live-η-ομιλία-Μητσοτάκη-στη-Βουλή-για-την-εξωτερική-πολιτική

«Προσέρχομαι στη σημερινή συζήτηση με αίσθημα ευθύνης αλλά και με διάθεση συγκλίσεων», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συζήτησης με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής. Κάλεσε όλους με ευθύτητα και ειλικρίνεια, πέρα από κομματικές ταυτότητες να αντιμετωπίσουν από κοινού τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

«Η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια έχει υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα, υπηρετεί παράλληλα το διεθνές δίκαιο και προωθεί με συνέπεια και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Με τις αρχές αυτές να καθορίζουν όχι μόνο τη δική μας πορεία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε με τον κόσμο», τόνισε και προσέθεσε «έναν κόσμο μάλιστα ο οποίος μάλιστα βιώνει σήμερα μία εντελώς πρωτοφανή ρευστότητα».

Επεσήμανε ότι η Ευρώπη δοκιμάζεται από γεωπολιτικές πιέσεις στα σύνορά της, βρισκόμαστε αντιμέτωποι για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μ’ έναν εκτεταμένο πόλεμο στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ηπείρου και από την άλλη η ίδια η Ευρώπη δοκιμάζεται από μεγάλες προκλήσεις στο εσωτερικό της. Μίλησε για τις νέες παγκόσμιες ισορροπίες, τις εστίες έντασης και συγκρούσεων ανά τον κόσμο και επεσήμανε ότι πέρα από τις 61 ένοπλες συγκρούσεις που μαίνονται σήμερα στον πλανήτη μας αντιμετωπίζουμε και μια σειρά άλλων πρωτοφανών προκλήσεων. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, την επισιτιστική ανασφάλεια, πανδημίες, μετακινήσεις πληθυσμών και φυσικά τη μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης η οποία αλλάζει τα πάντα γύρω μας ειδικά στον τομέα της άμυνας.

«Αντί λοιπόν να αναζητούνται οικουμενικές λύσεις σ’ αυτά τα κοινά ζητούμενα, όπως έγινε π.χ. μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς η πολυμέρεια υποχωρεί, παραδοσιακές ισορροπίες κλονίζονται και η ισχύς αντικαθιστά συχνά το δίκαιο. Και γι’ αυτούς τους λόγους καλωσόρισα το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Ανδρουλάκη να κάνουμε μία συζήτηση πιο ευρεία για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο για το Παλαιστινιακό και έτρεψα αυτή τη συζήτηση σε μία ουσιαστικά εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση για την εξωτερική πολιτική γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετηθούν εντός του Κοινοβουλίου για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν σήμερα την πατρίδα μας. Με την ελπίδα βέβαια ότι τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων γιατί οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ», τόνισε.

Είπε επίσης ότι η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική.

«Πηγή ισχύος κάθε χώρας πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι υπερήφανος γιατί η πατρίδα μας σήμερα, το 2025, στέκεται πλέον όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Ως ένας ισότιμος εταίρος στην ΕΕ αλλά και στο ΝΑΤΟ ως ένας πυλώνας σιγουριάς σε μια ταραγμένη περιοχή, ως ένας κόμβος ενέργειας, ως μια γέφυρα διεθνών συνεργασιών χωρίς να ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά να προσπαθεί πάντα να τις διαμορφώσει. Τόνισε δε ότι είναι ένα πλεονέκτημα αυτό που κατάφερε να κατακτήσει χάρη σε μία σειρά από σωστές επιλογές.

Δεν μπορεί να μιλάει κανείς για μία ισχυρή Ελλάδα αν η χώρα δεν διαθέτει μία ισχυρή οικονομία, είπε επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία έχουν αντανάκλαση στην ισχύ της χώρας και μετατρέπουν ουσιαστικά τη στιβαρή πρόοδο της οικονομίας το διεθνές της κύρος και σε μία ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα.

Πηγή της σκληρής ισχύος κάθε χώρας πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα. υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι συζητήθηκε πρόσφατα στη Βουλή το νέο 12ετές πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων ύψους 28 δισ. ευρώ το οποίο ήδη έχει αρχίσει και δρομολογείται.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σημερινή εικόνα της αποτρεπτικής μας ισχύος με την Αεροπορία να έχει 24 υπερσύγχρονα Rafale που πετούν ήδη, 42 αναβαθμισμένα F16 αναμένει να παραλάβει τα πρώτα από τα 20 F35, στο Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Belharra πριν το τέλος του έτους. Θα προστεθούν άλλες τρεις, ενώ βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την Ιταλία για την αγορά ελαφρώς μεταχειρισμένων φρεγατών. «Ταυτόχρονα υψώνουμε την “Ασπίδα του Αχιλλέα”», απέναντι σε εναέριες σε θαλάσσιες σε υποβρύχιες απειλές.

