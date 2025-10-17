Από ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη σε έναν προορισμό εμπειριών – 20 χρόνια εξέλιξης και καινοτομίας

Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο, αλλά κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο, αλλά κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Από το πρωί έως το βράδυ, περιβαλλόμαστε από συσκευές, εφαρμογές και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο δημιουργική και, κυρίως, πιο συνδεδεμένη. Η πρόοδος δεν είναι πια αφηρημένη έννοια – είναι εκεί, δίπλα μας, σε κάθε καφέ που φτιάχνουμε με έξυπνη καφετιέρα, σε κάθε online μάθημα που παρακολουθούμε, σε κάθε φωτογραφία που τραβάμε.

Από την καινοτομία στην εμπειρία: Μια διαδρομή 20 χρόνων

Ξεκινώντας το 2005 από τη Θεσσαλονίκη, η πορεία αυτή δεν ακολούθησε απλώς την αγορά αλλά την επανακαθόρισε. Τα Public εξελίχθηκαν από έναν απλό προορισμό για βιβλία και τεχνολογικά προϊόντα σε έναν ισχυρό omnichannel retailer που συνδυάζει τεχνολογία, οικιακές συσκευές και ψυχαγωγία. Ένας φυσικός χώρος που συνδύαζε την αγορά με την ανακάλυψη και τη καινοτομία.

Η σταδιακή επέκταση, η εξαγορά της Media Markt και η δημιουργία του concept Public + home με πυλώνες το Home, Tech και Entertainment, ανέδειξαν τη σημασία του να προσφέρεις ολοκληρωμένες λύσεις στον σύγχρονο καταναλωτή με ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αντανακλούν τον τρόπο που ζούμε.

Σήμερα, το δίκτυο των Public αριθμεί 62 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, υποδέχεται πάνω από 100 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, ενώ πίσω από όλα αυτά βρίσκονται περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι που στηρίζουν τη φιλοσοφία της εμπειρίας.

Μια ημέρα, πολλές γιορτές

Η φετινή επέτειος σηματοδοτεί κάτι παραπάνω από ένα ορόσημο. Είναι μια γιορτή εξέλιξης και κυρίως, μια γιορτή σχέσης με το κοινό. Από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, μια σειρά εκδηλώσεων με αγαπημένους καλλιτέχνες και συγγραφείς, αλλά και αποκλειστικές προσφορές, δίνουν τον παλμό του εορτασμού.

Παράλληλα, εγκαινιάζεται το νέο κατάστημα Public στο Smart Park, στο μεγαλύτερο ανοιχτό εμπορικό κέντρο της χώρας. Με 1.155 τ.μ. γεμάτα τεχνολογία, μικροσυσκευές, βιβλία και προϊόντα ψυχαγωγίας, ο νέος χώρος υπόσχεται μια εμπειρία αγορών σχεδιασμένη για τον σύγχρονο καταναλωτή.

Προσφορές, δώρα και τεχνολογικές εκπλήξεις

Η Xiaomi συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό, παρουσιάζοντας το νέο Xiaomi 15T Pro και προσφέροντας 20 δώρα αξίας άνω των 5.000 ευρώ μέσα από κλήρωση για τα μέλη του Public+. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, το κοινό θα μπορεί να αποκτήσει αγαπημένα προϊόντα σε επετειακές τιμές, συμμετέχοντας σε μια γιορτή που συνδυάζει τεχνολογία, πολιτισμό και προστιθέμενη αξία.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, τα Public παραμένουν σταθερά στην καρδιά όσων αναζητούν πρακτικές λύσεις, ποιοτικά brands και, πάνω απ’ όλα, μια εμπειρία που δεν τελειώνει σε μία αγορά.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.