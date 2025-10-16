tsmc:-Ρεκόρ-στα-κέρδη-γ’-τριμήνου-με-άνοδο-39,1%

Ως η μεγαλύτερη τεχνολογική εταιρεία της Ασίας σε κεφαλαιοποίηση, η TSMC έχει επωφεληθεί από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, παράγοντας προηγμένους επεξεργαστές AI για πελάτες όπως η Nvidia και η Apple.

Ρεκόρ κατέγραψαν τα κέρδη της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) το γ’ τρίμηνο με αύξηση 39,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, καθώς η ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρή.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη για το γ’ τρίμηνο βρέθηκαν στα 452,3 δισ. νέα δολάρια Ταϊβάν, πάνω από τις εκτιμήσεις για 417,69 δισ. της LSEG.

Τα έσοδα του μεγαλύτερου κατασκευαστή τσιπ στον κόσμο, ανήλθαν στα 989,92 δισ. νέα δολάρια Ταϊβάν με άνοδο 30,3% έναντι 977,46 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές της LSEG.

Το τμήμα υπολογιστών υψηλής απόδοσης της TSMC, το οποίο περιλαμβάνει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και 5G, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων το τρίτο τριμήνου, αντιπροσωπεύοντας το 57% των εσόδων.

Ως η μεγαλύτερη τεχνολογική εταιρεία της Ασίας σε κεφαλαιοποίηση, η TSMC έχει επωφεληθεί από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, παράγοντας προηγμένους επεξεργαστές AI για πελάτες όπως η Nvidia και η Apple.

Σύμφωνα με την εταιρεία τα προηγμένα τσιπ, μεγέθους 7 νανομέτρων ή μικρότερα, αντιπροσώπευαν το 74% των συνολικών εσόδων τσιπ κατά το υπό εξέταση τρίμηνο.