Διώκεται-ποινικά-ένας-ακόμη-«εχθρός»-του-Τραμπ,-ο-πρώην-σύμβουλός-του-Τζον-Μπόλτον

Ένας ακόμη εχθρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζον Μπόλτον, που είχε υπηρετήσει στο παρελθόν ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ρεπουμπλικανού προέδρου προτού εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σφοδρούς επικριτές του, βρέθηκε στο στόχαστρο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το BBC, εις βάρος του Μπόλτον απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο, μια εξέλιξη που έρχεται έπειτα από την «επίσκεψη» που πραγματοποίησαν πράκτορες του FBI στο σπίτι και το γραφείο του τον Αύγουστο, στο πλαίσιο έρευνας για τον χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε την υπόθεση σε ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Μέριλαντ την Πέμπτη, το οποίο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη δίωξη του Μπόλτον. Ο ίδιος εξέδωσε δήλωση όπου δηλώνει αθώος και αποδίδει τις κατηγορίες στα εχθρικά συναισθήματα που τρέφει για εκείνον ο Τραμπ.

Ο 76χρονος Μπόλτον είναι ο τρίτος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου των ΗΠΑ που αντιμετωπίζει διώξεις τις τελευταίες εβδομάδες. Μετά τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, που κατηγορήθηκε για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο τον Σεπτέμβριο, την περασμένη εβδομάδα απαγγέλθηκαν κατηγορίες και εις βάρος της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, η οποία φέρεται να έκανε ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να λάβει στεγαστικό δάνειο με ευνοϊκότερους όρους.

Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης πολλών δεκαετιών, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο 26 σελίδων που κατατέθηκε την Πέμπτη σε δικαστήριο στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ, ο Μπόλτον κατηγορείται για οκτώ περιπτώσεις μετάδοσης πληροφοριών εθνικής άμυνας (NDI) και δέκα περιπτώσεις παράνομης κατοχής τέτοιων πληροφοριών.

Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν ότι κοινοποίησε παράνομα άκρως απόρρητες πληροφορίες που αφορούσαν την εθνική άμυνα των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας το προσωπικό του - και άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. «Τα έγγραφα αυτά αποκάλυπταν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές επιθέσεις, ξένους αντιπάλους και τις διεθνείς σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.

Εάν κριθεί ένοχος, ο Μπόλτον ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών για κάθε κατηγορία. Αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές την Παρασκευή. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ανακοινώνοντας τη δίωξη.

Ο Μπόλτον, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι ανυπομονεί να υπερασπιστεί στο δικαστήριο τη «νόμιμη συμπεριφορά» του, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι θέλει να τον εκδικηθεί. «Είμαι ο τελευταίος στόχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, που έχει εργαλειοποιηθεί απαγγέλοντας κατηγορίες σε όσους ο Τραμπ θεωρεί εχθρούς του, είτε με υποθέσεις που είχαν απορριφθεί στο παρελθόν ή με παραποίηση των γεγονότων», δήλωσε ο Μπόλτον.

Ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες βασίζονται σε σημειώσεις ημερολογίου που κρατούσε ο πελάτης του κατά τη διάρκεια της 45χρονης καριέρας του. «Όπως πολλοί αξιωματούχοι στην ιστορία, ο πρέσβης Μπόλτον κρατούσε ημερολόγια – αυτό δεν αποτελεί έγκλημα», είπε ο Λόουελ.

Περιέγραψε τα αρχεία αυτά ως «μη διαβαθμισμένα, κοινοποιημένα μόνο με τα μέλη της οικογένειάς του και γνωστά στο FBI ήδη από το 2021». Σύμφωνα με το CNN, ο Μπόλτον φέρεται να είχε μοιραστεί τις πληροφορίες με τη σύζυγο και την κόρη του.

Οι μη εξουσιοδοτημένες πληροφορίες περιλαμβάνουν «σημειώσεις τύπου ημερολογίου από την περίοδο που ο Μπόλτον ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας» και φέρονται να «εκτυπώθηκαν και να αποθηκεύτηκαν» στο σπίτι του στο Μπεθέσντα του Μέριλαντ.

Ο Μπόλτον απομακρύνθηκε από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ το 2019. Τα απομνημονεύματά του το 2020, με τίτλο The Room Where It Happened, περιγράφουν την περίοδο που εργάστηκε υπό τον Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον ως πρόεδρο που δεν είχε επαρκή γνώση της γεωπολιτικής.