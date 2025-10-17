Close Menu
    Εθνική Τράπεζα: Κάτω του 5% το ποσοστό της Principal Financial Group

    Εθνική Τράπεζα: Κάτω του 5% το ποσοστό της Principal Financial Group

    Η Εθνική Τράπεζα γνωστοποιεί ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η “Principal Financial Group”, από την ημερομηνία που αυτά περιήλθαν στην κατοχή της “Principal Global Investors, LLC”, κατήλθε στις 13.10.2025 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

    Πλεόν η Principal Financial Group κατέχει 45.663.401 μετοχές και το ποσοστό της διαμορφώνεται στο 4,99%.

    *Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.

