live-η-ομιλία-Ανδρουλάκη-στη-Βουλή-για-την-εξωτερική-πολιτική

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική άσκησε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στη Γάζα, τη Λιβύη, τη Μονή Σινά, την Τουρκία και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου, τονίζοντας πως «το υπουργείο Εξωτερικών είναι στη χειρότερη κατάσταση μετά από χρόνια».

Αρχικά, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη Γάζα, αναφέροντας τα εξής: «Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Μια εποχή που αμφισβητούνται πολλές από τις βεβαιότητες που οικοδομήθηκαν στο δυτικό κόσμο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.Ο αυταρχισμός ηγεμονεύει, ο αναθεωρητικός επιβραβεύεται, η συναλλαγή επικρατεί έναντι των κανόνων. Υποχωρεί το διεθνές δίκαιο, οι αρχές και οι αξίες, η πίστη στον άνθρωπο και η πίστη στη διεθνή συνεννόηση.

Επίπτωση αυτών των νέων δεδομένων ήταν το έργο νεκρά φύση, όπως παρουσιάστηκε στην Αίγυπτο πριν από μερικές μέρες. Αυτή είναι η μόνη φράση που μπορεί να περιγράψει τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα. Ευρωπαίοι ηγέτες σε ένα σιωπηλό φόντο, ντεκόρ στον κ. Τραμπ που σχολίαζε κατά το δοκούν ποιον θέλει και ποιον δεν θέλει, επιλέγοντας ποιους θα υμνήσει και ποιους θα αγνοήσει. Αυτή η εικόνα δεν είναι μεμονωμένο στιγμιότυπο. Είναι το σύμπτωμα ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία, ενός κόσμου όπου τα μεγάλα ευρωπαϊκά κεκτημένα, η ειρήνη, η φιλελεύθερη δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, η προστασία του περιβάλλοντος παύουν να είναι δεδομένα και απειλούνται. Κινδυνεύουν από ένα νέο κύμα αυταρχισμού που επικαλείται την πατρίδα αλλά στην ουσία αποδυναμώνει την πατρίδα, διαλύοντας τις συμμαχίες που της δίνουν επιρροή και υπόσταση. Σε αυτό το φόντο ζήσαμε την τραγωδία στην Παλαιστίνη».

Στη συνέχεια τόνισε πως: «Στόχος είναι η διαρκής ειρήνη. Στόχος είναι μια συμφωνία που θα ανοίγει το δρόμο για τη λύση δύο κρατών σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Υπάρχει το πλαίσιο στον ΟΗΕ. Αν θέλουμε να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της βίας, του μίσους της τρομοκρατίας, του εθνικισμού, θα πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνσή για την ειρηνική συνύπαρξη των δύο αυτών λαών. Και αυτό περνά από την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης».

«Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας εκτός από το ντεκόρ; Είμαστε μη μόνιμο μέλος ασφαλείας του ΟΗΕ και το μόνο που καταφέραμε αυτούς τους δύσκολους μήνες ήταν μια φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τον Τραμπ, την ώρα που ο κ. Τραμπ επαινούσε τον κ. Ερντογάν και τον καθιστούσε εγγυητή της ασφάλειας. Αυτόν, τον οπαδό της Χαμάς. Και εμείς ντεκόρ μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Πού ήταν η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα; Οι υπόλοιποι πήραν γενναίες πρωτοβουλίες αναγνώρισης. Δεν νομίζω κ. Μητσοτάκη όταν λεγάτε επικοινωνιακά παιχνίδια κάνουν κάποιοι θέλοντας την αναγνώριση να εννοείται τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και δεκάδες άλλες χώρες που πήραν ανάλογες αποφάσεις. Έκαναν οι εταίροι μας επικοινωνιακά παιχνίδια, όπως κατηγορείτε σήμερα την αντιπολίτευση; Δυστυχώς (υπάρχει) μονομερής ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία πρέπει να απολογηθείτε», συνέχισε.

Και συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης: «Φτάσατε στο σημείο να μας κάνουν μαθήματα ανθρωπισμού και σεβασμού του διεθνούς δικαίου η ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ, που στα γεγονότα της εθνοκάθαρσης της Γάζας δεν έβλεπαν τις σφαγές χιλιάδων ανθρώπων; Είναι οι ίδιοι οι αρνητές του Ολοκαυτώματος, αυτοί που δεν έβλεπαν σήμερα τα νερά παιδιά των Παλαιστινίων είναι οι ίδιοι που δεν έβλεπαν τα εκατομμύρια εκτοπισμένων Εβραίων, θύματα του Ολοκαυτώματος στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι πάντα με τον θύτη εις βάρους του θύματος. Είναι δυνατόν τα ίδια πρόσωπα που είναι στενοί σας συνεργάτες να μας λένε και να υποστηρίζουν ότι κακώς αναγνωρίζουμε το διεθνές δικαστήριο επειδή κατηγορεί τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και υπουργούς του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας; Είναι αυτή η επίσημη θέση της κυβέρνησης και της ΝΔ; Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η προσέγγιση κ. Μητσοτάκη; Αξίζει να μας πείτε εάν συμφωνείτε με αυτές τις επικίνδυνες ανοησίες των στενών σας συνεργατών που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία και την παράδοση της χώρας».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε στη συνέχεια πως το ΠΑΣΟΚ «οικοδόμησε τους δεσμούς με τον αραβικό κόσμο τη δεκαετία του ’80 και οικοδόμησε ξανάμετά από δεκαετίες τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Άλλο είναι η στρατηγική σχέση και άλλο η ανοχή σε μια εθνοκάθαρση, μια γενοκτονία. Εμείς θέλουμε άριστους δεσμούς με τον λαό του Ισραήλ αλλά δεν ξεχνάμε ότι εκατομμύρια πολίτες του είναι ενάντια στις επιλογές του κ. Νετανιάχου. Μην προσπαθείτε να εμπλέξετε τη χώρα μας σε τόσο επικίνδυνα παιχνίδια».

