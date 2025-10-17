ΔΝΤ: Σημαντικά ρίσκα για την παγκόσμια ανάπτυξη από τη διαμάχη ΗΠΑ – Κίνας

«Οι ισχυρές εντάσεις εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό κυρίαρχες», σημείωσε, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

«Σημαντικούς καθοδικούς κινδύνους» για την παγκόσμια ανάπτυξη λόγω των ανανεωμένων τριβών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, διακρίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όπως προειδοποίησε την Παρασκευή ο αρμόδιος Διευθυντής του Τμήματος Ασίας και Ειρηνικού, Κρίσνα Σρινιβάσαν.

«Εάν υλοποιηθούν μεγαλύτεροι δασμοί και διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, τότε η ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι χαμηλότερη κατά 0,3 μονάδες», ανέφερε ο Σρινιβάσαν μιλώντας στο -. «Άμα υπάρξουν περαιτέρω εντάσεις, αυτό θα σήμαινε επίσης κινδύνους καθοδικής πορείας για την Κίνα» πρόσθεσε.

Η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού παραμένει ανθεκτική παρά το γεγονός ότι υφίσταται το κύριο βάρος των αμερικανικών δασμών και αντιμετωπίζει αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα. Ωστόσο, το ΔΝΤ ανησυχεί για το ότι οι εμπορικές εντάσεις δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

«Οι ισχυρές εντάσεις εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό κυρίαρχες», σημείωσε, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Το ΔΝΤ αναμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ασίας θα επιβραδυνθεί στο 4,5% φέτος, από 4,6% το 2024, ενώ η άνοδος ΑΕΠ προβλέπεται να χαμηλώσει περαιτέρω ταχύτητα στο 4,1% το επόμενο έτος.