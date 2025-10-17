Βουλή: Αντίστροφη μέτρηση για τον «χρονοκόφτη» – Την μεθεπόμενη εβδομάδα σε ισχύ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τέλος στην ανοχή του «ξεχειλώματος» των συνεδριάσεων βάζει στη Βουλή η εφαρμογή του «κόφτη» που αναμένεται να ξεκινήσει από την ερχόμενη εβδομάδα.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Νικήτας Κακλαμάνης εξέφρασε τον προβληματισμό του για χθεσινή εικόνα της Ολομέλειας, σχολιάζοντας πως «οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν μια τελευταία ευκαιρία που δεν την εκμεταλλεύτηκαν», υπογραμμίζοντας πως η διάρκεια της συζήτησης έσπασε κάθε ρεκόρ αγγίζοντας τις 8 ώρες και 35 λεπτά. Σημειώνεται πως αντίστοιχη συζήτηση δεν έχει υπερβεί τα τελευταία χρόνια σε συνολική διάρκεια τις 7 ώρες και 45 λεπτά.

Υπήρξε μάλιστα – σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη – πολιτική αρχηγός (σ.σ. Ζωή Κωνσταντοπούλου) που υπερέβη κατά 137% τον χρόνο της, ενώ οι πιο συνεπείς χθες υπήρξαν οι Δημήτρης Κουτσούμπας, Αλέξης Χαρίτσης και ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι την προσεχή εβδομάδα η Διάσκεψη θα λάβει απόφαση για την εφαρμογή του κόφτη, ο οποίος θα αρχίσει να λειτουργεί στην Ολομέλεια από την μεθεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή από τις 27 Οκτωβρίου.

Σε πρώτη φάση θα ισχύσει στις συζητήσεις των νομοσχεδίων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ θα ακολουθήσει η αλλαγή του Κανονισμού ώστε να υπάρξει η απόλυτη εφαρμογή και στις ειδικές διαδικασίες, όπως οι προ ημερησίας, ο προϋπολογισμός και η πρόταση μομφής.

Κακλαμάνης για Βελόπουλο: «Να προστατευτούμε από την “κακιά” στιγμή του εαυτού μας»

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Βουλής, καταδίκασε κατηγορηματικά όσα εκτυλίχθηκαν χθες μεταξύ του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης και του Δημήτρη Καιρίδη, βγάζοντας «κίτρινη κάρτα» στον Κυριάκο Βελόπουλο.

Με δημόσια δήλωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής τονίζει: «Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε…Οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή στην “κακιά” στιγμή του εαυτού μας…».

- sofokleous10.gr