«Πιο δεξιά και από τον κ. Τραμπ σταθήκατε κ. Μητσοτάκη προσβάλλοντας τις αξίες του ελληνικού λαού», επισήμανε.

Αναφερόμενος στη Λιβύη και την Αίγυπτο ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε λέγοντας πως «το 2019 πιαστήκατε στον ύπνο με το τουρκολιβυκό σύμφωνο και γίνεται μια σειρά λάθων χειρισμών. Πήγαμε με μια πολιτική που ήρθε εδώ ο κ. Χαφτάρ, τον περιφέρατε και φτάσαμε στο σημείο και ο Χαφτάρ και η δυτική Λιβύη να παίζουν με την Τουρκία ένα παιχνίδι και εμείς να είμαστε οφσάιτ. Πώς εμείς βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο; Πρέπει να το εξηγήσετε στον ελληνικό λαό.

Και με την Αίγυπτο, την φίλη και σύμμαχο χώρα που έχουμε στενούς δεσμούς, εσείς δίπλα στον κ. Σίσι καθησυχάζατε για τα ζητήματα που αφορούσαν τη Μονή Σινά. Περίμεναν όλοι να υπάρξει ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός πριν τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Δεν έγινε όμως και τώρα έρχεστε να μας πείτε για τη μεγάλη επιτυχία της ΝΔ. Ποια είναι η επιτυχία; Η θρησκευτική προστασία της Αγίας Αικατερίνης, ούτε κουβέντα για τις ιδιοκτησίες. Κινδύνεψε η Αγία Αικατερίνη να γίνει τζαμί και δεν το ξέραμε; Μήπως την μπερδεύετε με την Αγία Σοφία;».

«Τι κάνατε μέχρι να γίνουν οι ρηματικές διακοινώσεις της Λιβύης; Έπρεπε να απειλήσει η Βεγγάζη με κύρωση μνημονίου, να εργαλειοποιήσει τις μεταναστευτικές ροές για να υπάρξει αντίδραση από την Ελλάδα; Και το φόντο πάντα το ίδιο, η Τουρκιά παρούσα, να προωθεί τα συμφέροντά της και εμείς να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών, είναι στη χειρότερη κατάσταση μετά από αρκετά χρόνια. Είναι δυνατόν ένα μήνα να υπάρχει από τον ευρωπαϊκό οργανισμό άμυνας μελέτη που μιλά για τουρκολιβυκό, δημοκρατία βορείου Κύπρου και να μην έχει πάρει χαμπάρι ένας από εσάς; Μέχρι να κάνει ερώτηση ο Μανιάτης για να αποσυρθεί η μελέτη; Λειτουργεί η κυβέρνηση; Για εμάς το τουρκολιβυκό είναι παράνομο και ανυπόστατο. Η χώρα μας πρέπει να συνεχίσει να το καταγγέλλει με κάθε ευκαιρία. Όταν δεν είσαι στο τραπέζι κ. Μητσοτάκη είστε στο μενού, το είδαμε και το καλοκαίρι με την κα Μελόνι».

Για την συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο που ακυρώθηκε στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως: «Ήρθατε να καλύψετε την απογοητευτική παρουσία. Ότι και να έγινε, η μη συνάντηση με τον κ. Ερντογάν είναι προσβολή για την Ελλάδα, ιδίως μετά τις ακραίες τοποθετήσεις του εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου από το βήμα του ΟΗΕ. Και εκεί, στην αποτυχία της συνάντησης το υπουργείο Εξωτερικών χρεώνεται με επικίνδυνο ερασιτεχνισμό που έπληξε την εικόνα της χώρας. Εμείς είμαστε πάντοτε υπέρ του διαλόγου, αλλά χωρίς αυταπάτες. Ποια είναι τα ήρεμα νερά λέμε και εσείς μας λέτε τι θέλετε τρικυμία; Ποια είναι τα ήρεμα νερά, οι αντιδράσεις στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που καταθέτει η κυβέρνηση με καθυστέρηση; Στα θαλάσσια πάρκα που υλοποιούνται μακριά από τα σύνορα; Στο θαλάσσιο καλώδιο με την Κύπρο που δεν υλοποιείται επειδή αντιδρά η Τουρκία; Συγχαρητήρια. Αυτά είναι τα ήρεμα νερά που εσείς έχετε καταφέρει. Εμείς θέλουμε στρατηγική και σχέδιο απέναντι σε μια χώρα που υπονομεύει τα δικαιώματα της χώρας μας».

