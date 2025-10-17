Δημογραφικό:-Οι-7-νομοί-που-εδώ-και-45-χρόνια-καταγράφονται-περισσότεροι-θάνατοι-από-γεννήσεις

Υπάρχουν 7 νομοί (Αρκαδία, Λακωνία, Λέσβος, Λευκάδα, Μεσσηνία, Σάμος και Φωκίδα) όπου καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις για 45 συνεχή χρόνια.

Σχεδόν διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις παρουσιάζει η χώρα μας, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η πληθυσμιακή κατάρρευση δεν ανακόπτεται, ακόμη και αν η πτωτική πορεία των γεννήσεων ανακοπεί.

Η Γενιά Ζ, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από το 1990 και μετά, θα ακολουθήσει το παράδειγμα των προηγούμενων γενεών ως προς τους χαμηλούς ρυθμούς απόκτησης παιδιών, κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης των 2,1 γεννήσεων που εξασφαλίζει ότι ο πληθυσμός θα παραμείνει σταθερός.

Όπως διαπιστώνει ο καθηγητής Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βύρων Κοτζαμάνης, από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 οι θάνατοι είναι σταθερά περισσότεροι από τις γεννήσεις (+4,3 χιλ. το 2011, +58,5 χιλ. το 2024) και θα συνεχίσουν να είναι και τις αμέσως επόμενες δεκαετίες.

Η πορεία γεννήσεων και θανάτων σε εθνικό επίπεδο καθώς και οι επιπτώσεις της, άμεσες και απώτερες, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Ελάχιστα όμως μας έχει προβληματίσει η σημαντικά διαφοροποιημένη πορεία γεννήσεων, θανάτων και φυσικών ισοζυγίων σε τοπικά επίπεδα.

Εξετάζοντας την περίοδο 1980 -2024 στους 51 νομούς της χώρας, διαπιστώνεται ότι, ενώ σε εθνικό επίπεδο καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις στα 20 από τα 45 εξεταζόμενα έτη, σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε 16 νομούς στους οποίους καταγράφονται από το 1980 ως και το 2024 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις για 41 ή και 45 έτη.

Ενώ υπάρχουν νομοί με αρνητικό φυσικό ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων για 15 ακόμη και για 30 έτη, υπάρχουν και 7 νομοί (Αρκαδία, Λακωνία, Λέσβος, Λευκάδα, Μεσσηνία, Σάμος και Φωκίδα) όπου καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις για όλη την εξεταζόμενη περίοδο, δηλαδή για 45 συνεχή χρόνια.

Η εξήγηση είναι σύνθετη, και εξαρτάται από την διαφοροποιημένη μεταπολεμικά πορεία της χώρας μας ως προς τις βασικές δημογραφικές συνιστώσες. Η πορεία αυτή έχει οδηγήσει στην δημογραφική κατάρρευση ενός σημαντικού τμήματος της υπαίθρου, τα σημάδια της οποία διαγράφονται στην πληθυσμιακή εξέλιξη των 7 αυτών νομών και στην αναλογία νέων – ηλικιωμένων.