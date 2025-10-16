wall:-Ενισχυμένοι-οι-δείκτες-από-την-Τεχνητή-Νοημοσύνη-και-τα-ισχυρά-εταιρικά-αποτελέσματα

Οι μετοχές του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης σημειώνουν άνοδο την Πέμπτη (16/10), ενισχυμένες από το ενδιαφέρον των επενδυτών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

Οι θετικές ανακοινώσεις κερδών από μεγάλες τράπεζες και οι αισιόδοξες προβλέψεις εσόδων από κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες μετέφεραν την προσοχή των επενδυτών μακριά από τη νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,33% στις 6.691,62 μονάδες, ο Nasdaq Composite ενισχύεται κατά 0,53% στις 22.789,842 μονάδες, ενώ και ο Dow Jones Industrial Average κινείται ανοδικά κατά 0,15% στις 46,323.60.

Η αγορά ενισχύθηκε κυρίως από τις μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Η Nvidia κέρδισε 1,2%, ενώ η Broadcom σημείωσε άνοδο 2%, μετά την ανακοίνωση της Taiwan Semiconductor, η οποία κατασκευάζει μικροτσίπ για τη Nvidia, ότι αυξάνει την πρόβλεψη εσόδων για το 2025 σε ανάπτυξη περίπου 35% (από 30%) και επαναβεβαιώνει το σχέδιο επενδύσεων ύψους 42 δισ. δολαρίων έως το τέλος του έτους. Η ίδια εταιρεία ανέφερε επίσης αύξηση σχεδόν 40% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου.

Η Salesforce σημείωσε άλμα 6%, την καλύτερη επίδοση μεταξύ των μετοχών του Dow, μετά την ανακοίνωση αισιόδοξων μακροπρόθεσμων στόχων, προβλέποντας έσοδα άνω των 60 δισ. δολαρίων έως το 2030. Η Micron, κατασκευάστρια εταιρεία μνημών, ενίσχυσε περαιτέρω τον τεχνολογικό κλάδο, με άνοδο 3,5%, μετά από θετική έκθεση της UBS.

Η Wall Street προέρχεται από μια μικτή συνεδρίαση: οι S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν ανοδικά την Τετάρτη, ενισχυμένοι από τα ισχυρά αποτελέσματα των μεγάλων τραπεζών, ενώ ο Dow κατέγραψε μικρή πτώση.

Ο επικεφαλής τεχνικός αναλυτής της LPL, Άνταμ Τέρνκουιστ, εξέφρασε ανησυχίες ότι η αγορά βασίζεται υπερβολικά στην «τρέλα» της τεχνητής νοημοσύνης. «Αν και το μοντέλο δείχνει ότι περισσότερες μετοχές του S&P 500 κινούνται σε ανοδική τάση παρά σε πτωτική, η μείωση του χάσματος υποδηλώνει ρωγμές στα θεμέλια της αγοράς», ανέφερε σε σημείωμά του. «Αυτές οι ρωγμές μπορούν να επιδιορθωθούν αν επεκταθεί η συμμετοχή, αλλά υπογραμμίζουν και τον αυξημένο κίνδυνο συγκέντρωσης γύρω από λίγες κυρίαρχες μετοχές που καθοδηγούν το ράλι».

Παρά τα σταθερά κέρδη της εβδομάδας, η μεταβλητότητα των μετοχών έχει αυξηθεί, ιδίως μετά την αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ–Κίνας. Ο δείκτης VIX, γνωστός και ως «δείκτης φόβου της Wall Street», έκλεισε την Τετάρτη στις 20,6 μονάδες και παρέμεινε κοντά στο επίπεδο του 20 την Πέμπτη.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την περασμένη εβδομάδα να επιβάλει πρόσθετο δασμό 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα, ως απάντηση στους νέους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Αν και ο τόνος μετριάστηκε τις επόμενες ημέρες, οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν την Τρίτη, όταν ο Τραμπ απείλησε με απαγόρευση εισαγωγών μαγειρικού λαδιού από την Κίνα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά τη συνέχιση του μερικού κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης, που μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα του. Η παράλυση αυτή έχει οδηγήσει σε αναστολή δημοσίευσης κρίσιμων οικονομικών στοιχείων, αφήνοντας τους επενδυτές χωρίς βασικές πληροφορίες σε μια περίοδο όπου κυριαρχούν οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας, τις επιπτώσεις των δασμών στους καταναλωτές, τα υψηλά επιτόκια και τις ιστορικά αυξημένες αποτιμήσεις των μετοχών.