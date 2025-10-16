«everydayinvest»-από-την-eurobank:-Κάθε-καθημερινή-συναλλαγή,-ευκαιρία-για-επένδυση

Η Eurobank προσφέρει στους πελάτες της την υπηρεσία EverydayInvest, μια καινοτόμο λύση με αποταμιευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με την παραδοσιακή έννοια του όρου, που ενσωματώνεται απρόσκοπτα στις καθημερινές συναλλαγές.

Η Eurobank προσφέρει στους πελάτες της την υπηρεσία EverydayInvest, μια καινοτόμο λύση με αποταμιευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με την παραδοσιακή έννοια του όρου, που ενσωματώνεται απρόσκοπτα στις καθημερινές συναλλαγές. Η υπηρεσία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με αξιοποίηση της διεθνούς τεχνογνωσίας στον τομέα της ψηφιακής αποταμίευσης και απευθύνεται σε όλους τους πελάτες της Τράπεζας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία «EverydayInvest»

Με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω της χρεωστικής κάρτας Eurobank, συνδεδεμένης με την υπηρεσία EverydayInvest, το ποσό στρογγυλοποιείται στο επόμενο ακέραιο ευρώ, με απλοποιημένη διαδικασία. Η διαφορά που προκύπτει αποταμιεύεται με απλό και αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τον πελάτη.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται εύκολα μέσω του Eurobank Mobile App.

Τα μικροποσά από τις καθημερινές συναλλαγές αγορών και πληρωμών συγκεντρώνονται σε έναν χρηματικό λογαριασμό.

Μόλις συγκεντρωθούν €10 ή περισσότερα, επενδύονται αυτόματα στο αμοιβαίο κεφάλαιο Eurobank (LF) FoF Global Medium.

Ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο: παρακολούθηση, ρευστοποίηση, προσωρινή διακοπή και επανεκκίνηση — όλα χωρίς καμία χρέωση ή περιορισμό. Έτσι, χωρίς να απαιτείται επιπλέον προσπάθεια ο χρήστης χτίζει σταδιακά ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, μέσα από τις καθημερινές του συναλλαγές.

Παράδειγμα: Πληρωμή €35,50 → στρογγυλοποίηση €0,50. Πληρωμή €28,35 → στρογγυλοποίηση €0,65. Πληρωμή €30 → καμία στρογγυλοποίηση. Τα ποσά από τις στρογγυλοποιήσεις συγκεντρώνονται στο ειδικό για την υπηρεσία χρηματικό λογαριασμό και μόλις φτάσουν τα €10, επενδύονται αυτόματα στο ανωτέρω αμοιβαίο κεφάλαιο.

Σημείωση: Δεν πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση σε ακέραια ποσά.

Κατά την ανάπτυξη της υπηρεσίας, η Eurobank συνεργάστηκε με την everyoneINVESTED, εταιρεία του Ομίλου KBC, με εξειδίκευση στις ψηφιακές επενδυτικές λύσεις που καθιστούν τις επενδύσεις προσιτές σε ευρύτερο κοινό.

Ευελιξία και Έλεγχος

Η υπηρεσία EverydayInvest προσφέρει:

Εύκολη διαχείριση μέσω του Eurobank Mobile App. | Αναστολή (Pause) / Ενεργοποίηση εκ νέου (Reactivation) του μηχανισμού στρογγυλοποίησης

Παρακολούθηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο

Δυνατότητα ρευστοποίησης των μεριδίων που αποκτήθηκαν | Μερική ή ολική, χωρίς χρεώσεις

Μεταφορά υπολοίπου από τον ειδικό χρηματικό λογαριασμό της υπηρεσίας σε άλλο χρηματικό λογαριασμό εντός Eurobank

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν

Η υπηρεσία απευθύνεται σε πελάτες της Eurobank που:

Είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδας, με μοναδική φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

Είναι χρήστες του Eurobank Mobile App και κάτοχοι χρεωστικής κάρτας Eurobank

Δεν απαιτείται προηγούμενη επενδυτική εμπειρία ή χαρτοφυλάκιο

Η εγγραφή ολοκληρώνεται σε λίγα βήματα, αποκλειστικά μέσω του Eurobank Mobile App.

Η επίσημη παρουσίαση της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης της Eurobank, με τίτλο “Everyday Investments for All”, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Plexi Space, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επενδυτικής τραπεζικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος φοιτητών από οικονομικές σχολές πανεπιστημίων της Αθήνας, αντανακλώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της νέας γενιάς για τον κόσμο των επενδύσεων.

