ΔΕΗ:-Στις-18-Νοεμβρίου-η-ανακοίνωση-των-αποτελεσμάτων-9μήνου

Η ΔΕΗ Α.Ε., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2025, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντί στις 4 Νοεμβρίου 2025.

Την επόμενη μέρα, 19 Νοεμβρίου 2025, η ΔΕH θα πραγματοποιήσει ενημέρωση σε υβριδική μορφή (με φυσική παρουσία στο Λονδίνο και μέσω webcast) για τα οικονομικά αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2025 καθώς και για το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2026-2028.