Επεσήμανε ότι πρόκειται για προγράμματα στα οποία για πρώτη φορά συμμετέχει ενεργά και η εγχώρια βιομηχανία. «Σκοπός της πατρίδας μας είναι πάντα να διαθέτει ποιοτική υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου της. Και για πρώτη φορά νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται», είπε ο πρωθυπυργός. «Είμαι σίγουρος πως κάποιοι από τα έδρανα της Αριστεράς θα μας κατηγορήσουν για μιλιταρισμό. Θα διαφωνήσω: πρόκειται για ρεαλισμό. Ζούμε σε έναν επικίνδυνο κόσμο, σε μια δύσκολή γεωγραφία και η χώρα μας οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την επικράτειά της».

«Η Chevron μια ακόμη σφραγίδα στο διαβατήριο της αξιοπιστίας μας»

«Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό πυλώνα», δήλωσε αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Πριν από 6 χρόνια εισερχόταν στη χώρα μας ποσότητα φυσικού αερίου που κάλυπτε αποκλειστικά εθνικές ανάγκες. Σήμερα από τη χώρα μας περνούν 17 δισ. κυβικά φυσικού αερίου και η χώρα μας γίνεται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας των Βαλκανίων και με προοπτική να φτάσει έως την Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικός είναι ο ενεργειακός κόμβος της πατρίδας μας».

«Τα μεγάλα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο και Αίγυπτο είναι έργα που φέρνουν πιο κοντά την Κεντρική Ευρώπη με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Ενώ και οι έρευνες της Chevron σε συνέχεια των ερευνών της Exxon στα ελληνικά ύδατα συνιστούν μια ακόμα σφραγίδα στο διαβατήριο της διεθνούς αξιοπιστίας της πατρίδας μας. Άλλη μια απόδειξη πως αυτή η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ασκεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο, ανεξάρτητα από τους όποιους εκνευρισμούς».

«Σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε τους τελευταίους μήνες σε πολλές πρωτοβουλίες: στη δημιουργία δυο νέων Εθνικών Θαλασσίων Πάρκων εντός των χωρικών υδάτων της πατρίδας μας σε Αιγαίο και Νότιες Κυκλάδες, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας όμως στην πράξη τη δικαιοδοσία της πατρίδας μας στις θαλάσσιες ζώνες μας. Και βέβαια αυτές οι ανακοινώσεις ήρθαν ως συνέχεια μιας ρύθμισης από το παρελθόν: τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ο οποίος αποτυπώνει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ανώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ», τόνισε.

«Η αναβαθμισμένη μας θέση επιβεβαιώθηκε από την παρουσία μας στη Σύνοδο για τη Γάζα»

Συνέχισε λέγοντας πως η αναβαθμισμένη θέση της πατρίδας μας επιβεβαιώθηκε και από την παρουσία της Ελλάδας στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ για τη Γάζα. «Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμενε στην ανάγκη να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων ως ένα απαραίτητο κι όχι αρκετό πρώτο βήμα για μια μόνιμη ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη θέση της υπέρ της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα πρέπει να προκύψει μέσα από μια πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Την ίδια στιγμή, σημείωσε, η χώρα ενισχύει τη στρατηγική της συνεργασία με το Ισραήλ, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία, ενώ ταυτόχρονα εμβαθύνει τους δεσμούς της με πολλές αραβικές χώρες.

Ειδική αναφορά έκανε στη συνεργασία με την Αίγυπτο, η οποία – όπως είπε – έχει πλέον αναβαθμιστεί σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Αναφερόμενος στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι το ζήτημα έχει αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, τονίζοντας πως τα δικαιώματα επί της Μονής δεν αποτελούν νέο θέμα. Όπως είπε, υπάρχει μια προκαταρκτική, κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ τον τελευταίο λόγο τον έχει η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, η οποία θα διασφαλίσει διαχρονικά τον χαρακτήρα και το καθεστώς της Μονής.

Τόνισε ακόμη ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή του μοναστηριού ή άλλων λατρευτικών χώρων, ενώ έχει προβλεφθεί μέριμνα για τη διαμονή και παραμονή των μοναχών.