Στην εκδήλωση, που σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση στην προσβασιμότητα των επενδύσεων, παρουσιάστηκαν η στρατηγική στόχευση και η φιλοσοφία πίσω από την υπηρεσία EverydayInvest, καθώς και οι διαφορετικές πτυχές της— από την τεχνολογική και επενδυτική της βάση, έως τη σημασία της για τη διαμόρφωση μιας νέας επενδυτικής κουλτούρας.

Ο Ιάκωβος Γιαννακλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και επικεφαλής Retail & Digital Banking, δήλωσε: «Η EverydayInvest δεν είναι απλώς μια νέα υπηρεσία. Είναι μια νέα φιλοσοφία που ενσωματώνει την επένδυση στην καθημερινότητα, με τρόπο απλό, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο. Στην Eurobank, πιστεύουμε ότι η αποταμίευση και η επένδυση είναι αλληλένδετες και απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων κάθε πολίτη. Με την υπηρεσία EverydayInvest, οι καθημερινές συναλλαγές αξιοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς».

Ο Θεοφάνης Μυλωνάς, Επικεφαλής Wealth Management του Ομίλου Eurobank και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Private Bank στο Λουξεμβούργο, σημείωσε: «Η επένδυση δεν είναι προνόμιο των λίγων όπως πιστεύεται, αλλά δικαίωμα όλων. Σήμερα, οι παγκόσμιες αγορές προσφέρουν ευκαιρίες που δεν περιορίζονται γεωγραφικά ή δημογραφικά. Η πρόκληση είναι να τις κάνουμε προσβάσιμες, κατανοητές και ουσιαστικές για κάθε πολίτη. Η υπηρεσία EverydayInvest είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση — μια λύση που ενσωματώνει την επένδυση στην καθημερινότητα, με απλότητα, διαφάνεια και σαφή στρατηγική στόχευση. Στην Eurobank, πιστεύουμε ότι η οικονομική ενδυνάμωση ξεκινά από την εμπιστοσύνη και χτίζεται με συνέπεια. Και αυτό ακριβώς υπηρετούμε».

Ο Johan Lema, CEO KBC AM & Chairman everyoneINVESTED, ανέφερε: «Με την υπηρεσία EverydayInvest, η Eurobank ενδυναμώνει μια νέα γενιά επενδυτών, προσφέροντάς τους έναν απλό και εύκολο τρόπο να ξεκινήσουν το επενδυτικό τους ταξίδι. Η συνεργασία μας με την Eurobank αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καινοτόμες τράπεζες που προάγουν την οικονομική ένταξη και ευημερία, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις για ευρύτερη συμμετοχή των ιδιωτών στις επενδύσεις».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που συντόνισε ο κ. Teo Boufis, Founding Account Executive στη DEEL HRIS, πραγματοποιήθηκε θεματική συζήτηση με επίκεντρο τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στον χώρο των επενδύσεων, με έμφαση στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και τις μεταβαλλόμενες επενδυτικές συμπεριφορές.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Γιάννης Σεραφειμίδης, Chief Retail Growth Officer της Eurobank, παρουσίασε τη στρατηγική της Τράπεζας για την εξοικείωση του κοινού με τις επενδύσεις και την ενσωμάτωσή τους στην καθημερινότητά του, όπως αποτυπώνεται μέσα από τις απλές, προσιτές διαδικασίες που εισήγαγε η υπηρεσία EverydayInvest. Ο καθηγητής κ. Γιώργος Χαλαμανδάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπογράμμισε την ανάγκη επενδυτικής παιδείας, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές.

Ο Δρ. Αργύριος Βόλης, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικών, επικεφαλής του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομίας και Χρηματοοικονομικών του Deree College – American College of Greece, αναφέρθηκε στους κινδύνους παραπληροφόρησης που προκύπτουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Jurgen Vandenbroucke, Director της everyoneINVESTED και Expert GM στον Όμιλο KBC, παρουσίασε ευρήματα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ελληνική αγορά, αναλύοντας τις διαφορετικές «χρηματοοικονομικές προσωπικότητες» και τις επενδυτικές τους συμπεριφορές.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση της κας Μαρίας Κολλέτα, Επικεφαλής Πωλήσεων της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, η οποία ανέλυσε τα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων, με έμφαση στο Eurobank (LF) FoF Global Medium.

Η υπηρεσία EverydayInvest σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση στην αποταμίευση και την επένδυση μέσα από τις καθημερινές συνήθειες και συναλλαγές των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το eurobank.gr/everydayinvest ή συνδεθείτε στο Eurobank Mobile App.