Δέλτα-Τεχνική:-Στις-7-Νοεμβρίου-η-Συνέλευση-των-ομολογιούχων

Σύμφωνα με τον όρο 10.6 του από 22.12.2017 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «Πρόγραμμα») ύψους έως 6.500.000€ (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο»), εκδόσεως της εταιρείας «Δέλτα Τεχνική, Ανώνυμη, Κατασκευαστική, Βιομηχανική, Εμπορική, Τουριστική Εταιρεία» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121693201000 (εφεξής η «Εκδότρια»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας, σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας και με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων στις 7 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εκδότριας στο Μοσχάτο Αττικής , επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 51 για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Ενημέρωση από την Εκδότρια αναφορικά με τις ενέργειές της για την διασφάλιση της πλήρους και ολοσχερούς αποπληρωμής του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Θέμα 2ο: Παροχή της έγκρισης των Ομολογιούχων αναφορικά με την επικύρωση της πώλησης των μετοχών της θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε».

Θέμα 3ο: Έγκριση της συναφούς αναμόρφωσης και τροποποίησης του όρου 15.3(περ. ιη) του Προγράμματος ΚΟΔ και παροχή εξουσιοδότησης στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ.