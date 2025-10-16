great-place-to-work-για-τρίτη-συνεχή-χρονιά-ο-όμιλος-gep

Η GEP ανακοινώνει ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά απέκτησε την πιστοποίηση του Great Place To Work™.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της GEP στη δημιουργία μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης, συνεργασίας και καινοτομίας – αξίες που ενδυναμώνονται κι εξελίσσονται διαχρονικά μαζί με τους ανθρώπους της και αποτελούν θεμέλιο της επιχειρηματικής της ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου GEP, Γιώργος Λαμπρινός, δήλωσε:

«Η πιστοποίηση Great Place To Work® για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αντανακλά κάτι βαθύτερο από μία τιμητική διάκριση. Αποδεικνύει ότι έχουμε θεμελιώσει ένα σύστημα αξιών που επιτρέπει στους ανθρώπους μας να εξελίσσονται, να εμπνέονται και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινή μας πορεία. Η συνέπεια αυτή ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η πρόοδος και η καινοτομία ξεκινούν από ένα υγιές και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον με την ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση να διαπνέει τόσο τον τρόπο με τον οποίο στηρίζουμε τους ανθρώπους μας, όσο και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας. Ευχαριστώ θερμά την ομάδα της GEP για την καθημερινή αφοσίωση και το πάθος που μας κρατούν στην κορυφή».

Η Βασιλική Ασπιώτη, Επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου GEP, πρόσθεσε:

«Η τρίτη συνεχόμενη Πιστοποίηση του Great Place To Work™, αναδεικνύει ότι η επένδυσή μας στην κουλτούρα και στην ενδυνάμωση των εργαζομένων μας δεν είναι μία αποσπασματική πρωτοβουλία, αλλά μια συνειδητή επιλογή που καθορίζει την καθημερινότητά μας. Εστιάζουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η εμπιστοσύνη, η ισότητα και η προσωπική εξέλιξη είναι αξίες αυτονόητες, ενώ παράλληλα μέσα από προγράμματα ευεξίας, ψυχικής υγείας, εκπαιδεύσεις και ειδικές παροχές στηρίζουμε κάθε πτυχή της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των ανθρώπων μας. Η απόκτηση της εν λόγω πιστοποίησης μας δίνει περαιτέρω ώθηση να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να διαμορφώνουμε το μέλλον μαζί».