξιολόγηση, η Eurobank παραμένει σχετικά underweight στα GEM funds, με συμμετοχή περίπου 24%,

Η Metlen Energy & Metals είναι η λιγότερο κατεχόμενη ελληνική μετοχή, με αρνητική απόκλιση 38,3 μονάδων βάσης και συμμετοχή 13,6%.

Επενδυτικές ροές και ανατιμήσεις

Η BofA καταγράφει συνεχή καθαρά εισροές στην ελληνική αγορά, η οποία παραμένει μία από τις λίγες στην περιοχή με θετικό ισοζύγιο ροών. Παρά την επιβράδυνση στα τέλη Σεπτεμβρίου, η εικόνα παρέμεινε θετική και στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ αγορές όπως η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία εμφάνισαν εκροές κεφαλαίων.

Η Ελλάδα διατηρεί τη μεγαλύτερη overweight θέση στην περιοχή, ακολουθούμενη από την Ουγγαρία και την Τουρκία, με την υπερέκθεση των διεθνών κεφαλαίων έναντι του δείκτη MSCI EM στο +1,5% και συμμετοχή της χώρας κοντά στο 0,7%. Οι ελληνικές χρηματοοικονομικές και βιομηχανικές μετοχές (blue chips) κατέχουν τις υψηλότερες σταθμίσεις μεταξύ όλων των χωρών της EEMEA, ενισχύοντας τη θετική στάση των επενδυτών.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, η ελληνική αγορά εμφανίζει υψηλότερες τιμές από τις ιστορικές και τις άλλες αγορές της περιοχής. Ο δείκτης EV/EBITDA διαμορφώνεται στις 6,6 φορές, υψηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο των 5,8, ενώ ο δείκτης EV/Πωλήσεις φθάνει στις 1,9 φορές, αυξημένος κατά 38% σε σχέση με τον μακροχρόνιο μέσο όρο.

Ο δείκτης P/E, εξαιρουμένων των τραπεζών, είναι στις 11 φορές, κάτω από τον ιστορικό μέσο των 12,5, ενώ ο δείκτης P/BV ανέρχεται στις 2,3 φορές, 36% πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο. Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 4,6%, η αναμενόμενη αύξηση κερδών ανά μετοχή στο 6,7% και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) περίπου στο 11%. Το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών (Equity Risk Premium) υπολογίζεται στο 9,7% για το 2025 και στο 10,3% για το 2026.

Η BofA επισημαίνει ότι, παρά τις υψηλότερες αποτιμήσεις, η βελτίωση της κερδοφορίας και η σταθερότητα στις αποδόσεις κεφαλαίου στηρίζουν τη διατήρηση της θετικής στάσης (overweight) για την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη θέση της χώρας ως κορυφαίας επιλογής για τους επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές.