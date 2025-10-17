ΕΒΕΠ:-Βελτιωμένο-το-επιχειρηματικό-κλίμα-για-τις-ΜμΕ-στην-ΕΕ-στο-φθινοπωρινό-Βαρόμετρο

Μία επιφυλακτική αλλά σταθερή βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει το Βαρόμετρο των ΜμΕ της ΕΕ από την SMEunited, όπως σημειώνει το ΕΒΕΠ.

Μία επιφυλακτική αλλά σταθερή βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει το Βαρόμετρο των ΜμΕ της ΕΕ από την SMEunited, όπως σημειώνει, σε ανακοίνωσή του, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση στις Βρυξέλλες της φθινοπωρινής έκδοσης του Βαρόμετρου.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος έφτασε τις 74,1 μονάδες, σηματοδοτώντας ένα αξιοσημείωτο βήμα μακριά από το βασικό επίπεδο των 70 μονάδων και στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022. Κατά την παρουσίαση του νέου Βαρόμετρου των ΜμΕ της ΕΕ, η Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής της SME United, εξήγησε ότι αυτά τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται στη σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας, στην υποχώρηση του πληθωρισμού και στην πτώση των επιτοκίων.

Οι ΜμΕ της Βόρειας Ευρώπης επωφελούνται ταχύτερα έναντι του Νότου από τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, ιδίως στους τομείς του εμπορίου και της ενεργειακής έντασης. Ενώ και οι δύο περιοχές παραμένουν πάνω από το όριο εμπιστοσύνης, οι βόρειες ΜμΕ επωφελούνται ταχύτερα από τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου εμπορίου και τη φθηνότερη χρηματοδότηση. Οι ΜμΕ του Νότου συνεχίζουν να αποδίδουν καλά, ιδίως στις υπηρεσίες και τον τουρισμό, με την υποστήριξη του ΤΑΑ. Η αβεβαιότητα, όμως, εξακολουθεί να υπάρχει γιατί η ανάκαμψη μπορεί να είναι πραγματική, αλλά παραμένει εύθραυστη.

Το Βαρόμετρο στο τομέα της μεταποίησης των ΜμΕ της ΕΕ δείχνει σαφή σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, με τους περισσότερους επιχειρηματικούς δείκτες να βελτιώνονται και να ξεπερνούν τις προσδοκίες για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η προηγούμενη απαισιοδοξία μπορεί να υπερεκτίμησε τον αντίκτυπο της παγκόσμιας αστάθειας. Οι πιο επιφυλακτικές προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο οφείλονται, κυρίως, στην αβεβαιότητα παρά στην επιδείνωση των επιχειρηματικών συνθηκών. Η ανοδική τάση σε βασικούς τομείς όπως ο κύκλος εργασιών, η απασχόληση και οι παραγγελίες υποδηλώνει μία πιθανή συνέχιση της ανάκαμψης. Όσον αφορά την απόδοση ανά τομέα, η μεταποίηση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση, παρά τη χαλάρωση των περιορισμών κόστους. Από την άλλη πλευρά, ο κατασκευαστικός τομέας δείχνει σημάδια ανάκαμψης, υποστηριζόμενος από τη μείωση των επιτοκίων και τις νέες επενδύσεις. Ο τομέας των υπηρεσιών βιώνει αυξήσεις τιμών που οφείλονται στους μισθούς, οι οποίες αποτελούν τον κύριο μοχλό του πληθωρισμού.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, σχολίασε: «Κοιτάζοντας προς το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι προσδοκίες είναι ανάμεικτες. Ενώ η συνολική κατάσταση προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς, δείκτες όπως οι παραγγελίες, η απασχόληση και ο κύκλος εργασιών δείχνουν σημάδια δυναμικής. Οι εντάσεις στην αγορά εργασίας έχουν επίσης μειωθεί, με τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο τεσσάρων ετών. Οι μεσαίες επιχειρήσεις ηγούνται της δημιουργίας θέσεων εργασίας, χάρη στην καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις πιέσεις κόστους. Οι μικρές επιχειρήσεις σταδιακά καλύπτουν τη διαφορά, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις παραμένουν ευάλωτες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Τέλος, τονίζεται πως για να ξεπεραστεί η τρέχουσα αβεβαιότητα, η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί στη συνέχιση της σταθεροποίησης του ενεργειακού και χρηματοδοτικού κόστους και στην προώθηση ενός προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα υποστηρίζει την καινοτομία και τις επενδύσεις εντός της ενιαίας αγοράς».