Για την διακήρυξη των Αθηνών είπε πως «για εμάς του Έλληνες, έναν λαό που θέλει την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, ήταν ένα κείμενο καλών προθέσεων. Για την Τουρκία ήταν ένα χαλί που εσείς κάτω από αυτό στριμώξατε τις προκλήσεις της γαλάζιας πατρίδας και τον αναθεωρητισμό. Αλλά για την Τουρκία ήταν το χαλί που περπάτησε ο Ερντογάν για να φτάσει έως τις Βρυξέλλες για να υποδύεται τον αξιόπιστο εταίρο. Συγχαρητήρια και για αυτό».

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «όταν τον Μάρτιο σας ρωτούσα από αυτό εδώ το βήμα για το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου, μου είχατε απαντήσει ότι όλα πάνε καλά και κραδαίνατε ένα δελτίο Τύπου της κατασκευάστριας εταιρείας. Από τότε μέχρι σήμερα τι έχει αλλάξει, αφού όλα πάνε καλά; Δεν υπάρχει κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου ενώ φαίνεται ότι έχει βραχυκυκλώσει πλήρως η υλοποίησή του μετά τις παράνομες αντιδράσεις της Τουρκίας. Δώστε σήμερα από εδώ το βήμα ένας σαφές χρονοδιάγραμμα. Όποτε ζητάμε απαντήσεις ακούμε διαβεβαιώσεις που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Και δεν είναι μόνο μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας, είναι και μεταξύ σας. Γιατί πριν από λίγο κατηγορήσατε εμένα για το βέτο, ότι δεν γνωρίζουμε ότι μπορεί να ασκηθεί βέτο για το SAFE. Μας μπερδέψατε κ. Μητσοτάκη. Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κ. Δένδια. Ο κ. Δένδιας έλεγε στις 29 Μαΐου ότι δεν μπορεί, ενώ προηγουμένως ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι μπορεί. Σε εμάς είναι το πρόβλημα; Είχα πει από αυτό το βήμα ότι στο SAFE δεν μπορεί. Στο ReArm δεν μπορεί, γιατί συμμετέχουν απευθείας οι εταιρείες της Τουρκίας. Μάλλον έχετε μπερδέψει τα εσωκομματικά σας με την αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν κάτι δεν το πιστεύεις δεν μπορείς να το υπερασπιστείς»

Και συνέχισε: «Ακούω για προϋπόθεση την άρση του casus beli. Όσο εύκολα μπορεί η τουρκική εθνοσυνέλευσης για να το άρει, τόσο εύκολο μπορεί να συνεδριάσει για να το ξαναβάλει. Και αυτό λέτε ότι είναι το αντάλλαγμα για μόνιμη ένταξη; Εμείς λέμε όχι. Καμία συμμετοχή της Τουρκίας. Δεν έχει καμία θέση αυτή η χώρα στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. Αφήστε τις φθηνές προϋποθέσεις…

Εμείς προτείνουμε ένα νέο Ελσίνκι. Αυτή η παράταξη με σχέδιο και συναίνεση, με διπλωματία, κατάφερε το ακατόρθωτο για εκείνη την εποχή. Ένα Ελσίνκι που έβαλε Κύπρο στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό. Αυτή η παράταξη τι έκανε; Εσείς το βυθίσατε. Όχι μόνο το βυθίσατε αλλά και εσείς προσωπικά κ. Μητσοτάκη είπατε ότι το 2004 – 2009 υπήρξε αδράνεια και ακινησία. Προτείνουμε μια νέα σχέση της ΕΕ με την Τουρκία. Στο πλαίσιο αναβάθμισης της τελωνειακής σύνδεσης, με αυτοματοποιημένες κυρώσεις. Με βήματα προόδου που θα οδηγήσουν, επιτέλους, στο τέλος των αναθεωρητικών διεκδικήσεων. Με μια πραγματική διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και παράλληλα με απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο και τη δρομολόγηση της λύσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, απέναντι στη διχοτόμηση».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα ισχυρή, εξωστρεφή. Με νέα στρατηγική στις νέες συνθήκες. Φάρο ειρήνης και σταθερότητας. Μια χώρα που θα προασπίζει το διεθνές δίκαιο παντού. Απέναντι στο δίκαιο του ισχυρού και τα συναλλακτικά παζάρια. Μια Ελλάδα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Μια Ελλάδα οδηγό των Βαλκανίων, με σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στα δικαιώματα των μειονοτήτων και τις διεθνείς συνθήκες. Μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Το κάναμε στο παρελθόν και θα το κάνουμε ξανά. Με πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας. Με εφόδιο τις αρχές μας και την ταυτότητά μας. Τον σύγχρονο ρεαλιστικό πατριωτισμό. Για το πραγματικό εθνικό συμφέρον».

- sofokleous10.gr

