MRB: Στις 14,2 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Τι θα έπαιρναν Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς

Στις 14,2 μονάδες προσδιορίζει η ΜRB το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. Το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 28% με αναγωγή επί του συνόλου, ενώ το ΠΑΣΟΚ στο 13,.8%, με οριακές διαφορές σε σχέση με το γκάλοπ του Σεπτεμβρίου.

Καθαρά στην τρίτη θέση, με 12,1%, η εταιρεία κατατάσσει την Ελληνική Λύση, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας μετρήθηκε στο 9,4%, από 11% τον Σεπτέμβριο. H συγκεκριμένη μέτρηση, όπως και η προηγούμενη της MRB, προδιαγράφει μία επτακομματική Βουλή, καθώς το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΜεΡΑ25 μένουν εκτός οριακά. Σημαντικά κέρδη καταγράφει η MRB για την Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που είναι στο 5,2% με άνοδο μεγαλύτερη της μονάδας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει πάνω από μία μονάδα και μένει στο 4,3% από 5,2% τον Σεπτέμβριο.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι, με μια ελαφρά υπεροχή της θετικής άποψης, όσον αφορά την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα, καθώς θετικά αξιολογεί την κίνηση το 47,9%, ενώ αρνητικά την αξιολογεί το 36,6%.

Ωστόσο, όταν τίθεται το ερώτημα της ίδρυσης νέου κόμματος, το 73,4% δηλώνει πως δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ το 21,8% είναι θετικά προσκείμενο (σίγουρα ή μάλλον) στο ενδεχόμενο να τον ψηφίσει. Σημειώνεται ότι οι αρνητικές γνώμες εμφανίζουν αύξηση 5,8% μέσα σε έναν μήνα, ενώ οι θετικές μειώνονται κατά μισή μονάδα. Σε ανάλογη μέτρηση τον Μάιο, οι θετικές γνώμες που είναι τώρα στο 21,8%, ήταν στο 29,1%.

Το «κόμμα Σαμαρά»

Στο 15,9% προσδιορίζει η MRB τις θετικές γνώμες για ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, με αύξηση των θετικών γνωμών κατά 1,8 μονάδων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Σημειώνεται ότι το «σίγουρα θα το ψήφιζα» είναι χαμηλά – στο 3,4%, ενώ στο 12,.5% μετρήθηκε στο 12,5%

