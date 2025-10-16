fitch:-Η-Ελλάδα-ξεχωρίζει-πανευρωπαϊκά-για-τη-βελτίωση-της-δημοσιονομικής-της-εικόνας

Μεταξύ άλλων, ο οίκος τονίζει ότι η Ελλάδα μετά την πανδημία έχει πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ μεταξύ όλων των χωρών που η Fitch αξιολογεί σε επενδυτική βαθμίδα. Τι «βλέπει» για ανάπτυξη και

Σε μια περίοδο κατά την οποία τα δημόσια οικονομικά των ευρωπαϊκών χωρών δέχονται όλο και πιο εμφανείς πιέσεις, μεταξύ άλλων λόγω των αυξημένων αμυντικών δαπανών, της αύξησης του κόστους δανεισμού και ζητημάτων που σχετίζονται με τις δημογραφικές τάσεις, η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που με την υπεραπόδοσή της θα ξεχωρίσει, όπως προκύπτει από ανάλυση της Fitch Ratings.

Ο οίκος χρησιμοποιεί έναν σύνθετο δείκτη, τον Fitch Fiscal Index, για να αποτυπώσει τη συνολική δημοσιονομική εικόνα κάθε χώρας. Η «βαθμολογία» για κάθε χώρα προκύπτει από τέσσερις βασικές μεταβλητές: το δημοσιονομικό ισοζύγιο, το ύψος του δημόσιου χρέους, το ποσοστό του χρέους σε ξένο νόμισμα και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Με βάση αυτόν τον δείκτη, αρκετές δυτικοευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να δουν τη δημοσιονομική τους θέση να επιδεινώνεται έως το 2027. Η Νορβηγία, για παράδειγμα, θα δει τον δείκτη της να υποχωρεί από -0,4 το 2023 σε -1,1 το 2027, η Φινλανδία από -2,0 σε -2,4, ενώ η Γαλλία από -2,9 σε -3,3.

Αντίθετα, κάποιες χώρες εμφανίζουν βελτίωση. Η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη πρόοδο, με τον δείκτη της να βελτιώνεται κατά 0,8, από -4,2 το 2023 σε -3,4 το 2027, αποτυπώνοντας μια σταθερή προσαρμογή των δημόσιων οικονομικών και μείωση του σχετικού κινδύνου. Θετική είναι και η πορεία της Κύπρου (από -1,8 σε -1,2) και της Ισλανδίας (από -1,9 σε -1,6).

Η μεγαλύτερη μείωση χρέους

Μεταξύ άλλων, ο οίκος τονίζει ότι η Ελλάδα, μετά την πανδημία, έχει πετύχει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ μεταξύ όλων των χωρών που η Fitch αξιολογεί σε επενδυτική βαθμίδα.

Αν και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ εκτιμάται ότι ήταν στο 148% στα μέσα του 2025, σχεδόν τριπλάσιος από τον μέσο όρο των χωρών με αξιολόγηση “BBB”, είναι κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος από το 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στο 16% του ΑΕΠ και καλύπτουν λήξεις για τα επόμενα τρία χρόνια, επισημαίνουν μεταξύ άλλων οι αναλυτές της Fitch και προβλέπουν συνέχιση της ταχείας αποκλιμάκωσης του λόγου χρέους/ΑΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένουν υποχώρηση στο 146,5% το 2025, στο 139,4% το 2026 και στο 133,3% το 2027, έως ότου το 2030 πλησιάσει το 120%, όπως λένε.

Ανθεκτική ανάπτυξη

Η ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,7% στο β’ τρίμηνο του 2025, λίγο χαμηλότερα από το 2,3% του 2024, αλλά εξακολουθεί να υπεραποδίδει σε σχέση με τη δυναμική της Ευρωζώνης, τονίζει μεταξύ άλλων η Fitch.

«Η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα και ο τουρισμός αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, ενώ τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα συνεχίσουν να δίνουν ώθηση» λένε οι αναλυτές του οίκου και προβλέπουν ρυθμό ανάπτυξης άνω του 2% για τα έτη 2026 και 2027 και, συγκεκριμένα, 2,3% και 2,1% αντίστοιχα.

Δημοσιονομικό πλεόνασμα

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το οκτάμηνο του 2025 δείχνουν θετική εικόνα, με ταμειακό πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ, επισημαίνει ο οίκος, έπειτα από πρωτογενές πλεόνασμα 1,3% του ΑΕΠ το 2024 και 1,4% το 2023.

Οι αναλυτές της Fitch εξηγούν ότι ως προς αυτό η Ελλάδα είναι πάνω από τον μέσο όρο των χωρών που αξιολογούνται με “BBB”, ο οποίος «δείχνει» έλλειμμα της τάξης του 3,7%. Η Fitch προβλέπει για την Ελλάδα πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 2,5% του ΑΕΠ για την περίοδο 2025–2027.

Ως δυνητικά θετικούς παράγοντες για την Ελλάδα ο οίκος αναφέρει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης ότι η ταχεία μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ θα συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα, χάρη στα σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και τη βελτίωση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης, μέσω ενίσχυσης των επενδύσεων ή υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ως δυνητικά αρνητικούς παράγοντες προσδιορίζει το ενδεχόμενο ο λόγος χρέους/ΑΕΠ να σταθεροποιηθεί ή να επιδεινωθεί, για παράδειγμα λόγω δημοσιονομικής χαλάρωσης, καθώς και την πιθανότητα ενός σοβαρού εξωγενούς σοκ που θα έπληττε την αναπτυξιακή δυναμική και θα διεύρυνε τις εξωτερικές ανισορροπίες.

Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση του ελληνικού αξιόχρεου από τη Fitch είναι προγραμματισμένη για τις 14 Νοεμβρίου.