«Θέλουμε ταραγμένα νερά και φουρτούνες με Τουρκία; – Εξαιρετική η σχέση μου με Χριστοδουλίδη»

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη αφιερώθηκε στα ελληνοτουρκικά, όπου υπογράμμισε ότι «οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας δεν μπορούν να κινούνται σε επίπεδο ηχηρών συνθημάτων και εντυπώσεων καθώς σχετίζονται με τη σταθερότητα στην περιοχή». Όπως είπε, «από τον Σεπτέμβριο του 2023 η Ελλάδα έκανε την ξεκάθαρη επιλογή να εντάξει τις διμερείς σχέσεις σε έναν δομημένο διάλογο τριών πυλώνων».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «μέσω αυτού του δρόμου αποκαταστήσαμε πλαίσιο επαφών και ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, παρά τις μεγάλες διαφορές μας», προσθέτοντας ότι «οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας μειώθηκαν καθέτως». Ανέφερε επίσης πως «πέρυσι ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με την ειδική βίζα» και ότι «ο συντονισμός των δύο ακτοφυλακών για το μεταναστευτικό έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν».

Απαντώντας σε όσους επικρίνουν τη συγκεκριμένη πολιτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Αναρωτιέμαι: γιατί και πώς κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών; Τι θέλουμε, ταραγμένα νερά, φουρτούνες, αστάθεια και εντάσεις; Θα συνιστούσα αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που μάχονται στα χαρακώματα του υπολογιστή τους. Εμείς κινούμαστε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το διεθνές δίκαιο. Ενεργούμε με πράξεις και όχι λόγια».

Στη συνέχεια, επανέλαβε ότι «η Ελλάδα ζητά να αρθεί η απειλή πολέμου από τη γείτονα», επιμένοντας πως «η μοναδική διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας». Όπως τόνισε, «μέχρι να καταφέρουμε να έχουμε ουσιαστική συζήτηση για την εκκρεμότητα αυτή, η πατρίδα μας κινείται με σχέδιο και ευθύνη».

Για τις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «ΜΜΕ και στις δύο χώρες ανακαλύπτουν και ανατροφοδοτούν αφάνταστα σενάρια», ξεκαθαρίζοντας πως «έχω εξαιρετική σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και απόλυτης εντιμότητας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη». Παράλληλα, κάλεσε «όσα ΜΜΕ ανακαλύπτουν προβλήματα και τριβές να κρατήσουν πιο χαμηλά την μπάλα», καθώς όπως είπε, «είναι ζητήματα που αφορούν την ενότητα του ελληνισμού».

«Τι θα σήμαινε για την Κύπρο μια βολική ουδετερότητα στο Ουκρανικό;»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι «θα ήθελα να σχολιάσω όμως και μια άλλη περίπτωση εισβολής και παράνομης κατοχής. Την Ουκρανία όπου μαίνεται η πιο καταστροφική σύρραξη». Όπως είπε, «η Ελλάδα καταδίκασε την παράνομη προσπάθεια της Ρωσίας να αλλάξει σύνορα με την ισχύ των όπλων» και πρόσθεσε:

«Ας αναλογιστούν όσοι ασκούν κριτική τι θα σήμαινε μια βολική ουδετερότητα, όπως κάποιοι προτείνουν και εντός αυτής της αίθουσας. Τι θα σήμαινε για την ασφάλεια της Κύπρου και της πατρίδας μας; Αν η Ευρώπη έχει ένα λόγο να το κάνει, εμείς έχουμε δύο. Δεν μπορούμε ποτέ να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα».

Αναφερόμενος στην πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού «τοίχους αεράμυνας», είπε ότι «η εισήγησή μας βρίσκει συμπαραστάτες», υπενθυμίζοντας ότι «με τον κ. Τούσκ σε κοινή επιστολή είχαμε ζητήσει τη δημιουργία αυτής της κοινής άμυνας με ευρωπαϊκούς πόρους».

Τόνισε ότι «η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ μπορεί να προωθηθεί μόνο αν αποκλειστεί συνεργασία με χώρες που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών» και σημείωσε ότι «γι’ αυτό στο πρόγραμμα SAFE τέθηκαν όροι με δική μας πρωτοβουλία».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «για την Ελλάδα δεν τίθεται ζήτημα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αν δεν αντιμετωπιστούν πάγια ελληνικά ζητήματα, όπως η άρση του casus belli και το καθεστώς των γκρίζων ζωνών».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.