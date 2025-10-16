united-airlines:-Βουτιά-της-μετοχής-9%-παρά-τα-ισχυρά-αποτελέσματα

Ισχυρές απώλειες της τάξης του 9% σημειώνει η μετοχή της United Airlines στην Wall Street, παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε αύξηση των κερδών του τρίτου τριμήνου και αισιόδοξο guidance.

Ισχυρές απώλειες της τάξης του 9% σημειώνει η μετοχή της United Airlines στην Wall Street, παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε αύξηση των κερδών του τρίτου τριμήνου και αισιόδοξο guidance, μια εβδομάδα αφότου η ανταγωνίστρια Delta είδε τα αποτελέσματα της να ενισχύονται από την αύξηση των premium και business ταξιδιωτών.

Συγκεκριμένα, η United ανακοίνωσε λειτουργικά έσοδα 15,2 δισ. δολ. έναντι 15,28 δισ. δολ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του -, μια μικρή πτώση αλλά αύξηση 3% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν 2,78 δολ. έναντι εκτιμήσεων 2,66 δολαρίων. Η ιδιαίτερα σημαντική μέτρηση των εσόδων ανά διαθέσιμο μίλι θέσεων (RASM), ανήλθε σε 73,77 δισ. δολ. έναντι εκτιμήσεων 72,71 δισ. δολ.

Επίσης, η United προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο στο εύρος των 3,00 έως 3,50 δολαρίων, ξεπερνώντας την εκτίμηση των 2,82 δολαρίων.

Η United δήλωσε κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ότι βλέπει το εύρος των κερδών ανά μετοχή (EPS) για ολόκληρο το έτος στο «καλύτερο μισό» του εύρους των 9,00 δολαρίων έως 11,00 δολαρίων και βλέπει τα περιθώρια κέρδους να επεκτείνονται κατά μία μονάδα ή περισσότερο κάθε χρόνο, ομαλοποιημένα για οποιαδήποτε ασυνήθιστη μακροοικονομική δραστηριότητα.