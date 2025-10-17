Close Menu
    Friday, October 17

    ΕΚ: Eισήγηση για απαγόρευση πρόσβασης στο internet για παιδιά κάτω των 13 ετών

    Πολιτική
    ΕΚ: Eισήγηση για απαγόρευση πρόσβασης στο internet για παιδιά κάτω των 13 ετών

    Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ενέκρινε απαγόρευση διαδικτύου για παιδιά κάτω των 13 ετών- Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε επόμενες Ολομέλειες

    Χρήση smartphone στο μετρό

    Την απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανήλικους κάτω των 13 ετών αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία σήμερα η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωκοινoβουλίου.

    Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε μια από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.

    Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών ορίστηκε εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους.

    Η Έκθεση αυτή θα αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού κόσμου ασφαλέστερου για παιδιά και νέους, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

